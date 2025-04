Seis lojas e marcas com opções de chocolates veganos 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Todos nós amamos chocolate, mas já parou para pensar o quão difícil é encontrar chocolates veganos no mercado? E quando se encontra, não é fácil achar uma variedade tão grande quanto dos produtos não-veganos. Por isso, com a páscoa chegando, a Her Campus Cásper Líbero decidiu reunir algumas marcas e lojas com opções veganas para que você possa aproveitar o feriado com um toque especial!

“Hello Vegan” – Lindt

Os famosos chocolates suíços da Lindt possuem uma linha vegana chamada Hello Vegan, com quatro barras, nos sabores: clássico com aveia, avelã, cookie e caramelo salgado. A marca afirma que dispensa produtos de origem animal na fabricação e os chocolates são feitos a partir de leite de aveia. Os demais ingredientes também são de base vegetal.

Originalmente lançada apenas nos sabores caramelo salgado e cookie, a linha chegou ao Brasil em 2022, mas antes disso, ganhou o prêmio de melhor chocolate vegano na Alemanha, em 2021.

Um diferencial da linha é a embalagem feita de papel de grama. A matéria prima precede de uma fazenda sustentável e certificada para a produção de papéis e embalagens de alimentos.

As barras de 100 gramas são vendidas a partir de R$46,99 no site da loja, podendo ser encontradas também em mercados e lojas físicas.

“Bendito Cacao Bean to Bar” – Cacau Show

A Cacau Show, marca nacional que surgiu no interior de São Paulo, também possui uma linha voltada para o público vegano. A Bendito Cacao Bean to Bar possui opções de barras de 100g de 65%, 67%, 70% e 85% cacau.

Em 2021, ganhou o selo de Certificação de Produto Vegano da SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira), garantindo que os produtos sejam livres de ingredientes de origem animal e que a empresa e os fornecedores não fazem testes em animais.

Estas são opções de produtos mais acessíveis, facilmente encontrados em lojas físicas e também disponíveis no site oficial da Cacau Show, a partir de R$21,99.

ChocoVegan

ChocoVegan é uma marca artesanal brasileira, desenvolvida em 2007 pela ativista Ana Maria Curcelli, voltada para a produção 100% vegana, sendo uma das pioneiras a lançar chocolate branco vegano no país. Com ingredientes orgânicos, combinados com manteiga de cacau pura e sem mistura com outras gorduras, o chocolate é livre de ingredientes de origem animal, conservantes, corantes e aromatizantes.

Possui uma grande variedade de sabores, em formato de bombons e ovos de páscoa, com ou sem recheio, além de cremes de chocolate ao leite com avelã e chocolate branco.

A marca é comprometida com a sustentabilidade, já que evita utilizar plástico nas embalagens, busca fornecedores locais, utiliza matérias primas orgânicas na produção e não realiza testes em animais.

As compras podem ser feitas pelo site da loja e os preços variam de R$29,90 a R$199,90.

“Choco Soy” – Olvebra

Olvebra é uma marca nacional, localizada em Porto Alegre e focada apenas em alimentos produzidos à base de soja não transgênica, com o objetivo de fabricar alimentos saudáveis e de qualidade.

Uma das linhas da marca é a Choco Soy: chocolates veganos feitos de soja. Os produtos são variados, tanto nos sabores quanto em formatos, contendo barras, biscoitos, wafer recheado, trufas, ovos de páscoa e o Choco Soy Pops, “bolinhas” de flocos de arroz cobertas com chocolate.

Apesar da grande variedade de opções, só é possível comprar pela loja virtual da Olvebra, com preços a partir de R$9,40 até R$180,12.

“Navelã” – Naveia

E para substituir a tão famosa Nutella, o creme de avelã mais conhecido do mundo? Não se preocupe, a Naveia já pensou em uma solução!

Naveia é uma marca vegana e com valores ativistas de proteção do meio ambiente, que tenta reduzir o impacto de grandes empresas e da indústria alimentícia na natureza. Apesar de seu produto principal ser o leite de aveia, a marca investiu na criação de “Navelã”, um creme de avelã versátil que pode ser consumido em várias receitas, como um acompanhamento ou até mesmo sozinho.

O “Navelã” utiliza óleo de palma de fonte sustentável em sua produção, além de não possuir glúten ou aromatizantes. Pode ser encontrado no mercado ou no site oficial da loja, assim como outros produtos da marca, a partir de R$39,90.

Nugali

Fundada em Santa Catarina, em 2004, a Nugali é uma marca de chocolates reconhecida por comprar cacaus direto dos produtores, na Bahia e no Pará, colaborando com produções familiares. Os chocolates são feitos com ingredientes naturais, sem conservantes, corantes e aromatizantes artificiais.

Atualmente, a marca possui seis barras de chocolate veganas, nos sabores cacau em flor com açaí, cacau em flor 70%, amargo 70%, cacau em flor com pimenta, cacau em flor com cupuaçu e 80%.

Podem ser encontradas em lojas físicas ao redor do Brasil ou no site oficial a partir de R$25,99.

Essas foram algumas indicações de linhas veganas para você experimentar nessa páscoa! Já conhecia alguma dessas?

