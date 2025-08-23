Substack: Conheça o novo aplicativo de escritores

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Fundado em 2017 por Chris Best, Hamish McKenzie e Jairaj Sethi, o Substack é uma plataforma digital que surgiu a partir da observação de que escritores buscavam uma forma mais direta e independente de se conectar com seu público sem depender dos algoritmos das redes sociais.

No começo só existiam os blogs e newsletters, mas com o tempo, a plataforma evoluiu para chats, vídeos ao vivo, podcasts e até uma rede social interna chamada Substack Notes, que ajuda na descoberta de novos conteúdos.

Seu foco principal é dar 100% de controle para os criadores de conteúdo. A plataforma permite que qualquer pessoa faça e distribua seu conteúdo diretamente para os leitores, por e-mail ou pelo próprio site, criando assim um público fiel.

No Substack, você decide se seus conteúdos serão abertos ao público ou apenas para pagantes, lembrando que a plataforma fica com uma parcela dos ganhos (10%) e o restante vai para os autores.

O que são as Newsletters?

As newsletters são boletins informativos enviados por e-mail, que podem mudar de formato ou função dependendo de quem está produzindo e pra quem é direcionada, esse formato surgiu em contextos corporativos como uma ferramenta de marketing, mas ao longo do tempo se transformou em uma forma de comunicação independente.

Algumas têm um foco informativo, normalmente usado por jornalistas ou veículos de comunicação para compartilhar notícias, outras são corporativas, enviadas por empresas aos seus clientes e funcionários para atualizações, há também as pessoais – colunas digitais que os escritores compartilham ideias e opiniões com os leitores.

Nos últimos anos o Substack tornou esse formato ainda mais popular, por oferecer ferramentas simples para criar. Assim, o que antes parecia exclusivo para grandes veículos de mídia, hoje acompanha uma tendência global de valorização do conteúdo independente e acessível a qualquer pessoa que queira criar uma relação mais direta com o público

Suas Vantagens e Desafios

O Substack se consolidou como uma das plataformas mais relevantes para criadores digitais ao oferecer autonomia editorial e financeira. Com mais de 20 milhões de leitores mensais e 5 milhões de assinaturas pagas, a plataforma atrai criadores de diversas áreas favorecendo o crescimento orgânico e criando uma conexão entre autor e leitor.

No entanto, apesar de suas vantagens, o Substack ainda enfrenta algumas complicações, o suporte ao usuário é uma das principais críticas, muitos relatam dificuldade para resolver problemas básicos, como cancelamentos ou cobranças indevidas. Além disso, a plataforma convive com a concorrência crescente e debates sobre as ideologias, que já até motivaram a saída de alguns criadores.

Mesmo com esses obstáculos, o site se mantém como um espaço cada vez mais relevante para a criação cultural e jornalística independente.

Indicações de Perfis

Aqui estão algumas sugestões de perfis do Substack que talvez você possa gostar

Confissões de uma tagarela em crise: pequenos textos sobre sentimentos e pensamentos diários

Newsletter do Henri: conteúdos sobre empreendedorismo e criatividade

Revista Timeline: jornalismo político independente

Livros imperdíveis: recomendações literais e indicação de promoções

