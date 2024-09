Setembro Amarelo: 5 filmes e séries sobre saúde mental para assistir

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A saúde mental tem ganhado cada vez mais destaque nas discussões sobre bem-estar. Ao abordarem o tema sem tabus, produções cinematográficas desempenham um papel importante na conscientização em relação a questões psicológicas. Filmes sobre saúde mental colaboram na reflexão e podem oferecer uma visão empática sobre o assunto, além de contribuírem na construção de diálogos.

Setembro é oficialmente conhecido como o mês da prevenção ao suicídio, quando ocorrem ações que têm como objetivo reduzir o estigma em torno da saúde mental. Em 2013, a campanha “Setembro Amarelo” foi inserida no calendário nacional. Neste ano, o lema é “Se precisar, peça ajuda!”, destacando a importância de todos desenvolverem uma escuta ativa e sem julgamentos para apoiar o próximo.

Sendo assim, a Her Campus separou para você 5 filmes e séries para assistir e refletir sobre saúde mental. Cada uma dessas obras oferece uma perspectiva distinta sobre aspectos variados do tema, abrangendo desde experiências pessoais até críticas sociais. As produções não apenas aprofundam a compreensão sobre saúde mental, mas também promovem maior empatia e reflexão sobre sua relevância na sociedade. Confira abaixo:

Cisne Negro (2010)

Dirigido por Darren Aronofsky, Cisne Negro acompanha Nina Sayers, uma bailarina interpretada por Natalie Portman, que enfrenta intensa obsessão e pressão psicológica em sua busca pela perfeição.

O filme explora profundamente sua psique, abordando temas como transtornos alimentares, autopercepção e o impacto da cobrança excessiva no desempenho artístico.

Divertida Mente (2015)

O filme é uma animação da Pixar que explora de uma maneira diferente e criativa a mente humana e suas emoções, entre elas Alegria, Nojo, Raiva, Medo e Tristeza, que são personagens da obra e controlam o cérebro da jovem Riley.

A animação proporciona uma visão profunda e interativa sobre como as emoções interagem e afetam a saúde mental, abordando também como lidar com cada uma delas.

Nise: O Coração da Loucura (2015)

Na obra, uma psiquiatra, Nise da Silveira, interpretada por Glória Pires, opõe-se aos tratamentos convencionais de esquizofrenia da época, 1950, e é isolada pelos outros médicos.

A médica, então, assume o setor de terapia ocupacional e traz consigo um olhar mais humanizado para lidar com os pacientes, por meio da arte e do amor.

Vale destacar que a história é baseada em fatos reais, sendo que Nise se tornou reconhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria, ao revolucionar o tratamento mental no Brasil.

Um homem chamado Otto (2017)

Otto, interpretado por Tom Hanks, é um homem ressentido, aposentado e viúvo que, aos 59 anos, mantém uma rotina monótona, visitando o túmulo de sua falecida esposa e despejando seu mau-humor sobre os que estão ao seu redor.

O homem tenta interromper a sua vida, mas seu plano dá errado e ele tem a chance de conseguir uma nova amizade. A comédia dramática trata sobre amor e a importância de se cercar das ferramentas adequadas para lidar com questões de saúde mental.

13 Reasons Why (2017)

A série relata a história de uma menina, Hannah Baker (Katherine Langford), que comete suicídio e grava em várias fitas cassete, antes do ocorrido, os 13 motivos que a levaram a interromper a sua vida.

Por meio de suas várias histórias, a produção, indicada para o público adulto, explora e retrata uma ampla gama de questões sociais que afetam a juventude, incluindo temas como depressão, agressão sexual e bullying.

—————————————————————–

O artigo acima foi editado por Beatriz Rocha.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!