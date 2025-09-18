Silksong e mais: conheça 4 jogos indies para dar uma chance

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Após uma longa espera de sete anos, o tão aguardado Hollow Knight: Silksong enfim teve seu lançamento no dia 4 de setembro de 2025. Entre altas expectativas de jogadores fãs do universo e uma campanha de divulgação ocasional da Team Cherry, a sequência de um dos jogos indie mais aclamados da década teve uma estreia marcada pela quebra de recordes. Logo em seus três primeiros dias, atingiu cinco milhões de jogadores. Inicialmente pensado para ser somente uma extensão do Hollow Knight original, o jogo passou por um desenvolvimento profundo de narrativa, o que levou a um adiamento de dois anos.

Em Silksong, os players seguirão a nova jornada no papel de Hornet, uma antiga princesa do reino de Hallownest que atuou como personagem coadjuvante no jogo original. Repleto de novos mecanismos de combate, o enredo da história promete a introdução de inimigos desafiadores e conta com a possibilidade de explorar Pharloom, um mundo inédito no universo do jogo.

A recepção festiva de Silksong reflete uma mudança no cenário da comunidade gamer, antes resistente aos jogos indie, vistos como sinônimo de baixa qualidade, mostrando como esta categoria tem deixado sua marca no mercado ao investir no potencial máximo do poder criativo. Por isso, separamos quatro jogos indie com histórias tão únicas como Silksong para você conhecer. Afinal, nunca é tarde para abrir seu leque de aventuras!

1. Life is Strange

Diferente em estilo e tons narrativos dos sucessos introdutórios, Life is Strange transformou a história dos jogos digitais baseados em escolhas e consequências. Dividido em episódios lançados com um intervalo de tempo, o jogo teve sua estreia com o capítulo “Chrysalis”, em 29 de janeiro de 2015, e foi finalizado com o lançamento de “Polarized”, nove meses depois.

Ao longo de cinco episódios repletos da nostálgica estética dos anos 2000 e das paisagens silenciosas da misteriosa cidade interiorana Arcadia Bay, incorporamos Max Caulfield, uma garota introvertida de 18 anos que volta para sua cidade natal para estudar fotografia na Blackwell Academy. A protagonista, porém, não esperava descobrir seu poder de voltar no tempo, sendo capaz de mudar o curso dos acontecimentos de todos à sua volta.

O sucesso do jogo foi tanto que não demorou para os criadores expandirem o universo. Atualmente, a franquia conta com uma prequel do jogo original, intitulada Life is Strange: Before the Storm, um spin-off chamado As Aventuras Iradas de Captain Spirit e a sequência Life is Strange 2. Além disso, em 2024, foi lançado Life Is Strange: Double Exposure, que traz Max de volta como protagonista.

2. Little Misfortune

Em Little Misfortune, somos apresentados a Misfortune (infortúnio, na tradução), uma esperta garotinha de oito anos com olhos curiosos e vítima de negligência parental. Inserido no modelo de jogabilidade de escolhas e consequências, a narrativa nos leva junto à protagonista em uma aventura na busca pelo prêmio de felicidade eterna para a sua mãe.

O jogo tem como destaque uma atmosfera que mistura horror e fantasia, apesar dos traços “fofos” e presença de cores mornas, uma mistura que causa no jogador uma sensação de estranhamento em cada capítulo. Lançado em 2019 pelo estúdio sueco independente Killmonday Games, o jogo não foi desenvolvido para ter uma sequência, mas seus fãs continuam teorizando acerca dos mistérios que rondam a história.

3. Stardew Valley

Estabelecido como um dos Role-Playing Game (RPG) mais consagrados dos últimos tempos, especialmente após a pandemia do Covid-19, poucas pessoas imaginariam que Stardew Valley foi desenvolvido por um único indivíduo, conhecido como Eric Barone.

A narrativa traz como protagonista um personagem que herdou uma fazenda derrocada de seu falecido avô e agora precisam cuidar do terreno. Os jogadores podem aprender a pescar, minerar e fazer produtos a partir de animais da fazenda, como galinhas e vacas. Além disso, seu personagem pode interagir com os habitantes da Vila Pelicano, a pequena cidade em que está localizado o terreno, tendo a oportunidade de construir relações duradouras, podendo acarretar até mesmo em um noivado!

4. Fran Bow

Lançado em 2015, Fran Bow é um indie de terror psicológico no clássico estilo point and click, capaz de provocar arrepios até o último fio de cabelo. Durante a narrativa, acompanhamos Fran, uma garota de 10 anos com uma doença mental, que, após presenciar a morte dos pais, é levada para o Oswald Asylum, um hospital psiquiátrico. No hospital, a garota é submetida a ingerir diversos medicamentos, cujos efeitos resultam em intensas alucinações envolvendo um universo paralelo amedrontador.

Dentre as curiosidades do jogo, uma ocupa papel central: A história, embora fictícia, conta com a inserção de elementos autobiográficos da própria criadora, Natalia Martinsson. Em seu mês de estreia, Fran Bow atingiu a venda de 10.000 cópias e dividiu a crítica, que apontou a presença de um final inconclusivo.

