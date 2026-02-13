El Lenguaje de las Flores: Descubre el significado detrás de las flores que te regalan

This article is written by a student writer from the Her Campus at UPRM chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Quizás muy en el fondo… we just want flowers.

Al contrario de lo acostumbrado, es lindo regalar flores sin tener una excusa para darlas; simplemente dejarlo como un detalle de afecto a una persona especial en un día común y corriente. Seguramente será un momento que traerá muchas sonrisas. <3

Así que, aunque no muchas personas lo sepan, existe algo llamado floriografía, lo cual es un término utilizado desde épocas victorianas el cual trata sobre utilizar las diferentes flores y sus colores para llevar mensajes específicos; más bien un diccionario para las flores :)

Entrando un poquito en contexto, la floriografía tuvo su boom en Inglaterra y Francia durante el siglo XIX donde a diferencia de hoy día en el moderno siglo XXI, la expresión de emociones y sentimientos de una forma directa era considerado casi un tabú. Entonces en una sociedad parcialmente censurada, parte de la sociedad victoriana adoptó el “lenguaje de las flores” como un método de comunicación.

Sin más preámbulos, quédate conmigo y descubre el significado de algunas de las flores más populares que nunca faltan en la floristería.

ROSAS 🌹

Obviamente teníamos que empezar por el clásico de los clásicos, las rosas. Famosas el catorce de febrero y en los aniversarios. Las rosas no son solo rosas, son de esas flores que llevan elegancia con su mensaje, haciendo que lo que antes era un simple ramo, se convierta en algo sumamente especial. También varía en significado según su color, aquí te dejo una guía:

Rojas: amor apasionado y deseo

Rosas: gratitud

Blancas: pureza y sentimiento de paz

Amarillas: amistad

Azules: amor único y especial

A pesar de no ser una flor que normalmente se regale, en lo personal siento cierta admiración por las rosas negras. Sí. Negras. Hear me out. Las rosas negras pueden transmitir diferentes significados, pero algo que tienen en común es que todos son sentimientos profundos y el significado que me gusta darles es aquel que representa los sentimientos intensos, pero complicados… creo que aquí varixs nos sentimos identificados.

TULIPANES 🌷

Siguiendo por la línea de mis favoritas, obviamente no pueden faltar los tulipanes. Para mi los tulipanes son de esas flores que siento que pocas personas regalan pero que sin duda llevan un porte especial. Por mi, que me regalen tulipanes todas las semanas <3

Rojos: amor sincero

Rosas: amor tierno

Amarillos: felicidad

Violetas: elegancia

GIRASOLES 🌻

Las flores que buscan la luz del sol día tras día, llevan uno de los significados más bonitos de esta lista. Al regalar un girasol o un ramo de ellos, expresas admiración y lealtad hacia aquella persona que recibe tu regalo. Son flores que transmiten una energía sin duda muy linda, cargados de energías positivas. La flor perfecta para regalar a tus amigas un día cualquiera, en lo personal adoro el mensaje que lleva y es por eso que son las flores que siempre le regalo a mi mejor amiga.

CLAVELES 🌸

Desde mi punto de vista, los claveles son de esas flores sencillas que tienen algo que enamora pero no sabes bien cómo definir el qué. Muy popular en la época victoriana y muy popular hoy día entre las amigas. Pero, ¿Qué significarán?

Rojos: “Tienes mi corazón”

Rosas: cariño y ternura

Blancos: pureza y buena suerte

Todos han sido significados positivos hasta ahora pero, un dato súper curioso es que en la época victoriana los claveles amarillos significaban desprecio o rechazo. Aunque al sol de hoy representan la amistad inquebrantable, es algo que no te esperarías de ellos.

MARGARITAS 🌼

Para mi las margaritas son tan cute, de verdad. Las veo y lo primero que me viene a la mente es la primavera. En realidad, no estoy tan lejos, ya que ellas representan la inocencia y la alegría simple, de esa que sientes ligera como un viento que te sopla en marzo. Un lindo detalle un día cualquiera para esa persona que simplemente amas sin prisas ni complicaciones.

Es así como colorín colorado, hemos terminado este pequeño viaje floral, para que la próxima vez que sientas que quieres regalar flores lo hagas en plena conciencia de los bellos significados que tienen; y si en tu caso eres quien las recibes, mira que bendición tan linda descubrir lo que la otra persona pensó al regalártelas.

Si has llegado hasta aquí, al final, solo me queda por decir que, sí, es verdad que cada una tiene su propio mensaje, pero seamos honestos, la mayoría de las personas regalan sin saber estos significados, pero no le resta valor al detalle de regalar esas flores un día especial o simplemente un día cualquiera. <3