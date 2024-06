Divertidamente e mais: 3 filmes da PIXAR que vão muito além de suas histórias 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Divertidamente 2, o mais novo filme da PIXAR, chega aos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (20). O longa dá continuidade a vida de Riley que, agora com 13 anos, recebe novas emoções para enfrentar os desafios da adolescência.

O primeiro filme da franquia é o xodó de muitos fãs do estúdio por abordar temas importantes, como a depressão e a convivência familiar, que vão além do seu enredo, mas o estúdio americano já vem produzindo longas-metragens com uma importância social há mais de 10 anos.

E quais são as outras obras que tocaram o coração de cada um que assistiu? Vem descobrir agora três dessas grandes produções da empresa.

UP: ALTAS AVENTURAS

Em 2009 a PIXAR trouxe um filme diferente. Em Up: Altas Aventuras, Carl Fredricksen, um senhor de idade rabugento, vive sozinho em sua casa após a morte de sua esposa Ellie. Já Russell, um escoteiro de 8 anos sempre alegre e disposto a ajudar, está na missão de ganhar sua última medalha como um explorador da natureza: a de ajudar um idoso. O destino une essa improvável dupla quando Seu Fredricksen, querendo realizar o último sonho de Ellie, viaja em sua casa repleta de balões para o Paraíso das Cachoeiras.

Apesar da sua premissa simples, que busca unir duas gerações e personalidades completamente diferentes, a obra vai muito além em sua mensagem.

A animação aborda a velhice e o luto de um jeito simples para que crianças entendam enquanto estiverem assistindo, mas que também facilmente emociona e provoca uma reflexão nos adultos. A perda de sua mulher deixou Seu Fredricksen ranzinza e fechado para a sociedade, mostrando que estava sozinho e envelhecendo. A bengala, os óculos e a estrutura da casa só mostram traços da idade de uma forma implícita.

Por outro lado, o filme nos lembra a importância de perseguir nossos sonhos e encontrar significado em nossas vidas, independentemente das dificuldades. Ao retratar o envelhecimento, o amor e a perseverança, o filme não só entretém, mas também inspira a reflexão sobre o que realmente valorizamos em nossas próprias jornadas.

SOUL

No final de 2020, o estúdio de animação veio com um novo lançamento. Soul conta a história de Joe Gardner, um músico apaixonado por jazz que tem sua vida transformada após um acidente que o transporta para um mundo além da vida terrena, onde encontra diversas almas se preparando para reencarnar, entre elas 22, que se recusa a ir para a terra.

A partir de temas como a busca pela paixão, a realização pessoal e a importância de valorizar os momentos simples da existência, a obra nos instiga a refletir sobre o nosso propósito de vida e a que realmente deveríamos dar valor. Essa narrativa ressoa na sociedade contemporânea, onde muitas vezes estamos imersos em buscas frenéticas por sucesso e reconhecimento, esquecendo-nos de apreciar o presente.

Além disso, Soul explora de forma sensível e inclusiva a diversidade cultural e as diferentes perspectivas sobre o significado da vida. Ao mostrar as interações entre Joe e 22, o filme questiona conceitos preconcebidos de realização e felicidade. Essa dinâmica entre os personagens principais promove uma mensagem poderosa de empatia e autoaceitação, encorajando o público a explorar sua própria identidade e conexão com o mundo ao seu redor.

ELEMENTOS

Elementos, o filme mais recente da PIXAR, é uma história mágica sobre uma sociedade onde Ar, Fogo, Terra e Água precisam conviver em um mesmo lugar, A Cidade Elemento. Durante a trajetória, os personagens Faísca, uma garota do Fogo, e Gota, um menino da Água, se apaixonam e têm que descobrir como conviver um com o outro, superando suas diferenças.

A empresa trouxe um novo modo de abordar a diversidade. Ao longo do filme, não só os personagens principais como toda a cidade precisam aprender a lidar com o diferente e respeitarem o próximo.

Através de uma comédia romântica nos moldes de Romeu e Julieta, o filme provoca uma reflexão sobre o respeito e a empatia, grandes problemas da sociedade atual.

Não é atoa que a PIXAR ficou famosa por suas histórias tocantes que divertem as crianças e cativam os adultos. O estúdio de animação sempre entendeu a importância de abordar temas pouco falados em filmes para todas as idades e buscam ensinar a todos de uma forma leve e contemporânea assuntos considerados “tabu” para a sociedade.

—–

O artigo acima foi editado por Julia Pujar.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!