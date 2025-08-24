Yves: a cantora de K-Pop que está rompendo barreiras linguísticas e reinventando sua imagem global

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O K-pop, nos últimos anos, se destacou muito nas redes sociais, tornando-se um dos maiores fenômenos já vistos na cultura pop. Formado por diversos artistas, o gênero reúne diferentes grupos e também solistas; Yves, ex-membro do girlgroup LOONA, é um dos nomes que vem se evidenciando em sua carreira solo.

A internacionalização do k-pop tem aumentado cada vez mais, desde o inglês sendo utilizado nas letras das músicas – inteiramente ou de forma parcial – até datas de shows marcadas ao redor do mundo. A solista Yves não fica de fora desse fenômeno global: desde que a cantora iniciou sua carreira solo, ela já realizou shows ao redor do mundo, incluindo uma turnê pela América Latina, em que foi muito bem recebida pelos fãs, gerando multidões em seus shows e muito apoio à nova jornada de sua carreira.

QUEM É YVES?

Ha Soo-Young, mais conhecida por seu nome artístico “Yves”, é uma cantora, dançarina e compositora sul-coreana e ex-membro do girl group “LOONA”, que foi extremamente marcante na quarta geração do K-Pop.

Desde 2023, a artista vem seguindo e construindo sua carreira solo, trazendo à artista muito destaque nas mídias, devido a sua autenticidade nessa nova etapa da carreira, com mais liberdade artística – inclusive a quebra do ciclo de padrões realizada por ela é o tema de uma de suas músicas, “LOOP” – e tendo sua própria estética audiovisual.

Yves sempre se interessou pela carreira artística; desde criança, demonstrou interesse pela dança, porém, seus pais não a apoiavam em seu sonho de ser idol – sonho esse que se intensificou ainda mais depois de ter assistido ao grupo Wonder Girls performar ao vivo em 2007.

Escondida de seus pais, ela se juntou ao grupo de dança da sua escola, tendo a sua primeira aparição nas mídias no canal do Youtube da academia de dança. Em 2017, oficialmente iniciou sua carreira artística: tornou-se modelo fotográfica e foi aceita como trainee da Polaris Entertainment, empresa que a colocou no LOONA, grupo em que ela esteve presente até 2023.

Trinta e quatro dias depois de ser aceita na empresa, Yves entrou para o LOONA, causando desconfiança em seus pais – que a alertaram para ser cautelosa, afinal, ela havia sido aceita na empresa há pouco tempo. Assim como as outras integrantes do grupo, ela foi transferida para a Blockberry Creative, que foi a empresa presente na maior parte de sua carreira como idol.

YVES NO LOONA

LOONA foi um grupo extremamente popular da quarta geração do K-pop, composto por 12 integrantes e que, entre 2016 e 2018, foi pouco a pouco revelando cada um de seus membros, cada uma possuindo um álbum solo e um videoclipe para a faixa principal do álbum. Yves teve o clipe de sua música “new” como o seu debut no grupo, em 2017, com elementos que até hoje aparecem nos conceitos da artista em seus clipes e estética.

Além de ser integrante do grupo, era líder de uma subdivisão do LOONA, o yyxy formado por Yves e mais três integrantes, tendo como destaque a faixa “love4eva”.

CARREIRA SOLO

O LOONA teve um fim que deixou muitos fãs em dúvida, pela falta de clareza da situação ocorrida em 2023, em que diversas integrantes saíram da empresa – incluindo Yves, que decidiu se dedicar à carreira solo a partir de 2024. Lançou seu primeiro EP LOOP, seguido de I Did no mesmo ano, demonstrando dedicação e sendo muito bem aceita por seus fãs espalhados ao redor do mundo.

A internacionalização é um fator presente na carreira solo de Yves, tanto em suas músicas – que contêm o inglês como língua principal – quanto em seus futuros planos para a carreira, que ela pretende expandir para muito além da Coreia, Yves já mencionou diversas vezes sua vontade de conhecer seus fãs ao redor do mundo e fazer turnês internacionais.

Além disso, a música “Dim” do EP I Did se tornou trend nas redes sociais há alguns meses, trazendo uma visibilidade maior para a artista ao redor do mundo, sendo esse um dos fatores que ajudou a moldar sua imagem nessa nova fase como artista solo, desvinculando a artista como membro do LOONA e a enxergando apenas como Yves.

A liberdade artística é algo que a artista preza e utiliza em diversas músicas, expressando seus sentimentos em forma de canções, como, por exemplo, em “Viola”: na música, ela expressa como é participar de um girlgroup de k-pop, falando sobre a pressão que sofria, além de abordar a saúde mental dentro dessa indústria como um pilar essencial.

Ver idols se expressando de forma direta é algo novo para os fãs de k-pop, mudando a forma que o fandom vê o artista e causando uma sensação de proximidade. Ouvir a artista se expressar dessa forma e vê-la se soltar mais em shows definitivamente expandiu sua imagem – como se os fãs pudessem ser mais próximos dela.

SUA ESTÉTICA

Junto de sua nova jornada como solista, nasce sua nova estética – destoando da imposta no LOONA anteriormente em sua carreira, contendo mais individualidade e autenticidade, além de fugir dos conceitos estéticos do grupo que ela havia participado – tanto musical quanto visual.

Falando sobre sua estética visual que vêm se popularizando muito nas redes sociais, a artista mistura estilos orientais com uma pitada de ocidentalidade, estilo que expressa melhor a artista e sua arte nessa nova etapa da carreira, utilizando looks considerados mais casuais para o dia a dia, até roupas mais extravagantes, perfeitas para serem usadas em clipes e shows.

Além disso, seus clipes e músicas contêm uma estética própria que condiz com o jeito da artista, que usa de todas as formas possíveis de sua tão sonhada liberdade artística, utilizando elementos em seus clipes e músicas que realmente a deixam confortável e a agradam, desde a temática de suas músicas até as paletas de cores e cenários utilizados para dar a vida aos seus conceitos. O símbolo da maçã, inclusive, nunca saiu de sua vida; desde o debut no LOONA, a fruta é o ícone que a representa, sendo atualmente o formato do lightstick utilizado pelos fãs em seus shows.

Junto de sua nova fase como solista, Yves abriu em suas redes sociais um perfil apenas para as fotos que ela mesma tira de paisagens e até mesmo de si própria, sendo um meio em que ela compartilha com o fandom seu olhar sobre o mundo – pelas lentes da sua câmera – um pouco do seu dia a dia de forma mais próxima, fazendo com que os fãs que a acompanham se sintam mais próximos dela.

YVES ATUALMENTE

O desejo de se apresentar em diversos países sempre foi nítido para a artista e seus fãs: desde o início de 2025, a cantora vem realizando diversos shows ao redor do mundo, em áreas como a Europa, a América Latina e, também, países asiáticos além da Coreia. A nova turnê da artista, intitulada “Cosmic Crispy Tour”, terá diversos destinos, ainda em 2025.

Mesmo estando na construção de sua carreira como solista, Yves já tem um número estrondoso de pessoas ao redor do mundo – novos fãs e fãs do antigo grupo LOONA – lhe dando apoio e ouvindo suas músicas, fator que demonstra a potência que ela tem nesse ramo, trazendo cada vez mais pessoas para o seu fandom a cada novo lançamento.

