Zendaya é a estrela de Hollywood em 2026? Veja todos os filmes com a atriz 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Atriz, cantora, compositora, dubladora e modelo: essa é Zendaya Maree Stoermer Coleman, o fenômeno do ano! Ainda quando criança, a atriz estadunidense começou a carreira como modelo infantil. Já na adolescência, participou de diversas peças teatrais e séries no Disney Channel, como No Ritmo e Agente K.C.

Sempre se destacando nos trabalhos, Zendaya teve sua estreia no cinema com o filme Frenemies, lançado em 2011 pelo Disney Channel, no qual interpretou a personagem protagonista Halley Brandon.

Ao longo de sua carreira, Zendaya foi premiada com dois Emmy Awards de melhor atriz em série dramática, pelo seu trabalho em Euphoria. O primeiro ganhou em 2020, sendo a vencedora mais jovem e a segunda mulher negra a receber o prêmio. Em 2022, com o lançamento da segunda temporada da série, foi premiada novamente.

Atuando em filmes como O Rei do Show, Rivas e a trilogia de Homem-Aranha, a atriz ainda irá surpreender os fãs com suas próximas estreias. Além da terceira temporada de Euphoria, Zendaya dá vida a personagens de quatro filmes que irão para o cinema ainda em 2026!

O Drama

Dirigido por Kristoffer Borgli, O Drama chegou ao Brasil no dia 9 de abril, tornando-se um sucesso em todos os cinemas. No filme, Zendaya interpreta Emma, noiva de Charlie, que é interpretado por Robert Pattinson.

A trama gira em torno do casal que, dias antes do casamento, descobre segredos nunca revelados até então, colocando em risco o futuro do relacionamento.

As primeiras cenas do filme retratam momentos felizes de Emma e Charlie juntos, criando no público uma expectativa de que essa seja uma clássica comédia romântica. No entanto, ao decorrer da história, aborda temas de conflito entre os protagonistas, como a dor de ambos quando a noiva revela algo de seu passado, gerando o questionamento de como será o futuro do casal a partir daquele momento.

A Odisseia

O filme é inspirado no clássico literário da mitologia grega, A Odisseia. Dirigido por Christopher Nolan, a adaptação narra a história de Odisseu, personagem que, após a Guerra de Tróia, deve enfrentar diversas criaturas místicas antes de retornar para casa e encontrar sua amada Penélope.

Zendaya dá vida à Atena, deusa grega da sabedoria e da justiça. No filme, Atena é a principal aliada de Odisseu, feito por Matt Damon, e ajuda o herói sempre que possível, a fim de que esse consiga voltar ao seu lar.

A longa-metragem foi gravada com câmeras IMAX 65 mm/70 mm, prometendo entregar ao público uma maior qualidade imersiva, e tem data de estreia prevista para 16 de julho nos cinemas.

Homem Aranha: Um Novo Dia

Sendo a continuação da história contada em Homem Aranha: Sem Volta Para Casa, o filme também é a quarta obra cinematográfica da franquia. A produção conta mais uma vez com Tom Holland interpretando o herói, ao lado de sua namorada Zendaya no papel de MJ.

Desde o fim do último filme, já se passaram quatro anos e Peter Park não é mais lembrado pelos seus amigos e família. Mesmo assim, continua o seu dever como Homem-Aranha, protegendo Nova York como nunca, enquanto o número de crimes na cidade aumenta estranhamente e o herói recebe uma ameaça nunca vista antes.

Com data de lançamento em 30 de julho, o filme é uma das estreias mais aguardadas do ano pelos fãs da franquia.

Duna – Parte 3

O filme é a adaptação do romance Messias de Duna, escrito por Frank Herbert, e encerra as histórias contadas em Duna: Parte 1 e Duna: Parte 2. A história se passa cerca de dezessete anos depois dos acontecimentos do filme anterior, retratando o império governado por Paul Atreides, protagonista feito por Timothée Chalamet.

Em Duna Parte 3, Zendaya continuará no papel de Chani, par romântico de Paul. No filme, o casal enfrenta dificuldades durante a gravidez, e o nascimento de seus descendentes se torna algo crucial para o desenvolvimento da trama. A ficção científica foi dirigida pelo cineasta canadense Denis Villeneuve e chega ao Brasil no dia 17 de dezembro.

O artigo acima foi editado por Carol Malheiro.

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