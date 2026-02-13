Vai pular Carnaval em São Paulo? Confira os melhores bloquinhos para curtir a folia

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Para muitas pessoas, o Carnaval de São Paulo é o evento mais esperado do ano e é considerado a melhor época para curtir música boa, socializar e aproveitar até não poder mais.

Mas afinal, os grandes protagonistas dessa festa são os blocos de rua, ou como são popularmente conhecidos: os “bloquinhos”. Eles trazem muitos grupos musicais e famosos de todo o Brasil para aproveitar a folia paulistana.

Desde blocos de bairro até megablocos, tanto infantis quanto adultos, a diversão nas ruas da grande capital estará garantida, e aqui vão algumas indicações de bloquinhos para animar o feriado de Carnaval.

1. bloquinho gente miúda

O Bloquinho Gente Miúda será focado para os pequenos foliões, com o objetivo de curtição e diversão dos baixinhos, com um desfile que mistura músicas infantis com ritmos de Carnaval.

O bloco está previsto para desfilar em Perdizes, no próximo domingo (15), com o início da sua concentração às 13h00 e a dispersão às 17h00. O trajeto percorrerá a Avenida Professor Alfonso Bovero, passando pelas ruas Apinajés, Capital Federal, retornando à Avenida Professor Alfonso Bovero.

2. bloco bastardo

O Bloco Bastardo leva muita gente às ruas de Pinheiros, com alegria e muita cantoria dos foliões. E de acordo com o seu lema, “Sem dono, o Bloco Bastardo é de todos, e todos são do Bloco”, todos são mais do que bem-vindos para aproveitar as músicas de todos os estilos e das épocas carnavalescas.

O bloco acontecerá no próximo sábado (14) e no domingo (15), sua concentração se iniciará às 13h00 e sua dispersão às 18h00. O trajeto sairá da Rua João Moura, Rua Artur de Azevedo, Rua Fradique Coutinho, Rua dos Pinheiros, Rua Francisco Leitão, Rua Artur de Azevedo e Rua João Moura.

3. bloco da pabllo com pabllo vittar

O Bloco da Pabllo com Pabllo Vittar é uma das maiores celebrações da música pop do Carnaval paulistano, e promete muitos figurinos inusitados, fãs, inúmeras performances vindas do público e tudo isso para celebrar a diversidade com grande estilo.

Além do mais, contará com a participação especial do grupo de K-pop NMIXX.

O bloco acontecerá na próxima segunda-feira (16), próximo ao Parque Ibirapuera. O trajeto será ao redor do Obelisco do Ibirapuera e se iniciará às 13h00 e se encerrará às 18h00.

4. Latinha Mix com Marcelo Falcão, Maneva e DUBGOGZ

O bloco Latinha Mix, organizado pela Rádio Mix FM, leva todo o seu espírito para as ruas de São Paulo, com um grande “mix” de atrações e músicas, refletindo, exatamente, a característica da rádio.

O trio elétrico possuirá a presença de Marcelo Falcão, sempre lembrado pelo seu trabalho no O Rappa, a banda Maneva, famosa no ramo do reggae, e DUBGOGZ, a dupla da música eletrônica.

A atração ocorrerá na próxima terça-feira (17), nos arredores do Parque Ibirapuera. Sua concentração será às 12h00 no Obelisco do Ibirapuera, e sua dispersão às 18h00.

5. Se Fui Triste Não Me Lembro com Di Ferrero

Inspirado nos ritmos pop e samba, Se Fui Triste Não Me Lembro, será comandado por Di Ferrero, o grande “muso” da ex-banda NX Zero. Com um mix de músicas de rádio e bateria de Carnaval espera trazer muitos foliões para dançar e pular.

O bloco ocorrerá na próxima terça-feira, (17), das 13h00 até às 17h30, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Vila Olímpia.

6. Navio Pirata com BaianaSystem

O Navio Pirata traz muita cultura moderna de Salvador para a terra da garoa, com a banda de AfroRock criada há mais de 15 anos atrás, BaianaSystem. Nesse bloco os maiores hits do rock baiano trarão sua energia caótica às ruas, chamando muitos foliões para apreciarem um ritmo novo nesse Carnaval.

A banda tocará das 15h00 às 18h00, no sábado pós-carnaval (21), nos arredores do Parque Ibirapuera.

7. pipoca da Rainha com Daniela Mercury

Pipoca da Rainha, já conhecida como a maior pipoca do mundo, será comandada pela cantora baiana, Daniela Mercury, trazendo muito “Swing da Cor” e “Canto da Cidade” para a alegria dos paulistas. Com o ritmo do Axé, Mercury leva muita dança e cultura para as ruas.

O trio estará concentrado na Rua da Consolação, no domingo do pós-carnaval, (22). Com início às 13h00 e seu término às 18h00.

8. Bloco Beats com Pedro Sampaio

O Bloco Beats, contará com a presença do cantor e DJ Pedro Sampaio, misturando a música eletrônica e o baticum do asfalto, fazendo com que as ruas se transformem em uma pista de dança.

Os hits musicais, “Feiticeira” e “Jetski” levam um gostinho das raves eletrônicas, mas com uma carinha de tradição carnavalesca.

O megabloco acontecerá no Obelisco do Ibirapuera, e terá uma duração de 5 horas de show, das 13h00 às 18h00.

Muitos grandes cantores e músicos do Brasil todo prestigiarão o Carnaval paulistano com todos esses foliões. A maioria desses bloquinhos envolve muita música boa, muito calor, muita animação e muito glitter. E o mais importante, existem bloquinhos de todos os ritmos, de inúmeras diversidades e para todas as idades.

Divirta-se nas ruas de São Paulo, hidrate-se e seja muito feliz.

