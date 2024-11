Precisando Acalmar Os Pensamentos? 5 Romances Para Ler Quando Você Precisa Descansar a Mente

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Segundo a Secretária da Saúde do Ceará, o hábito literário ajuda a diminuir os níveis do hormônio do estresse, além de desacelerar os pensamentos e o ritmo da respiração.

Em meio ao estresse e à rotina corriqueira, com as semanas de provas, o final do semestre, correria de estágio e o horário de pico no transporte público, é comum que nossos pensamentos fiquem carregados e a mente ansiosa. Nestas horas, o que mais queremos é descansar e nos distrair. Os livros são uma ótima maneira de escaparmos da realidade, já que promovem o bem-estar e a criatividade.

Para nós, amantes de comédia romântica, não há nada melhor do que se apaixonar por um novo livro de romance, aquele tão clichê que, apesar de já sabermos o que vai acontecer, não conseguimos parar de ler! Aqui vão cinco livros do gênero para você se desligar do dia a dia estressante!

A guarda-costas – Katherine Center

Lançado em maio de 2023, é a típica história de romance tipo “Sessão da Tarde”, um clichê de “namoro falso” que faz muito sucesso no mundo dos leitores.

Jack Stapleton era um dos atores mais conhecidos internacionalmente, mas largou os holofotes após uma tragédia familiar e, atualmente, sofre perseguições frequentes de um stalker.

Hannah, apesar de parecer fraca e indefesa, é uma Agente de Proteção Executiva e é contratada para proteger o astro de Hollywood.

A família de Jack mora no interior e sua mãe adoece, então ele decide visitá-la, mas como chegar com uma guarda-costas sem causar alarde e mais preocupações à família? O ator então propõe um relacionamento falso para Hannah, porém até que ponto os sentimentos são fictícios?

O amor (depois) da minha vida – Kirsty Greenwood

O novo livro publicado pela Editora Paralela é um romance fora do comum com uma pitada ficcional e humorística, que te prenderá do início ao fim.

Delphie Bookham morre engasgada com um hambúrguer e se depara com o homem mais lindo que já viu, eles começam a conversar e ela cria a esperança de que talvez sua sorte no amor, no além-vida, seja diferente. Contudo, essa aparente maré de sorte muda quando alguém grita que houve um erro no sistema e o homem bonitão desaparece e é mandado de volta para a terra.

Para surpresa de Delphie, a Morte lhe faz uma proposta: ela poderá ter uma segunda chance de vida, caso reencontre o homem que acabou de conhecer e faça-o se apaixonar por ela em um período de dez dias. Senão, Delphie morrerá de forma definitiva.

Quais são os problemas? Ele não se lembra de ter conhecido Dalphie no pós-vida e ela só sabe o primeiro nome dele.

Mil vezes amor – Lynn Painter

Da mesma autora de “Melhor do que nos filmes”, uma das comédias românticas mais comentadas nas book redes em 2023 e 2024. Nessa nova obra, a promessa do romance clichê ainda se perpetua.

Emilie planejou o Dia dos Namorados perfeito, comprou um presente incrível e irá dizer “eu te amo” pela primeira vez ao seu namorado, Joshua. Mas o dia se torna um desastre.

Após bater na caminhonete do seu insuportável colega de classe, Nicholas Stark, perder a bolsa do curso de verão dos sonhos e receber a notícia de que seu pai irá se mudar, ela ainda flagra seu namorado beijando outra garota. Emilie só quer se esquecer de todo estresse e dormir um pouco, mas quando acorda no dia seguinte, é dia dos namorados de novo.

O dia se repete várias vezes e Emilie fica agoniada com o ciclo sem fim, criando diversos planos para tentar escapar e voltar à sua vida normal. Em cada nova tentativa, Nicholas Stark aparece de diferentes maneiras e gradualmente ambos se tornam amigos e, com sua ajuda, Emilie descobre que a vida é mais divertida sem um roteiro.

Caída por você – AMY LEA

Muito similar a “De repente 30”, o livro traz a sensação de um filme de comédia romântica dos anos 2000.

Charlotte Wu, é uma aluna muito disciplinada e tem uma lista de coisas a cumprir antes que o ensino médio acabe, uma delas é organizar a festa de formatura. Tudo está dando certo, até que durante a decoração do salão, Charlotte despenca de uma escada e cai sobre J.T. Renner, o garoto que ela mais detesta no mundo.

Quando acorda está com 30 anos de idade, em uma cama desconhecida e casada com Renner. Os dois foram arremessados para a vida adulta e se unem para descobrir o que aconteceu durante o tempo que perderam e como foram parar ali.

