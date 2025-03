Vic Albuquerque se torna a primeira mulher entre os 15 maiores goleadores do Corinthians

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Vic Albuquerque entrou no top 15 artilheiros do Corinthians somando feminino e masculino. A meia atacante tem 112 gols pelo alvinegro, sendo a primeira mulher a entrar no top 15. A atleta tem 127 participações diretas em gols em 208 jogos, além de ter 16 títulos conquistados pelo Corinthians.

A jovem retornou ao Timão em 2022 e é considerada uma das grandes protagonistas do elenco. A ´mágica da Fiel´, apelido criado pela torcida, fez uma temporada histórica em 2024 com 39 jogos e 17 gols, sendo o principal destaque do Brasileiro feminino de 2024.

Conquistas E MAIS CONQUISTAS

A meio-campista de apenas 27 anos já está marcando sua história no clube. Em 2024, se tornou a primeira mulher a marcar mais de 100 gols com o manto alvinegro e, agora, em 2025, faz história ao entrar no ranking em 14º lugar na artilharia do clube. A mágica da fiel divide a lista com nomes como Sócrates (172 gols) e Marcelinho Carioca (206 gols).

O feito aconteceu na última segunda-feira (24), o Corinthians goleou o Real Brasília, por 8 a 2, no Estádio Bezerrão, pela estreia no Brasileirão Feminino. Vic foi autora do terceiro gol, sendo a 110° vez que ela balançou as redes com a camisa do alvinegro, além de ser a maior goleadora da história do time.

Em entrevista ao Sportv, a atleta conta que sempre busca honrar a camisa e agradece pelo apoio de seus amigos e familiares. A Brasiliense relembrou que foi no Estádio Bezerrão em que pediu uma oportunidade para Artur Elias – atual técnico da Seleção Brasileira Feminina- levá-la para São Paulo quando ele ainda comandava o Osasco Audax, logo depois, em 2019, a dupla se reencontrou no Corinthians.

Como tudo começou

Victoria Kristine Albuquerque de Miranda, mais conhecida como Vic Albuquerque, nasceu em Brasília, Distrito Federal e deu seus primeiros passos no futsal. Aos 13 anos, começou a jogar futebol profissional no Minas, mas foi no Corinthians que sua carreira tomou outro rumo.

O clube fez uma postagem nas redes sociais para homenagear a atleta deste feito histórico pelo Timão. O próximo compromisso das Brabas será no domingo (30) às 17:00.

