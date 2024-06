Tudo O Que Sabemos Sobre A Segunda Temporada De Arcane

The Her Campus National Editors write about products we love and think you’ll love too. Her Campus has affiliate partnerships, so we get a share of the revenue from your purchase. All products are in stock and all prices are accurate as of publication.

Após aproximadamente três anos de espera desde o lançamento da primeira temporada de Arcane, em 2021, a Netflix confirmou no trailer final a estreia da segunda temporada para novembro deste ano.

Produzida em tempo recorde, os fãs saíram no lucro, visto que o desenvolvimento da segunda parte da série demorou cerca de metade do tempo em comparação à primeira, segundo o CEO da desenvolvedora Riot Games Nicolo Laurent.

por dentro do trailer

A primeira temporada terminou com um “cliffhanger”, ou seja, de forma súbita e com uma grande reviravolta: Jinx (Ella Purnell) perturba o contrato de paz entre a cidade altamente tecnológica de Piltover com o distrito subterrâneo de Zaun, atacando com um lançador de foguetes o Congresso. Durante o momento do atentado, os membros do conselho promoviam uma reunião para aprovar uma lei que tornaria Zaun independente, o que poderia diminuir os conflitos entre as duas regiões. Em meio a este conflito, Caitlyn Kiramman (Katie Leung) – filha de Cassandra Kiramman (Abigail Marlowe), uma das possíveis vítimas da investida – é tomada pelo desejo de vingança contra Jinx.

No trailer lançado no último dia 11, Caitlyn parece estar liderando uma equipe de Pacificadores com os objetivos de contra-atacar Zaun, localizar a responsável pelo atentado, acabar com a Cintila (substância líquida roxa usada para conseguir um aumento temporário de força corporal e velocidade) bem como neutralizar os agentes remanescentes de Silco (Jason Spisak), que foi assassinato pela “designada filha”, Jinx, nos momentos finais da temporada anterior.

E isso está longe de ser uma das coisas mais surpreendentes do teaser: neste contexto, Vi (Hailee Steinfeld) aparenta ter se juntado aos Pacificadores – ideia rejeitada pela personagem desde o início da trama -, já que aparece vestindo o uniforme da força policial de Piltover. Além disso, o combate entre as duas irmãs, Vi e Jinx, foi confirmado, haja vista que pequenos trechos do embate apareceram na cena final do trailer. Seria este o fim da irmandade entre elas, assim como acontece nos jogos?

Ainda que os fãs tenham certas expectativas para a narrativa, o destino dos outros personagens continua incerto. É esperado que Heimerdinger (Mick Wingert) e Ekko (Reed Shannon) prossigam com a parceria firmada no final do primeiro ciclo; Sevika (Amirah Vann), a grande soldada de Silco, pode se tornar a nova líder de Zaun, e Viktor (Harry Lloyd) deve permanecer ao lado de Singed (Brett Tucker) nos seus estudos e testes com Cintila. Há esperanças de que Viktor siga a trajetória dele e, assim como no jogo, torne-se o Arauto das Máquinas.

Sobre Mel Medarda (Toks Olagundoye), Jayce Talis (Kevin Alejandro) e Cassandra Kiramman – integrantes do Congresso presentes durante o ataque – ainda não há confirmação se estão vivos ou não, uma vez que nenhum deles apareceu no teaser. Se a Netflix seguir a cronologia de acontecimentos de League of Legends, Jayce irá sobreviver e continuará a lutar para estabelecer a paz e justiça entre Piltover e Zaun. Já Cassandra, passará por um desenvolvimento significativo e irá apoiar a filha Caitlyn com o seu desejo de ser uma Pacificadora e posteriormente Xerife de Piltover. Por fim, o paradeiro de Mel é incerto dado que se trata de uma personagem da série animada, não inspirada no jogo, ou seja, ainda não foi confirmado se ela é uma das campeãs de League of Legends. Alguns fãs suspeitam que ela seja a figura do jogo que tem uma grande conexão com os vilões do império de guerreiros Noxus ou até que seja a própria LeBlanc disfarçada já que, na série, Mel possui um plano secreto ainda desconhecido pelos espectadores. Mas nada confirmado, só assistindo para descobrir!

Infelizmente, essa temporada será a última, mas o co-criador Christian Linke deu esperanças aos apreciadores de Arcane de que a Fortiche, juntamente com a Riot Games e Netflix, continuarão contando narrativas sobre outras jornadas na Runeterra, ou melhor dizendo, no mundo do League of Legends.

Arcane é só o começo da nossa longa jornada de narrativas e parceria com o maravilhoso estúdio de animação Fortiche. diz Linke durante a League Dev Update

