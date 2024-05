Tudo o que você precisa saber sobre a Tyla: a mais nova promessa do pop

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Com a ultrapassagem de mais de 600 milhões de reproduções no Spotify, “Water” com uma batida viciante e uma dança viral, se tornou o hit de 2023. A cantora Tyla está por trás desse sucesso e ainda conseguiu fazer história após levar para casa um gramofone, na mais nova categoria de melhor música africana. Mas, afinal, quem é ela?

Seu início na música

Tyla Laura Seethal é uma cantora e compositora de 22 anos, nascida e criada em Joanesburgo, na África do Sul. Sua paixão musical iniciou cedo, aos 12 anos começou a escrever suas primeiras músicas em um diário para desabafar sobre seus sentimentos.

A artista postou cantando suas músicas autorais e covers de cantores como Billie Eilish, Drake e Daniel Caesar. A cantora marcava gravadoras e grandes produtores de música em seus posts como forma de ganhar visibilidade.

Em 2019, foi lançado seu primeiro single, “Getting late“, em parceria com o produtor Kooldrink. Já em 2021, assinou com a Epic Records além de ser parte da trilha sonora da série Sangue e Água da Netflix.

De Joanesburgo para o mundo

Em 2023, após uma trend no TikTok com a música “Water”, a cantora ficou conhecida como a mais nova promessa do pop. A artista viralizou ao criar uma dança que, no refrão da música, joga água sobre o corpo.

Seguido pelo sucesso de seu single a artista lança em Março de 2024 seu primeiro álbum autointitulado. O disco tem treze faixas e mais uma parceria com o rapper Travis Scott, no remix do famoso single “Water”. Além disso, o álbum conta com outros grandes nomes como Kelvin Momo, Tems, Becky G e o jamaicano Skillibeng.

Pelo lançamento de seu primeiro álbum a cantora recebeu flores de ninguém mais que Beyoncé, uma das maiores divas da atualidade. “Tyla, parabéns pelo seu lindo primeiro álbum. Continue arrasando. Todo meu amor, Beyoncé.” Tyla compartilhou em suas redes o bilhete de “Queen B”.

Cancelamentos de shows, mas os brasileiros saíram ganhando

Infelizmente, devido a problemas de saúde não revelados a cantora irá ficar um tempo longe dos palcos. Entre os shows cancelados estava o famoso festival Coachella. A previsão é que a sul-africana volte aos palcos no final de junho.

Em comunicado a popstar explicou que estava sofrendo de uma lesão grave que aconteceu ano passado, segundo seus médicos continuar em turnê iria colocar em risco sua saúde.

Para a felicidade dos brasileiros, Tyla foi confirmada no Rock in Rio para performar no palco sunset no dia 20 de setembro. Além da cantora, o line up conta com Iza, Ivete Sangalo e Katy Perry como a headliner. O dia é nomeado como “dia delas” por conter apenas artistas femininas.

Tyla com todo o seu potencial ganhou destaque internacional dando visibilidade à música africana, sendo a primeira artista solo da África do Sul a aparecer na lista Billboard Hot 100 em 55 anos. Assim, fica fácil entender o porquê dela ser a nova aposta da indústria.

