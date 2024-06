The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Com a chegada do inverno no Brasil, nada melhor do que um filme, um cobertor e uma comida bem saborosa e quentinha para acompanhar. É com esse intuito, então, que a HC resolveu compartilhar três receitas para transformar o seu inverno, deixando-o mais agradável e apetitoso.

Polpetone de carne com queijo

Para os amantes da culinária italiana, o polpetone é uma ótima opção para testar durante os dias frios que estão por vir. Um prato com sabor marcante, que combina com uma grande variação de acompanhamentos.

Ingredientes:

500g carne moída

2 dentes de alho

2 fatias de pão de forma

½ cebola

½ xícara de leite

1 colher de sopa com salsa e cebolinha

150g mussarela

2 ovos

½ xícara de água

Sal e pimenta a gosto

Para empanar:

2 xícaras de farinha de mandioca (sal e pimenta do reino)

1 xícara de leite + 3 ovos (sal e pimenta do reino)

Modo de preparo:

Inicialmente, banhe no leite as fatias de pão e misture-as com a carne moída. Em seguida, tempere a mistura com salsa, cebolinha, pequenas fatias de cebola, alho, sal e pimenta.

Em duas tigelas separadas, começamos a preparar o processo de empanamento: na primeira tigela, despeje a xícara de leite e os três ovos; na segunda, as xícaras de farinha de mandioca. Depois, tempere ambas com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Separe porções avantajadas de carne, recheie com queijo e feche novamente. Logo depois, empane a carne no ovo e na farinha de mandioca.

Ao despejar na forma, banhe as misturas de carne com azeite e leve ao forno em 180 °C por 50 minutos.

Para finalizar, sirva com molho de tomate e queijo parmesão ralado.



Brownie com creme de avelã

Para os viciados em chocolate, um brownie para adoçar o dia é a escolha perfeita. Podemos fazer combinações diferentes e saborosas, mas também é possível apreciá-lo sozinho, pois é fantástico por si só e uma ótima opção de sobremesa.

Ingredientes:

180g chocolate Meio Amargo

50g chocolate meio amargo em gotas

100g manteiga

3 ovos

135g açúcar refinado

90g açúcar mascavo

20g cacau em pó

110g farinha de Trigo

1 colher de sopa de creme de avelã

Modo de preparo:

Para começar, coloque a manteiga na panela e derreta até chegar em um ponto

amarronzado, a seguir adicione o chocolate meio amargo e misture.

Em outra tigela, adicione a mistura, os ovos, açúcares, cacau em pó, creme de avelã e a farinha de trigo. Mexa bem, até ficar homogêneo.

Despeje na forma e jogue mais algumas gotas de chocolate meio amargo. Leve ao forno e deixe assar a 200 °C por 25 minutos.

Depois, deixe esfriar um pouco e sua sobremesa está pronta!



Cappuccino

Por último, mas não menos importante, uma bebida quente é uma ótima forma para se aquecer no frio. Sendo assim, um cappuccino é uma bela opção. A receita que chamo carinhosamente de “Cappuccino para frescos” faz com que até os que não são muito fãs de café, apreciem o seu sabor.

Ingredientes:

10 colheres de leite em pó

2 colheres de café solúvel

3 colheres de sopa de achocolatado em pó

½ colher de sopa de bicarbonato de sódio

2 colheres de sopa de açúcar

Canela a gosto

½ xícara de leite

Modo de preparo:

Primeiro, é necessário compreendermos que essas medidas são de uma “receita a longo prazo”, ou seja, os ingredientes secos misturados podem ser armazenados para as próximas vezes.

Em um recipiente adicione todos os ingredientes secos e misture bem. Em seguida, em uma xícara, acrescente de duas a três colheres de sopa da mistura, depois despeje o leite e mexa bem.

Sirva com creme de avelã ou chantilly no topo e aproveite!

Quais dessas receitas você irá testar neste inverno?

