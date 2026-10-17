Veja os melhores looks do Halloween da Sephora

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Na última quinta-feira, 15 de outubro, o Hotel Unique, em São Paulo, sediou uma das noites mais aguardadas pelos amantes da moda: o Halloween da Sephora.

Desde 2019, o evento apresenta um intuito estratégico para ampliar a visibilidade da Sephora Brasil, reunindo música, moda, beleza e encontros entre marcas e celebridades. A cada ano, o baile propõe um tema distinto, e estimula a criatividade e a ousadia dos convidados, que devem apostar em fantasias e maquiagens relacionadas à temática.

“As Sombras da Floresta”, tema inspirado nos movimentos culturais e comportamentais brasileiros, foi o escolhido para 2026. Ambientado nesse universo sombrio, o Halloween da Sephora também contou com atrações inesquecíveis, como os shows de Gloria Groove, Iza e Pedro Sampaio.

Como tradição, todos os convidados se empenharam nas produções, mas alguns acabaram se destacando pela criatividade e pela fidelidade ao tema. Confira alguns dos melhores looks da noite!

Fefe

Motivada pela sua paixão por terror e mistério, a atriz Fefe apostou em uma fantasia baseada no filme de suspense A Casa de Cera. Assimetria e ousadia foram algumas das principais características de sua produção.

Thais Braz

Com um dos looks mais detalhados da noite, Thais Braz deu vida à “Bruxa da Floresta Negra”. Sua fantasia foi caracterizada por diversos elementos visuais como fios de luz e acessórios inusitados.

Lu Foresti

Foi fantasiada do personagem Pinóquio que Lu Foresti pôde levar o seu jeito doce e delicado ao baile. Para entrar na temática sugerida, a influenciadora teve como inspiração a madeira, material utilizado na criação do boneco segundo a sua história.

Alexia del Papa

Sem deixar sua autenticidade de lado, Alexia del Papa trouxe, mais uma vez, uma fantasia ousada e criativa. Para essa produção, a influenciadora se inspirou nos musgos encontrados na flora brasileira e que são transformados pela água e pelo tempo.

Tet Trem

Mesmo sendo a sua primeira vez participando do evento, Tet se destacou pela criatividade e produção de sua fantasia. O criador de conteúdo seguiu à risca o tema proposto e entregou uma caracterização nomeada como “Raiz da Noite”, fazendo referências às suas origens e história.

Jéssica Cardoso

Vestida de Medusa, Jéssica Cardoso marcou presença em mais uma edição do baile. A atriz entregou uma fantasia inesquecível com penteado e maquiagens bem produzidas,inspirada em um mito da mitologia grega.

Nayla Saab

Para a edição deste ano, Nayla Saab apostou em um look monocromático e elegante. A influenciadora de moda e beleza se baseou na cor verde para compor a sua fantasia, que recebeu o nome de “Mãe Natureza”

Theodoro

Além de apresentar o evento durante a live oficial, Theodoro também marcou presença na noite com o seu look criativo. O influenciador escolheu a lenda do Curupira para ser a referência principal de sua fantasia, entregando uma produção de alto nível.

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O artigo acima foi editado por Beatriz Tomagnini.

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