Oscar 2025: para relembrar os melhores momentos da premiação

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A premiação do Oscar aconteceu no último dia 2 de março, no teatro Dolby Theatre, em Los Angeles, Estado Unidos. Então, por que não relembrar os melhores momentos dessa noite?

O Oscar 2025 foi muito comentado no Brasil pelas três indicações de Ainda Estou Aqui de Walter Salles. O filme estrelado pela atriz Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui, foi indicado em três categorias, sendo elas: Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme. O longa ganhou na categoria de Melhor Filme Internacional, recebido por Walter Salles e, assim, o Brasil recebeu a sua primeira estatueta.

E falando em primeira estatuetas, a animação Flow, da Letônia, garantiu o Oscar de Melhor Animação. Os prêmios conquistados pelo filme, ganharam espaços no Museu Nacional de Arte da Letônia.

No início da cerimônia, a cantora e atriz, Ariana Grande, performou “Somewhere Over The Rainbow”, uma música icônica do Mágico de Oz e “Defying Gravity” ao lado da colega de elenco de Wicked, Cynthia Erivo.

Wicked foi indicado a 10 categorias e ganhou apenas duas. Mas, uma delas fez história: a estatueta de Melhor Figurino rendeu ao Paul Tazewell, figurinista da obra, o título de primeiro homem negro a ganhar nesta categoria.

Ainda dentro das performances da noite, podemos destacar a homenagem à saga de 007. A apresentação começou com a atriz, Margaret Qualley, de A Substância, dançando ao som da música tema da franquia. Em seguida a cantora Lisa, do grupo musical Blackpink, interpretou “Live and Let Live”. E as cantoras Doja Cat e Raye cantaram “Diamonds Are Forever” e “Skyfall”.

A atriz Halle Berry marcou um momento ao roubar um beijo do ator Adrien Brody, ganhador do Oscar de Melhor Ator por O Brutalista. O beijo ocorreu na frente da esposa de Adrien, sendo uma vingança da atriz por conta de um outro beijo roubado de Brody ao ganhar o a premiação de Melhor Ator por O Pianista em 2003.

Ainda sobre Adrien Brody, o ator, após conquistar o Oscar de Melhor Ator, declarou o discurso mais longo da história do evento, durante cinco minutos e quarenta segundos.

A atriz aclamada pela sua performance em Avatar, Zoe Saldana conquista o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por Emilia Pérez, mesmo após polêmicas envolvendo a representatividade e autenticidade do filme.

Mesmo assim, o longa foi indicado a 13 estatuetas, ganhou apenas 2, sendo uma de Zoe e o outro de Melhor Canção Original com “El Mal”. A conquista do prêmio surpreendeu a todos, já que o mesmo estava competindo com “Ever Too Late” de Elthon John, e a reação do compositor viralizou na internet.

A compositora de “El Mal”, Camile, também viralizou após começar a cantar no discurso de agradecimento do Oscar.

A grande insatisfação dos brasileiros foi a Fernanda Torres perder o Oscar de Melhor Atriz para a atriz de Anora, Mikey Madison. Mas, o que chamou mesmo a atenção dos internautas foi quando Torres parabenizou Madison pelo prêmio e a atriz fez uma cara de ‘saco cheio’. A revolta brasileira foi tão grande que a academia foi acusada de bloquear publicações com Mikey para os brasileiros.

Apesar de muitas controvérsias durante a premiação, podemos nos orgulhar do nosso primeiro Oscar e celebrar o cinema brasileiro e o cinema independente. Que venha o próximo para podermos aproveitar filmes novos e colocar a cultura como ponto importante para a sociedade.

O artigo acima foi editado por Luana Zanardi.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!