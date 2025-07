P. Andrade leva moda brasileira masculina para Paris Fashion Week

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

A marca brasileira P. Andrade, criada pelo designer Pedro Andrade e Paula Kim, também diretora criativa da marca, levou a sua coleção, The Tree is Your Spine, para a passarela da Paris Fashion Week (PFW) neste domingo, 29 de junho, sendo a primeira marca nacional a realizar tal feito em uma Semana de Moda Masculina.

A grife é pautada como streetwear masculina, com enfoque também no conforto e sustentabilidade.

Ao receber o convite para integrar a PFW, Paula – em entrevista para a revista Glamour– conta que estava a caminho de uma consulta ao pediatra com seu filho mais velho e, também no puerpério. Naquele momento, estava desanimada quanto as criação e andamento da então coleção desfilada “The Tree is your Spine” porém, ficou em grande choque e muito animada com o recebimento do convite por email.

A coleção primavera/verão 2026 desfilada na Paris Fashion Week, “The Tree is your Spine”, teve como parceiro criativo o pintor pernambucano Samuel de Sabóia, que foi o primeiro convidado da marca a participar de seu processo de criação e que se une ao projeto com sua forma também inovadora de encarar a moda e arte.

A proposta da coleção acordada entre os três foi sobre saberes tradicionais brasileiros, tecnologias emergentes e expressões artísticas profundas. Em entrevista, Pedro deixa claro que eles utilizaram diversas formas de confeccionar as peças dessa coleção e com diferentes matérias primas brasileiras de várias partes do país, como, por exemplo, o tingimento de tecidos por bactérias, uma forma completamente inovadora e sustentável de pintar seus designs, além da utilização da renda de bilro de forma manual por artesãs.

Na passarela, os convidados puderam observar as diferentes inspirações que dão sentido ao nome da coleção “The Tree is your Spine”, como a energia “Kundalini”, que se baseia em uma nova forma de ver a criação do mundo e no filme de animação japonês “Nausicaä do Vale do Vento” de Hayao Miyazaki.

Ao ser entrevistado pela FFW, Pedro Andrade comenta que, no processo criativo, a ideia inicial era falar sobre a vida, mas algo fora do óbvio, algo não humano ou que necessariamente não percebemos: microrganismos, bactérias, protozoários, fungos, até a chegada de um outro plano, o espiritual, que está muito presente na cultura brasileira. A partir disso, esses processos foram tomando forma e se fundindo nos ideais utilizados para a confecção, como já citado sobre a utilização de bactérias no tingimento das roupas e a criação de padrões de renda inspirados nesses organismos.

O match perfeito das ideias de Samuel, Pedro e Paula ficou bem claro. Porém, onde podemos ver a união deles nas peças? É possível ver em frases presentes na coleção, como “Did you see the Flowers?” que são exatamente títulos das obras do artista e em diversos desenhos feitos por ele também propriamente para o desfile.

Os acessórios também fizeram o seu papel de contar a história por trás da coleção, como óculos em parceria com a Oakley inspirados em animes para compor a criação de personagens ao vermos os looks.

Outro processo interessante que fez parte da criação das peças foi o uso de tecidos inteligentes com códigos binários inseridos nos fios, que ficam visíveis por meio de luz ultravioleta e legíveis por QR Code, contendo dados sobre a composição das roupas de onde foram extraídos os materiais utilizados para produzi-la, cumprindo assim seu papel na proposta sustentável.

Um grande destaque também foram as peças desfiladas em nylon, que não necessitaram da utilização de água para sua fabricação e que possuem detalhes feitos em laser inspirados em protozoários.

Como de costume para P. Andrade, algumas colaborações também marcaram presença: Oakley, Levi’s e Puma -com o tênis Puma Cell- foram algumas das marcas que colaboraram no desfile.

Ter a P. Andrade, uma marca que cria peças de roupa de forma sustentável, inovadora e tão tecnológica representando o Brasil pela primeira vez na Paris Fashion Week aquece nossos corações e nos faz querer ter uma peça de cada look no nosso guarda roupa.

Por meio de toda essa produção, ficou claro que o trabalho de Paula Kim, Pedro Andrade e Samuel Saboia foi feito com excelência, trazendo a essência brasileira com uma mistura de crenças, gostos, texturas, materiais e muito mais, do jeitinho que a gente gosta!

