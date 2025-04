Thunderbolts, Quarteto Fantástico e Doomsday: entenda as histórias das próximas produções da Marvel

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

“Vamos ser sinceros, Os Vingadores não vão aparecer”, disse Valentina Allegra no trailer de Thunderbolts, próximo filme da Marvel a estrear nos cinemas, em uma tentativa de acabar com as expectativas de vermos o MCU como era antes. Mas, o que ela não sabe, é que a última coisa que um fã da Marvel perde, é a esperança.

Depois de soltarem teasers de Quarteto Fantástico, Thunderbolts e Doomsday, é impossível esperar que os fãs fiquem tranquilos. A Marvel está de volta!

Ficou perdido nos acontecimentos das últimas produções do universo de heróis? Então entenda as histórias dos próximos três filmes que prometem revolucionar a história da Marvel.

Thunderbolts

“Uma coisa é certa: será uma reunião e tanto”.

Thunderbolts, o filme que deu o que falar nas redes sociais, é também aquele o qual os fãs mais estão receosos. Mas, antes de entendermos toda a trama, vamos conhecer os personagens.Yelena Belova está de volta, a irmã da eterna Viúva Negra, ainda interpretada por Florence Pugh. Seguindo a “árvore genealógica”, temos David Harbour no papel de Alexei Shostakov – o Guardião Vermelho. A filha do general Dreykov, Antonia Dreykov, ou A Treinadora, também complementa a equipe.

Buck Barnes reapareceu! Vivido por Sebastian Stan, Buck foi visto pela primeira vez em Capitão América: Soldado Invernal (2014), e continuou sua jornada em outros filmes do MCU. O elenco também conta com a presença de Wyatt Russell, que é o Agente Americano, John F. Walker, com quem os fãs têm uma relação de amor e ódio. Temos também Hannah John-Kamen, interpretando Fantasma, personagem que esteve presente nos filmes do Homem Formiga.

Serão apresentados novos personagens, como Bob Reynolds, o Sentinela ou Vácuo. Por que ele tem 3 nomes? Bom, Reynolds é o personagem oficial que, após ingerir um soro experimental, ganhou poderes como força sobre-humana, absorção e projeção de energia, manipulação da matéria, biocinese, voo, resistência a dor, regeneração e imortalidade, tornando-o um dos super-heróis mais poderosos – e perigosos – do Universo Marvel. Mas esse poder tem um lado sombrio, que reverte cada ação do Sentinela para O Vazio, obrigando Robert a lutar contra essa escuridão interior. Lewis Pullman é quem vive o novo super-herói.

Valentina Allegra afirma que “os Vingadores não vão aparecer”, mas Buck Barnes resolve juntar uma equipe para tirar satisfação com a agente que, segundo o que tudo indica, irá enviá-los em busca do Sentinela. Nesta cena, de acordo com um dos trailers, A Treinadora já não está mais presente. Fãs especulam que alguns dos personagens (se não todos) correm o risco de morrer no filme. Porém, a esperança é de que “o sol brilhará sobre nós novamente”.

Quarteto Fantástico

Depois dos fracassos em tentar levar a história dos quadrinhos para as telas de cinema, finalmente o Quarteto Fantástico está de volta. Uma das equipes mais emblemáticas da Marvel ganha vida novamente em 2025. O longa contará com a presença de Reed Richards, interpretado pelo querido Pedro Pascal, conhecido pelo papel do protagonista Joel em The Last Of Us; Vanessa Kirby como Sue Storm, a Mulher Invisível.

Johnny Storm, o Tocha Humana, será interpretado por Joseph Quinn, o Eddie de Stranger Things, e Ebon Moss – Bachrach será Ben Grimn, o Coisa.

O filme se passa em outro universo – que grande novidade para nós, fãs – mais retrofuturista e tecnológico. Reed lidera uma missão no espaço para testar sua nave espacial experimental, mas, durante o voo, eles são expostos a uma tempestade de raios cósmicos que dá poderes especiais ao quarteto.

Reed agora pode esticar qualquer parte do seu corpo; Sue ganha a habilidade de se tornar invisível e criar campos de força; Johnny controla o fogo e, de brinde, consegue voar e Ben ganha super força e uma pele rochosa. Em meio a essas mudanças, os quatro protagonistas se deparam com Shalla – Bal, que se tornou a Surfista Prateada, interpretado por Julia Garner, e Galactus, interpretado por Ralph Ineson.

A premissa é deixar Galactus ganhar qualquer confronto que ele travar com o quarteto. Assim, eles serão obrigados a usar a máquina do tempo que Reed estava estudando e viajar rumo ao Universo 616, alertando a todos sobre esta ameaça. O filme também vai contar com algumas referências à banda The Beatles, que já podem ser vistas no trailer, onde o Quarteto se encontra em uma plataforma exatamente igual a que os Beatles usaram em uma de suas apresentações.

Doomsday

Em março, a Marvel Studios nos surpreendeu com uma transmissão ao vivo nas redes sociais, que teve grande repercussão, divulgando Doomsday.

O filme contará com um grande e já consagrado elenco, incluindo Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Rudd, Winston Duke e Letitia Wright. Os fãs também foram à loucura, pois Tom Hiddleston estará na produção como Loki. Outros personagens do pós Vingadores Ultimato também aparecerão, entre eles, Shang-Chi e O Falcão.

Doomsday irá se juntar com os outros dois filmes que serão lançados ainda esse ano, trazendo o elenco do Quarteto Fantástico e de Thunderbolts para a trama.

Teremos o retorno dos X-Men clássicos dos filmes da emissora Fox, que inclui Patrick Stewart (Professor X); Ian McKellen (Magneto); James Marsden (Ciclope); Alan Cumming (Noturno); Kelsey Grammer (Fera) e Rebecca Romijn (Mística). Channing Tatum, que foi apresentado no filme Deadpool & Wolverine, voltará a interpretar Gambit.

Infelizmente, Robert Downey Jr. não volta em Doomsday como Tony Stark, mas sim como Doutor Destino. Durante o painel da Disney na CinemaCon 2025, Kevin Feige afirmou que o elenco completo ainda não foi revelado.

A história do filme ainda é um mistério, mas os palpites incluem uma intervenção não só mundial, mas também multiversal. Quem fará isso será o Doutor Destino que, nos quadrinhos, apresenta o seu envolvimento com artes místicas.

Para deixar tudo ainda mais nostálgico, o personagem também tem contato com uma tecnologia avançada. A trama também terá um conflito entre Vingadores e X-Men.

Preparem os corações, porque essas novas produções despertarão muitas lágrimas, risadas, arrepios e nostalgia.

