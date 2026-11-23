This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

A infância é uma das fases mais importantes de uma pessoa. É o único momento da vida em que temos liberdade para viver de forma genuína, boba e despreocupada. Nossa base emocional, nosso caráter e nossa personalidade são formados a partir dela. Porém, há crianças que são forçadas a assumir uma postura adulta por uma realidade repleta de ausências. A infância acaba quando uma criança precisa se preocupar em buscar o que comer e/ou onde dormir, sem ter garantido o direito humano de acesso à educação e ao lazer. Essa é a realidade de muitas crianças brasileiras, africanas e de diversos outros países.

Fundado pelas irmãs Bruna e Gabriela em 2017, o projeto Zuzu for África busca resgatar a infância de crianças do continente, com principais atividades em Angola. A ONG oferece atendimento médico e odontológico e distribui kits de higiene, medicamentos, brinquedos, material escolar, roupas íntimas e mais de 800 refeições diárias. Além disso, mantém projetos de apadrinhamento e de arrecadação de recursos para acolher famílias em extrema vulnerabilidade.

O projeto ganhou visibilidade após vários influenciadores viajarem para Angola para ajudar, ao lado de voluntários. Entre eles, os que mais se destacaram foram Mariana Menezes, Camila Loures e Nathália Valente. O grande número de vídeos publicados gerou debates online sobre a hiperexposição das crianças. Como criadores de conteúdo, produzir vídeos faz parte do trabalho deles, porém o objetivo de expor o projeto e seus beneficiados tornou-se questionável pelo fato de alguns desses influenciadores também divulgarem casas de apostas.

A dinâmica de quem perde

Segundo reportagem da Revista Piauí,”O bonde do Tigrinho”, há influenciadores cuja remuneração é um percentual sobre a perda dos apostadores. Nesse cenário, as perdas financeiras de quem acompanha e confia nesses criadores de conteúdo podiam representar ganhos para eles. Além disso, na reportagem “O assédio das Bets por mensagens no instagram”, expõe a dinâmica de metas, na qual a cada meta de novos usuários cadastrados atingida, um valor X entra na conta do influenciador.

Para entender a dimensão disso, é preciso olhar para o cenário que o Brasil enfrenta após a liberação das casas de apostas. Segundo o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), o impacto financeiro no Sistema Único de Saúde (SUS) causado pelos danos das apostas online chega a 30,6 bilhões de reais por ano. Esse custo se divide entre mortes por suicídio, depressão, perda de qualidade de vida e tratamentos médicos. O valor sobe para 38,8 bilhões de reais anuais se forem incluídos fatores como perda de emprego, de moradia e aprisionamento.

As casas de apostas já não são mais vistas como “jogo”, mas como um investimento para conseguir uma renda extra. Nas publicidades, os influenciadores consolidam a ideia de que o “tigrinho” pode proporcionar uma renda além daquela obtida com o trabalho comum, e sem esforço. De acordo com o SimilarWeb, o Brasil registra 2,7 bilhões de acessos mensais em sites de apostas, o equivalente a 22% e 25% do tráfego mundial. A disseminação dessa “alternativa” pode ser um dos fatores que explicam o aumento do interesse por esses sites.

O vício em apostas contaminou o Brasil e, para além de um problema de saúde pública, também tem afetado a forma como parte da população estabelece suas prioridades financeiras. A população de baixa renda, presente em muitas das comunidades alcançadas pelos influenciadores que divulgam apostas, é exposta ao marketing da “renda extra” na busca por uma vida semelhante à exibida nas redes sociais. O Banco Central registrou entre R$18 bilhões e R$21 bilhões por mês em transações via Pix destinadas a plataformas de apostas em 2024. Desse movimento, 5 milhões de pessoas eram beneficiárias do Bolsa Família, que movimentaram R$3 bilhões em apostas só em agosto de 2024. O programa é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza e existe para reduzir desigualdades e promover inclusão social. O dinheiro, porém, estava sendo usado para apostar, na esperança de uma vida melhor.

a seletividade em quem será ajudado

Segundo a análise da Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço e da Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne, há uma queda no consumo de alimentos em razão dos jogos de azar. As pessoas estão deixando de comprar comida para apostar. Enquanto o projeto Zuzu for Africa distribui mais de 800 refeições por dia em Angola, no Brasil há quem deixe de comprar comida para apostar.

Até agosto de 2026, 1,2 milhão de pessoas acessaram o aplicativo do governo para pedir a autoexclusão dessas plataformas. Ou seja, pediram para ser impedidas de apostar. A principal justificativa informada pelos usuários foi “Perda de controle sobre o jogo – saúde mental”, responsável por 35,93% dos pedidos, de acordo com a Agência Gov.

Não se trata de questionar a importância de projetos como o Zuzu for África, que transformam a realidade de crianças que mais precisam. O ponto é a coerência: ajudar quem está longe não anula o dano causado a quem está perto, e muito menos o torna aceitável. Quem tem voz e alcance carrega uma responsabilidade maior, porque influencia decisões, desejos e comportamentos de milhões de pessoas.

Por isso, a reflexão também é nossa. Cabe a nós, como público, repensar os influenciadores que seguimos, quem estamos ajudando a enriquecer com nossa atenção e o que estamos validando com o nosso engajamento. Quando nos ausentamos de uma pauta por não sermos diretamente afetados por ela, compactuamos de forma indireta com o problema. Uma sociedade que não se compadece com a realidade do outro tende a se distanciar cada vez mais de quem mais precisa. Responsabilidade social não é um compromisso só de quem tem milhões de seguidores: todos somos responsáveis pelo que fazemos e pela influência que exercemos sobre o outro. E nós, que damos a eles esse alcance, o que estamos validando? (E, famoso ou anônimo, apoiar aquilo que deliberadamente faz mal às pessoas não pode ser normalizado.)

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O artigo acima foi editado por Leticia Carmo.

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