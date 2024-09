A hegemonia alvinegra no futebol feminino

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Corinthians conquista quinto título consecutivo no Brasileirão e mantém hegemonia jogando em casa

A manhã do último domingo (22/09) foi presenteada com um clássico na decisão do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Pela primeira vez na história, Corinthians e São Paulo se encontraram na final do torneio e as Brabas vieram com vantagem para jogar o segundo jogo em casa.

Corinthians e São Paulo começaram bem a competição e logo na primeira fase figuraram entre as primeiras colocadas. O time alvinegro encerrou no primeiro lugar com 40 pontos, tendo 13 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota – uma campanha espetacular que terminou com o maior saldo de gols. Além disso, as brabas eliminaram o Red Bull Bragantino e o Palmeiras no mata-mata.

Já o tricolor paulista ficou em terceiro lugar com 30 pontos, sendo 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, inclusive, uma dessas derrotas foi para o Corinthians por 3×2 na 10ª rodada. No mata-mata, venceu o Grêmio e a Ferroviária.

PRIMEIRO JOGO

A competição quis que o torneio terminasse com um gosto ainda mais especial, e as Brabas e soberanas se reencontram para um clássico na grande final.

O primeiro jogo foi no estádio do Morumbis e em frente de mais de 28.000 torcedores a partida terminou com vitória do Corinthians por 1×3 com gols de Victoria Albuquerque (2x) e Millene. O gol tricolor ficou por conta de Ariel Godoy.

SEGUNDO JOGO

Na segunda partida, foram as Brabas que chegaram com vantagem. Além do resultado construído fora de casa, a equipe do Corinthians era mais experiente, indo para a sua oitava final, além de contar com o fator casa.

Antes do jogo deste domingo, a equipe alvinegra havia mandando 24 partidas na Neo Química Arena e contava com 23 vitórias – um reflexo positivo e que vem sendo acompanhado por recordes de público a cada ano.

O segundo jogo contou com menos emoções do que o primeiro. O Corinthians até criou oportunidades nos momentos iniciais, mas foi o São Paulo que balançou as redes com um gol – posteriormente anulado.

No segundo tempo, parecia que a partida seguiria zero a zero, mas Jaqueline e Carol Nogueira colocaram números no marcador.

No último minuto, ainda teve tempo para uma expulsão do lado tricolor. Fim de jogo foi 2×0 para as Brabas, que conquistaram o Hexacampeonato, dessa vez sob o comando de Lucas Piccinato.

A equipe campeã recebeu o pix de 1,5 milhão como premiação, o que representa um reajuste de 25% em comparação com o ano de 2023. Neste ano o Corinthians ainda disputa a Copa Libertadores e o Campeonato Paulista.

