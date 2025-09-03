Por que as Newsletters estão voltando com tudo?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

As newsletters foram amplamente utilizadas nos anos de 2000 a 2010, mas perderam sua força, principalmente por causa da ascensão das redes sociais que prometiam um maior engajamento em tempo real. O único problema desse crescimento foi que empresas, jornalistas independentes e até mesmo organizações tornaram-se reféns dos algoritmos, que mudavam e mudam constantemente. Dessa forma eles voltaram a enxergar que o formato de newsletter seria mais eficaz, podendo se comunicar diretamente com o público, sem precisar ficar dependendo de algoritmos e das mudanças de humor das redes.

O que é uma newsletter?

De uma forma mais objetiva, se trata de um e- mail periódico enviado para uma base de assinantes com conteúdos personalizados. Assim empresas, criadores de conteúdos e até mesmo algumas organizações poderão enviar mensagens informativas feitas sob medida para seu público.

É muito comum confundir uma newsletter com um e-mail marketing, já que ambos possuem uma escrita personalizada, exigem boas práticas de design, muitas vezes são segmentados e podem gerar métricas precisas, porém suas metas são bem distintas.

Enquanto a newsletter busca: estreitar o relacionamento, criar comunidade, informar sobre novidades e tendências, compartilhar conhecimento, gerar vendas ou reforçar a autoridade de uma marca; O e-mail marketing tem uma proposta promocional e comercial. Seu maior objetivo é de gerar uma ação imediata, como comprar um produto, participar de alguma promoção ou se inscrever em algum evento.

O seu crescimento nos últimos tempos é inegável. Mesmo com a popularidade das redes sociais, esse formato oferece vantagens importantes como: maior controle sobre a lista de contatos, custo relativamente baixo e facilidade para mensurar resultados. Enquanto os algoritmos limitam o alcance nas plataformas sociais, o e-mail entrega a mensagem diretamente para o destinatário, aumentando a chance de engajamento.

Além disso, elas possuem um alto nível de personalização. Como já dito anteriormente, seus conteúdos são adaptados para cada perfil de assinante, alguns recursos de mídias como: podcasts, GIFs e vídeos incorporados deixam a leitura mais fluida e leve.

Como elas funcionam?

Seu uso pode variar bastante – algumas são enviadas semanalmente, outras quinzenalmente ou até mesmo mensalmente, sempre com a possibilidade de segmentar o conteúdo de acordo com o perfil e interesse de cada assinante, além de temas variados que as empresas podem explorar.

Os temas mais comuns das newsletters são:

Curadoria de notícias

Conteúdos exclusivos (que geralmente não são postados em outros canais)

Ofertas

Promoções especiais

Bastidores

Histórias (algumas tem o objetivo de humanizar ainda mais a comunicação)

Essa variedade de formato e temas contribuem para que as newsletters consigam se manter atrativas para diferentes públicos.

Em um cenário de excesso de conteúdo nas redes sociais, cada vez mais pessoas preferem receber no e-mail uma seleção confiável e personalizada, fortalecendo ainda mais o papel desse formato como uma ferramenta estratégica de comunicação. As newsletters, antes vistas como ferramenta complementar, agora ocupam o centro da estratégia de comunicação. E, ao que tudo indica, esse protagonismo está apenas começando.

