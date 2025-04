SEMANA SANTA ESTÁ AQUÍ, ¿QUÉ HAGO? (BELIEVER OR NOT)

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at UPRM chapter.

Semana Santa, Semana Mayor, Pascuas, spring break… No importa cómo la llames, una cosa es cierta: esta semana es un alivio en la vida de cualquier colegial. Cuando el semestre no puede ponerse más estresante, el receso de Semana Santa representa un espacio para poder reflexionar, recargar energías y conectar con nuestro mundo interior. Si no tienes ni idea de qué hacer en todo este septenario o no sabes por dónde empezar, aquí te traigo varias ideas y consejos para que puedas sacarle provecho a estos días de reposo.

Practica tu espiritualidad

Parece algo obvio, pero es muy importante. Ya sea en la religión que practiques o contigo mismo, abrir un espacio para practicar tu espiritualidad es una buena forma de conmemorar esta semana. Puedes ir a actividades típicas en estos días como los viacrucis o misas si eres una persona religiosa, meditar en tu hogar o algún lugar que desees, visitar un lugar que te haga sentir en paz, hacer yoga, llevar a cabo una limpieza energética… ¡Las posibilidades son infinitas!

Ve tus películas y/o series favoritas

La vieja confiable, pero que nunca me ha fallado. Cuando no hay nada nuevo que ver en la televisión, casi siempre recurro a las películas y series que tanto me gustan. Si eres de ver películas con temática religiosa/bíblica, de pascua o simplemente con spring vibes, mi top 5 para esta temporada son: The Passion of the Christ (2004 TW: Es muy gráfica ), Rise of the Guardians (2012), Prince of Egypt (1998), Son of God (2014) y Wonka (2023). Si eres más de series, The Bible (2013 TIP: Esta serie es la precuela perfecta si planeas ver Son of God), The Chosen (2017), y Os Dez Mandamentos (2015, mi favorita) son buenísimas para un maratón. En cambio, si la temática religiosa/bíblica no es lo tuyo, puedes aprovechar para ver esa película o esa serie que nunca tuviste el tiempo de empezar o incluso retomar. También puedes ver de nuevo tus comfort movies/series/realities o puedes ir al cine si quieres salir y ver una película nueva.

Haz un detox digital

No, no te voy a decir que dejes por completo tu teléfono móvil. Con detox digital me refiero a que intenciones un tiempo para que no estés en línea. Puede ser desde cinco minutos hasta todo el día, la idea es que te tomes un tiempo para desconectarte y no te sientas bajo presión con el tiempo que estableciste. Considéralo unas vacaciones de navegar por internet y de la tecnología en general. Entre las distintas maneras para hacer detox digital se encuentran: desactivar las notificaciones, eliminar los colores vibrantes de tu pantalla, leer libros en físico y hacer una limpieza en tus perfiles en las redes sociales. Las noticias y los mensajes no se irán a ningún lado, date un respiro para tener tiempo para ti.

Mímate (porque te lo mereces)

Lo sé, este semestre está fuerte, y ni hablar de los comienzos de este 2025. ¡Pero mira cuán lejos has llegado! Solemos ser exigentes con nosotros mismos, pero se nos hace difícil apreciar nuestros logros, sean grandes o pequeños. Ser estudiante del Colegio es uno de ellos. Si no te llega a la mente algún logro, no te preocupes, no los necesitas para celebrar que estás con vida y que has llegado hasta donde estás ahora mismo. Esta semana es perfecta para que te recompenses y te mimes haciendo lo que más te guste, con o sin motivos algunos.

Pasa tiempo con tus seres queridos

Si tienes la oportunidad de poder estar con tus seres queridos, ya sea tus familiares, amistades, pareja o tu mascota, hazlo. Pueden ir a algún lugar que nunca hayan ido antes o ir a ese lugar especial que tanto disfrutan cuando tienen tiempo libre. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen como tradición ir a la playa o viajar. Cualquiera que sea el lugar, mientras la pases bien con esas personas que más amas, será más que suficiente. Eso sí, recuerda revisar las condiciones del tiempo si es que saldrás para evitar percances.

Unsplash

Cocina algo nuevo

¿Recuerdas esas recetas que guardaste por TikTok pensando que las harías algún día? ¡Pues ese día puede ser ahora! Con la llegada de la Semana Santa, para algunas personas el menú puede ser un poco menos variado, así que esta es otra motivación para hacer recetas para poder comer algo rico sin tener que comprar comida rápida. Desde postres hasta comidas completas, date el gusto de comer algo que siempre has querido probar o poner a prueba esas recetas de internet y apps de cocina.

Descansa (en serio, descansa)

Déjame adivinar, tu rutina de sueño este semestre es… complicada. Las desveladas y esas cuatro horas de sueño te tienen sin energía, ¿verdad? Me pasa igual. Esta semana es ideal para recuperar esas preciadas horas de sueño y dejar las desveladas (aunque sea por solo siete días). Recargar baterías te ayudará a que vuelvas del receso académico con una mejor actitud. Además, con estas lluvias no hay nada mejor que tomar una siesta. Ah, y una cosa más. Con descansar también me refiero a desconectarse lo más posible de todo lo académico. Nada de estudiar para exámenes o adelantar tareas, ¿ok? No te sientas culpable por descansar.

Adopta una planta

Con la llegada de la primavera y la aproximación del Día Mundial de la Tierra, ¿qué mejor opción que agregar algo de naturaleza a tu vida? Hay muchos negocios donde puedes elegir la planta que más resuene contigo, comprarla y adoptarla en tu hogar. Igualmente, cuidar de una planta en casa te ayudará a mejorar tu bienestar. Si te gusta estar en tendencia, algunas plantas de primavera fáciles de encontrar en Puerto Rico son: las margaritas, las orquídeas, los tulipanes, las azaleas, las hortensias, las rosas, entre otras. Si eres como yo y no tienes mucha experiencia con plantas, o no tienes mucho tiempo para cuidarlas, los cactuses y las suculentas son una buena opción.

Celebres o no esta semana, recuerda tomar este tiempo para descansar de la universidad y relajarte. Ya falta menos de un mes para terminar el semestre, de modo que solo me queda desearte que pases un spring break en paz. ¡Ánimo, colegial, voy a ti! 💚