O que a música “Silver Springs” revela sobre Stevie Nicks?

Com o lançamento da minissérie Daisy Jones & The Six, a música “Silver Springs”, originalmente produzida pela banda Fleetwood Mac, voltou a ser um fenômeno nas redes sociais, especialmente no TikTok. Muito se sabe sobre o conjunto, mas a história por trás da canção nem sempre é contada, apesar de carregar um peso importante para a compreensão dos temas cantados por Stevie Nicks.

A HISTÓRIA DE “SILVER SPRINGS”

Inicialmente cotada para fazer parte do álbum Rumors da banda, “Silver Springs” acabou sendo descartada e lançada apenas no Lado B da música “Go Your Own Way”. Mas, o passado da música começou com o relacionamento da vocalista da banda, Stevie, e Lindsey Buckingham, seu parceiro de canto e guitarrista.

O casal já se conhecia antes de entrar para o Fleetwood Mac, chegando a fazer parte de outra banda chamada Fritz. A integração de ambos ao grupo pode ser considerada um marco na carreira do time, contribuindo com o reconhecimento de trabalhos antigos e popularidade de obras futuras.

“Silver Springs” começou a tomar forma quando o relacionamento de Nicks e Buckingham desandou. Ao longo da produção de Rumors, o casal se separou. Assim como o casamento de outros dois membros da banda, Christine e John McVie. Entre farpas e brigas, Christine diz que Nicks “estava passando por um momento difícil, porque foi ela quem cortou contato”, em Fleetwood Mac: The First 30 Years, de Bob Brunning.

O título do álbum surgiu em uma passagem da vocalista por Silver Spring, Maryland, enquanto estava em turnê. Em um documentário da Classic Albums sobre Rumors, Stevie Nicks revelou sua inspiração. “Parecia um lugar fabuloso para mim”, disse. “É um símbolo do que ele (Lindsey) poderia ter sido para mim”, completa.

A LETRA

A faixa fala sobre um relacionamento que não deu certo e sobre conseguir deixar a pessoa amada ir. Motivada por uma relação fantasiosa e sem sucesso, Nicks canta cada verso com emoção. Ela pede para o amado não descrever a beleza de outra mulher, porque ela não quer saber. Mas, ao mesmo tempo, questiona seu par sobre o amor supostamente declarado pela terceira personagem da história.

No trecho seguinte, aparece um dos trechos mais famosos da música. “Eu sei que poderia ter te amado, mas você não me deixou”. Além de também brincarem com a magia em vários momentos, como em “o tempo lançou um feitiço sobre você, mas você não vai me esquecer”.

Stevie ainda canta sobre acompanhar Sydney até que o som da voz dela o assombre, jamais podendo fugir do som da mulher que o ama. Na performance de “Silver Springs” realizada por Fleetwood Mac em maio de 1997, os olhares trocados pela dupla de vocalistas não deixam dúvidas quanto a quem a cantora está se referindo.

A ideia de que Buckingham nunca deixou Stevie realmente amá-lo está constantemente presente na letra do hit.

Vale ressaltar que Nicks não aprovou o descarte da música de Rumors. Em uma entrevista à rádio BBC em 1991, a cantora revelou que quando Mick Fleetwood a chamou para o estacionamento do Record Planet, local onde o álbum havia sido majoritariamente gravado, e contou sobre a substituição de “Silver Springs” por “I Don’t Want to Know”, ela não concordou.

De acordo com o baterista e co-fundador da banda, a duração da música foi um dos fatores que contribuiu para o ocorrido. Além disso, Mick ressaltou também o desejo dos demais integrantes de uma divisão igualitária no LP. Após a canção ir ao ar como parte do Lado B e não ter atingido o sucesso esperado pela vocalista, a história de “Silver Springs” parecia ter chegado ao fim.

Assim, a música tornou-se um forte símbolo amoroso, sendo utilizada até os dias atuais para expressar o sentimento conhecido mundialmente de ter o seu coração partido pela pessoa amada.

