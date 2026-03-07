O show não pode parar: 7 musicais que você não pode perder em 2026

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Unindo dança, teatro, e música em um só espetáculo, o teatro musical brasileiro vem apresentando relevante crescimento nos últimos quatro anos, aumentando cada vez mais o seu número de fãs!

Produções como : Evita Open Air em 2022; Matilda, no ano de 2023; Hairspray em 2024; e as novas montagens de Wicked em 2023 e 2025 foram apenas alguns dos sucessos responsáveis por lotar os teatros brasileiros. Assim, as expectativas dos fãs para as obras de 2026 estão altíssimas, cuja programação conta com diversas estreias e clássicos aguardados.

Susi – O musical

Escrito por Mara Carvalho e dirigido por Ulysses Cruz, o musical apresenta como uma das personagens a boneca Susi, lançada pela Estrela em 1966, e que será interpretada pela artista Priscilla Alcantara.

A estreia contará a história de Victor, personagem que através de um sonho mergulha em um mundo onde conhece Susi, com quem descobre novas perspectivas da vida e vive a transição da infância para adolescência.

Durante a trajetória dos personagens, a peça traz uma reflexão crítica de temas como identidade, autonomia, e feminismo, sem deixar de perder o humor presente na narrativa.

O musical estreou no dia 19 de fevereiro, e permanecerá em cartaz até março, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Liberdade, Liberdade – O musical

Liberdade liberdade, teatro estreado em 1965 e escrito por Milor Fernandes e Flávio Rangel, foi o sucesso nacional que inspirou a nova produção de Thiago Dombidau.

Em cartaz de 13 de março a 27 de abril no Cia da Revista, em São Paulo, o musical de curta temporada irá refletir sobre a liberdade na era contemporânea, e sua relação com questões sociais e históricas no Brasil.

A peça contará com 15 artistas que interpretarão diferentes personagens ao longo da narrativa, além de apresentar ao público novas versões de músicas populares brasileiras, tocadas por uma banda ao vivo!

Magia, o Musical

Magia é um musical escrito por Letitia Bullard, nascida em Bahamas, e o brasileiro, Nathan Leitão. Além de ganhar uma produção nacional em 2026, a peça também fará sua estreia em Bahamas, país de origem de Bullard.

O musical se passa em torno de uma ilha chamada Tekoha, a qual possui uma tradição mágica na qual, toda vez que um habitante completa 17 anos, ele tem direito de fazer um desejo. No entanto, quando esse desejo é concretizado, algo precioso da ilha vizinha é desaparecido.

Com músicas inspiradas em melodias latinas-caribenhas, o espetáculo estreia dia 17 de março no Instituto Brasileiro de Teatro!

Shrek – O musical

Em Shrek- o musical, Myra Ruiz e Fabi Bang, a dupla mais amada pelos fãs de Wicked, retornam aos palcos interpretando Fiona, ao lado de Thiago Abravanel, que dará vida a Shrek.

Baseado no filme Shrek 1, lançado em 2001, a primeira montagem do musical estreou na Broadway em 2008, chegando no Brasil em 2013, e agora em cartaz no Teatro Renault em São Paulo, a partir de abril deste ano.

Assim como no filme, a peça narra a vida de Shrek, ogro que certo dia descobre que personagens de contos de fadas invadiram o seu reino “tão tão distante”. Para recuperar o seu pântano, o ogro recebe a missão de resgatar a princesa Fiona, por quem se apaixona posteriormente.

Show Bar – jukebox musical

Um musical totalmente atemporal, imersivo e com músicas populares de cantores como Rita Lee e Skank – Show Bar reúne todas as características que definem um jukebox musical, formato que se diverge daqueles que os fãs estão acostumados.

Apresentando o bar como centro da imersão, o show conta micro-narrativas, divididas em blocos musicais, que se conectam em diferentes universos culturais.

Com o objetivo de apresentar ao público algo único e intimista, o evento acontece no Marte Hall em São Paulo, estreando no dia 10 de abril em uma curta temporada e com ingressos já à venda!

Percy Jackson: O ladrão de raios – O musical

Não é de agora que o universo de Percy Jackson tem ganhado cada vez mais audiência ,já que esse, além dos filmes e livros, ganhou também uma adaptação em formato de série na Disney Plus, tendo sua segunda temporada lançada ano passado.

Inspirado no livro de Rick Riordan, Percy Jackson – O ladrão de raios chega no Brasil em formato de musical em outubro de 2026 no Teatro Liberdade, em São Paulo.

Com João Lucas interpretando Percy, e Marianna Alexandre como Annabeth, o espetáculo narra as aventuras de Percy a partir do momento em que sua vida muda drasticamente ao descobrir ser filho do deus grego Poseidon, e que possui poderes que precisará aprender a controlar.

Wicked – A história não contada das bruxas de Oz

Ultrapassando 300 sessões em 2025, Wicked Brasil terá a sua quarta montagem no país, chegando pela primeira vez no Rio de Janeiro, no Teatro Cidade das Artes Bibi Ferreira em julho deste ano.

A cada montagem feita no Brasil, a produção de Wicked tem se superado, trazendo cenários e efeitos tecnológicos surpreendentes, o que torna a experiência do público ainda mais especial.

Wicked – a história não contada das bruxas de Oz, narra uma história sobre amizade e identidade entre as bruxas Glinda, e Elphaba, interpretadas pelas icônicas atrizes Fabi Bang e Myra Ruiz, antes da história contada no filme O Mágico de Oz. A trama também explora temas como o preconceito, autoaceitação, e a definição do bem e do mal segundo a narrativa.

