Tate McRae: conheça a nova queridinha do pop que vem ao Brasil no Lollapalooza 2025

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Talvez você já tenha escutado por aí o nome da nova aposta do pop,Tate McRae. Com apenas 20 anos, a canadense já está se consolidando ao lado de outras artistas queridas do cenário pop atual, como Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter, e chega ao Brasil na semana que vem para se apresentar no Lollapalooza 2025.

O primeiro show da estrela em um país na América Latina ocorre no dia 29 de março, no sábado (29), e reunirá fãs apaixonados da estrela em ascenção no Autódromo de Interlagos. Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Alanis Morissette também estão escalados para performaram no festival. A seguir, conheça Tate McRae:

Início da Carreira

Tate começou sua jornada artística dançando. Quando tinha paenas 13 anos, a cantora participou da 13ª temporada do programa norte-americano So You Think You Can Dance em 2016. Apesar de ter sido eliminada, ela chamou a atenção do público com seu talento e presença no palco.

Em 2017, sua primeira música autoral, “One Day”, foi publicada em seu canal no YouTube, já conquistando alguns fãs. Mas foi com a ajuda do TikTok que “you broke me first”, lançada em 2020, fez a cantora explodir para valer.

álbum de ESTREIA

Depois de uma série de hits que estavam por todo lado na internet, Tate não poderia deixar de lançar oficialmente um álbum, e, em 2022, ela divulgou “i used to think i could fly”, sendo ele praticamente uma cápsula do tempo dos sentimentos de uma jovem adulta tentando entender a si mesma e ao mundo também.

Com faixas que exploram o amor, insegurança, e, claro, um draminha, ela nos mostra não ter medo de se mostrar vulnerável em suas canções. O trabalho foi tão bem recebido que ela chegou a abrir turnês para Shawn Mendes e esteve presente na line up de grandes festivais.

Ao lançar seu segundo álbum, “THINK LATER” (2023), ela deu mais um passo ao sucesso, trazendo uma sonoridade mais confiante e dançante, com hits como “greedy” e “exes” que dominaram os charts e viralizaram no TikTok.

O álbum mais recente de Tate, “So Close To What” não fica pra trás e continua a consistência de sucesso, trazendo mais músicas virais, como “Sports car”, “It’s ok I’m ok” e “I know love” que conta com a participação de The Kid LAROI, seu atual namorado!

Romance do Pop

Tate e The Kid LAROI começaram a serem vistos por volta do início de 2024, mas tudo só foi se confirmar em abril do mesmo ano durante um show de LAROI em Dublin. Na ocasião, ele se dirigiu ao público e referiu à cantora como sua namorada:

“Eu preciso que todo mundo aqui cante o mais alto que puderem! Porque minha namorada está aqui e eu não quero parecer sem graça.”

O que esperar do show no Lolla?

Se tem algo que a pop star em ascensão sabe fazer, além de cantar e compor, é performar. No Lollapalooza desse ano podemos esperar uma setlist cheia de energia e, é claro, muita coreografia.

Então se você ainda não colocou o show dela na sua programação para o festival, talvez seja a hora de reconsiderar. Deixamos aqui a playlist do Spotify “This is Tate McRae” para que você conheça mais músicas da cantora que merecem reconhecimento e, quem sabe, encontre sua nova favorita– aquela que vai ficar na sua cabeça por um bom tempo!

——————————————————–

O texto acima foi editado por Gabriela Antualpa.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!