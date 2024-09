Saiba mais sobre Emily Bader, a Poppy Wright no filme “De férias com você”, de Emily Henry

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Se você é fã de romances contemporâneos e adaptações cinematográficas, prepare-se para uma novidade emocionante: Emily Bader foi escalada para interpretar Poppy Wright na aguardada adaptação do best-seller De Férias com Você (originalmente People We Meet on Vacation) de Emily Henry.

Com uma carreira promissora e uma presença magnética, Bader promete trazer uma nova dimensão à personagem central do livro. Assim, além de possuir o talento necessário para a tarefa, a atriz conta com o carisma que fará com que o público se conecte instantaneamente com sua versão de Poppy.

Emily Bader é uma atriz em ascensão que tem capturado a atenção do público com seu talento e versatilidade. Nascida e criada em Nova York, Bader começou sua carreira no teatro antes de migrar para as telas grande e pequena. Seu trabalho em produções independentes e séries de televisão tem sido amplamente elogiado por críticos e espectadores, destacando sua habilidade em interpretar personagens complexos e envolventes.

No romance De Férias com Você, Emily Henry apresenta uma história cativante sobre amizade, amor e os altos e baixos das viagens. A trama gira em torno de Poppy Wright, uma influenciadora de viagens que, após anos de férias anuais com seu melhor amigo Alex, se vê em um momento de crise pessoal e profissional. O livro explora a dinâmica entre os dois amigos enquanto eles revisitam lugares e memórias, em busca de respostas e redescobertas.

A atriz nova-iorquina, com sua capacidade de mergulhar fundo nos papéis, é a escolha ideal para dar vida a Poppy Wright. Bader tem mostrado uma impressionante habilidade em capturar a essência de personagens com camadas emocionais, e isso será fundamental para trazer a complexidade de Poppy à vida na tela.

A adaptação de De Férias com Você está gerando grande expectativa entre os fãs do livro e cinéfilos em geral. A química entre Bader e o ator que interpretará Alex será crucial para o sucesso do filme, e muitos já estão ansiosos para ver como a história será traduzida para as telonas. Com a diretora talentosa e uma equipe criativa comprometida, a expectativa é que o filme capture a mesma magia e emoção que fez do livro um sucesso de vendas.

Emily Bader está prestes a se tornar um nome ainda mais conhecido no mundo do entretenimento, e sua atuação como Poppy Wright será um passo significativo em sua carreira. Para os fãs do romance e os entusiastas de cinema, a interpretação de Bader promete ser um destaque que não vai decepcionar. Fique atento para mais atualizações sobre a adaptação e prepare-se para se apaixonar por Poppy Wright de uma maneira totalmente nova.

———————–———————–————–————–

O artigo acima editado por Giuliana Miranda.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!