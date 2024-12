Valeu a pena esperar três anos pela segunda temporada de Arcane?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Dia 9 de novembro foi lançada a segunda temporada de Arcane, com apenas três episódios, e nos dias 16 e 23 foram disponibilizados mais seis episódios. Com um intervalo de quatro anos entre a primeira temporada, era de se esperar que a segunda temporada viesse com tudo.

Desde a primeira temporada, Arcane (série criada pela Riot Games) vem trazendo inovações, como o jeito de mesclar diferentes tipos de estéticas artísticas nas cenas, e claro com jeitos diferentes de mostrar as cenas de lutas, sempre com músicas eletrizantes.

Parte um

Os três primeiros episódios foram tensos, cheios de perguntas e mistérios em aberto que talvez fossem revelados nos próximos episódios. A evolução de Caitlyn se destaca, pois mostra como ela está determinada a ir atrás da Jinx custe o que custar, inclusive afastando a pessoa que mais esteve em seu lado e mais a apoiou.

Tivemos a volta de Ekko e Heimerdinger, que se juntaram a Jayce para entender sobre a Hextec, além da união de Sevika, Jinx e uma criança chamada Isha. Nesse contexto, observamos a Jinx e Sevika ficando mais próximas formando uma amizade com grandes planos. Outro ponto interessante é o mistério da mãe da Mel que foi um pouco revelado.

Um dos aspectos fortes da série é esse mistério que Arcane faz e das críticas sociais que te fazem questionar o que é certo e o que é errado, além de ter uma história cativante e interessante do início até o fim, também nos traz mistérios que não acabam.

Parte dois

No sábado do dia 16 de novembro, tivemos mais três episódios, e cada um deles foi tenso a todo o momento. Tivemos desde tristeza, medo e mistério, até revelações. Os episódios explicaram muitas coisas, mas ainda faltou o mistério da Ambessa e do núcleo Hextec. A parte disso, tivemos mais desenvolvimento de personagens como Vi e Jinx mais próximas como irmãs, Caitlyn mostrando que ainda se importa com Vi e um pouco do passado do Vander foi revelado.

Pessoalmente, esses três episódios foram os meus favoritos. A todo momento ficava tensa e ao mesmo tempo maravilhada com as animações que só Arcane tem. Além da criatividade de toda cena ser diferente da outra, gosto do quão imprevisível a série é, onde ou você não sabe o que vai acontecer ou a série te dá dicas. Ao mesmo tempo você se depara com dicas quais você desconfia, além das lutas com animações diferentes em todas elas e uma música que sempre combina com a cena.

Parte três

Novamente, como em todos os episódios, Arcane sempre consegue nos surpreender. No episódio 7, vimos Ekko e Heimerdinger, e descobrimos onde eles estavam durante os três primeiros episódios. É exposto o que Jayce viu de tão terrível, explicando o porque ele fez o que fez para ocasionar os eventos no episódio 6.

Durante o episódio 8, Mel saiu do lugar onde estava, confrontando seu passado e descobrindo mais sobre sua identidade. Também foi revelado os planos de Ambessa assim como seu passado, e junto a uma aliança com Vicktor e Singred eles colocaram seus planos em prática. Vi e Caitlyn estão reunidas novamente e, ao lado de Jayce, reúnem todos dos grupos de Piltover e de Zaun para uma última batalha.

Já no último episódio, vemos uma Jinx que perdeu tudo, mas ao encontrar Ekko recupera o restante de esperança que ainda lhe resta se juntando a batalha com todos para salvar Piltover e Zaun.

Arcane sempre me surpreende, tanto pelas músicas que se juntam perfeitamente com as cenas ou por cada cena especial ter uma estética diferente da outra. Sobre a temporada, acredito que esse último episódio foi bem concluído, mas deixando um sentimento de tristeza, pois muitos bons personagens não vão voltar. Mas é justamente isso que gosto de Arcane: mesmo se o personagem é querido por muita gente eles não tem dó e fazem o necessário para continuar a narrativa. A questão que fica é, será que terá uma terceira temporada?

__________

O artigo acima foi editado por Livia Nomoto.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!