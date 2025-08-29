Outlander: Blood of My Blood — Sua Nova Série de Romance Histórico Favorita

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Depois do sucesso de Outlander, os fãs da série ganharam um spin-off que aprofunda ainda mais esse universo. Outlander: Blood of My Blood conta a história dos pais de Claire e Jamie, protagonistas da história original. Desta vez, a trama vai além de um casal principal, mostrando as jornadas dos viajantes do tempo Julia Moriston (Hermione Corfield) e Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), e o intenso romance proibido de Brian Fraser (Jamie Roy) e Ellen MacKenzie (Harriet Slater). Embora, à primeira vista, as duas tramas pareçam separadas, elas se desenrolam simultaneamente e se entrelaçam de maneiras surpreendentes.

Além disso, conhecemos não apenas os pais dos nossos personagens favoritos, mas também outros antepassados de Jamie, como seus avôs e tios. E, mais emocionante ainda, vamos rever um dos personagens que ganhou o coração do público em sua versão mais jovem: o fiel companheiro de Jamie, Murtagh (Rory Alexander).

Primeiros Episódios: Intrigas, Romance e Viagem no Tempo

A série já conta com quatro episódios até agora e terá um total de dez na primeira temporada (a segunda já foi confirmada!). Eles são disponibilizados semanalmente, todo sábado, no Disney+.

O primeiro episódio foca na situação do clã MacKenzie, que acabou de perder seu líder, o pai de Ellen, Colum (Seamus Ross), Dougal (Sam Retford) e Jocasta (Sadhbh Malin). A corrida pela sucessão começa, mas a mãe de Jamie é descartada rapidamente por ser mulher, deixando seus irmãos, Colum e Dougal, além de James MacKinney (Ryan Fletcher), na disputa. Tentando escapar do clima conturbado, Ellen acaba encontrando um desconhecido com quem sente uma conexão instantânea. Mais tarde, descobre que ele é Brian Fraser, filho bastardo do clã rival. Os dois se apaixonam perdidamente, mas ainda não sabem como superar a barreira que os separa desde o nascimento.

No final do episódio, descobrimos que Julia Moriston e Henry Beauchamp, pais de Claire, não morreram no acidente de carro como acreditávamos. Depois de sobreviverem ao acidente, eles acabam no famoso círculo de pedras já conhecido pelos fãs de Outlander. Assim como Claire, seus pais tocam na pedra do centro e são transportados para o passado, mas, apesar de pararem na mesma época, não chegam juntos.

Aproveitando o gancho do fim do primeiro episódio, o segundo foca em Julia e Henry, narrando o começo de sua história de amor durante e após a I Guerra Mundial e, mais tarde, como foram parar no círculo de pedras. Separados após a viagem no tempo, os dois lutam para se reencontrar e voltar para o próprio tempo para rever a filha, que na época tinha cinco anos e estava passando um período com o tio.

Enquanto isso, a batalha pela liderança dos MacKenzie continua. As histórias dos casais se entrelaçam ainda mais quando Julia encontra em Brian alguém disposto a ajudá-la a fugir da casa dos Fraser, onde ela acabou trabalhando como empregada. Em troca, ela também precisará ajudá-lo a viver seu romance com Ellen. Já Henry acaba envolvido em um acordo de casamento entre os MacKenzie e os Grants, clã para o qual ele trabalha, o conectando com o destino de Ellen.

O Que Esperar dos Próximos Episódios

Uma das maiores curiosidades dos fãs foi respondida já nos primeiros episódios: o destino dos pais de Claire, plot que a autora dos livros de Outlander, Diana Gabaldon, escolheu não explorar. Além disso, conhecer a juventude de Murtagh é um dos pontos mais aguardados. Em Outlander, descobrimos que ele nutria uma paixão pela mãe de Jamie, mas que nunca se concretizou. Por isso, ele sempre foi tão fiel ao afilhado. Agora, podemos esperar conflitos entre Murtagh e Brian pelo amor de Ellen, além de momentos intensos que mostrem a dinâmica entre os três.

Mesmo em seus primeiros episódios, a série já traz referências à obra original, passando por locais e personagens que fãs atenciosos vão reconhecer, como o Castelo de Leoch e a Sra. Fitzgibbons. Nos episódios iniciais, Claire é mencionada mais de uma vez e descobrimos a razão por trás da escolha de seu nome. Por outro lado, Jamie ainda não foi citado diretamente. Assim como em Outlander, também é esperado que outros viajantes do tempo surjam ao longo da trama e que segredos sobre essa habilidade sejam revelados.

Conclusão

Com uma mistura de romance proibido, intrigas familiares, viagens no tempo e referências à saga original, Outlander: Blood of My Blood tem tudo para conquistar tanto os fãs de longa data quanto quem está conhecendo esse universo agora. A cada episódio, a série expande a mitologia criada anteriormente e entrega novas emoções que se conectam ao legado de Outlander. Se você gosta de dramas históricos cheios de paixão, segredos e reviravoltas, esse spin-off promete se tornar a sua nova obsessão.

