Turnê Caetano e Bethânia: A conexão artística entre os irmãos e sua importância para a cultura nacional

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

“Maria Betânia, te lembras ainda daquele São João? As tuas palavras, caíam bem dentro do meu coração. Tu me olhavas, com emoção, e sem querer, pus minha mão em tua mão”. Foi através desta valsa de Capiba, “Maria Betânia”, que o compositor pernambucano inspirou o pequeno Caetano, com apenas seis anos de idade, a nomear sua irmã caçula que viria a nascer: Maria Bethânia.

Juntos, Caetano e Bethânia partilharam a infância com outros cinco irmãos, filhos de Dona Canô e José Veloso. Nascidos no interior da Bahia, os dois irmãos atrelam-se a um laço familiar responsável por sua união e, posteriormente, para a formação de dois ícones da atual música popular brasileira.

A música, como uma espécie de mecanismo capaz de diferenciar Caetano e Bethânia entre os demais, também os une durante toda sua trajetória. Desde a parceria ao se apresentarem em bares, criação de músicas dedicadas à voz um do outro e movimentos associados às suas canções, até a mobilização de milhares de fãs apaixonados por seu trabalho em todos os lugares do Brasil.

“Sem Bethânia eu não estaria aqui”

Caetano Veloso é o quinto de sete filhos, quatro anos mais velho que Maria Bethânia, a sexta entre os sete. O cantor, apaixonado pela arte de escrever canções desde sua infância, foi lançado ao cenário musical através de sua irmã, após a gravação de sua música autoral, “Sol Negro”, na voz de Bethânia. A cantora, por sua vez, sempre sonhou em ser atriz, é fascinada pela arte de atuar e interpretar, porém, o dom da música falou mais alto.

Caetano e Bethânia começaram a cantar juntos durante sua juventude, comparecendo em participações e espetáculos amadores. Neles, os irmãos começaram a trabalhar com outros artistas como Gal Costa, Tom Zé e Gilberto Gil, dos quais criaram grande conexão e, posteriormente, união em um movimento artístico que viria a criticar as censuras criadas pela ditadura militar através de suas canções: o tropicalismo.

Em 1967, a música de Caetano, “Alegria”, torna-se destaque no Festival de Música Popular Brasileira, tornando o cantor uma das principais vozes contra a Ditadura Militar.

No ano seguinte é preso, torturado e, posteriormente, exilado politicamente em Londres. Enquanto isso, Bethânia participava de espetáculos e competições em festivais de estados da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, tornando-se conhecida por todo Brasil.

Em 1970, com a volta de Caetano de seu exílio, os irmãos continuam progredindo em sua carreira musical, atuando na área artística unidos às composições de Caetano e às interpretações de Bethânia. Com sua parceria, firmam-se a diversos hits nas rádios brasileiras, tornam-se figuras presentes em programas de televisão e criam canções com a participação de outros grandes nomes, ampliando cada vez mais seu sucesso com o passar das décadas.

Atualmente, Caetano e Bethânia se consagram como dois dos maiores nomes da música popular brasileira. Bethânia, aclamada como “Abelha Rainha da MPB”, tornou-se a primeira mulher a vender mais de um milhão de discos por todo o Brasil, além de quebrar outros recordes por seus mais de 26 milhões de álbuns vendidos. A cantora, com todas suas faixas estourando nas rádios, traz uma personalidade feminina à música brasileira da época, fazendo com que o Brasil ouvisse cada vez mais MPB.

Caetano, multiartista que também escreveu romances, compôs trilhas sonoras de filmes brasileiros e internacionais e já esteve presente nos palcos do teatro, também conta com milhões de discos e álbuns vendidos, além da consagração de prêmios como Grammy e Grammy Latino.

Juntos, os irmãos tornaram-se referência entre a população brasileira, conhecidos nacional e internacionalmente. Suas canções, marcadas por centenas de renovações, garantem um amplo valor intelectual e poético à MPB, enriquecendo-a cada vez mais.

Turnê Caetano & Bethânia

Após 46 anos da primeira performance dos irmãos em dupla, em 1978, Caetano e Bethânia se preparam para cantar juntos novamente em sua turnê, que acontecerá em sete capitais brasileiras. O show, que está previsto para começar em agosto, garante união nostálgica e animação entre os fãs de MPB.

O espetáculo dos irmãos, considerado uma das maiores turnês nacionais de 2024, passará por sete lugares do Brasil. A turnê iniciará em agosto no Rio de Janeiro, passando por Belo Horizonte e Belém, no mês de setembro; Porto Alegre, em outubro; Brasília e Salvador em novembro e, por último, São Paulo, em dezembro.

Os valores, que variam de acordo com a localização e tipo de ingresso, podem chegar até R$ 740, com preço mínimo de R$ 140.

O artigo abaixo editado por Ana Carolina Carvalho.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!