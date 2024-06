O Retorno das Comédias Românticas: Por que estamos as amando novamente?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Amigas, vocês já perceberam como, por um bom tempo, a gente ouvia que as comédias românticas estavam mortas? Diziam que não tinham mais filmes bons nesse estilo, mas, surpresa, esse papo está mudando! Alguns filmes recentes, como Todos Menos Você e Uma Ideia de Você, fizeram tanto sucesso que agora estão dizendo que o gênero “reviveu”. Vamos entender o porquê desse retorno?

Primeiro, bora combinar que essas novas comédias românticas têm aquele toque especial que lembra os clássicos que a gente tanto ama. Filmes como Para Todos os Garotos que Já Amei e A Barraca do Beijo tem aquela vibe fofa e divertida que nos lembra dos velhos tempos de 10 Coisas que Eu Odeio em Você e Ela é Demais. Mas, ao mesmo tempo, essas novas histórias são super atuais, falando de coisas que fazem sentido para gente hoje.

Além disso, essas comédias românticas estão acertando em cheio ao entender o novo público consumidor. Nós, besties, queremos ver representatividade, histórias mais inclusivas e personagens com quem realmente podemos nos identificar. Filmes como O Plano Imperfeito e A Última Carta de Amor trazem isso de um jeito super leve e divertido. Eles não têm medo de explorar novas temáticas e mostrar relacionamentos de uma forma mais real e autêntica.

E, claro, não podemos esquecer que essas novas produções também estão conquistando os fãs das antigas. Ao trazer elementos nostálgicos e aquele gostinho de “já vi isso antes”, elas conseguem agradar tanto os novos quanto os antigos amantes das comédias românticas. E quem pode resistir a um bom clichê romântico? Então, amigas, preparem a pipoca, porque as comédias românticas estão de volta e melhores do que nunca!

