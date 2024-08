O Impacto Da Acne Na Autoestima De Uma Mulher

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Ao longo dos anos são vistas muitas propagandas sobre produtos milagrosos para acne, mas pouco se fala da relação que nós, mulheres, temos com elas, e o quanto isso influencia a nossa autoestima. Hoje, irei relatar a minha relação com a acne, sendo uma jovem de 19 anos e lidando com as espinhas há 3 anos.

Um Breve Relato

Minha relação com a acne começou quando eu tinha 16 anos. As espinhas foram surgindo aos poucos, mas nada que um secativo não resolvesse e já cessasse qualquer incômodo. Porém, no meio do ano em que completei os meus 16, elas começaram a se multiplicar e, quando vi, minha pele tinha se tornado acneica e os secativos já não adiantavam mais.

No decorrer do tempo eu tentava me acostumar com a ideia de que aquilo seria apenas um período da minha adolescência e que com o passar do tempo elas iriam desaparecer. Comecei a tratar com secativos intensos e remédios indicados pelo dermatologista, porém nenhum deles foi o famoso ‘roacutan’, até então.

Depois de testar diferentes tipos de medicamentos, decidi cuidar da minha pele por conta própria, comecei a pesquisar por diversos produtos que seriam ideais ela, mas eles não foram eficazes.

Após um ano procurei uma dermatologista e não consegui escapar do ‘roacutan’. Hoje faz quase 2 meses que uso o remédio, e apesar de o processo de melhora ser longo, dizem ser eficiente. Bom assim espero.

Como isso Impacta

Precisando lidar com a acne desde os meus 16 anos, já vivi diversos momentos com minha autoestima, de odiar minhas espinhas até me ”conformar” e esperar elas sumirem da minha pele. Certamente esses são os sentimentos que assolam a mente de nós mulheres que lidamos com as espinhas desde cedo.

Nossa autoestima é afetada muito cedo, nos comparamos e somos comparadas com outras meninas, nosso jeito, estilo e principalmente beleza é colocado em jogo quando lidamos com a acne. Ela se torna mais um alvo daquilo que influencia a autoestima das mulheres.

Durante os diferentes momentos da vida os motivos pelos quais nossa autoestima é afetada vão se diferenciando, não só se tratando de comparação mas agora existindo a pressão de sempre necessitar estar “bem apresentada” para a faculdade, trabalho e situações que são proporcionadas por eles.

Como mulheres sofremos muitas opressões, sempre tendo que estar com a forma em dia, boa aparência e feliz de estar do jeito que está. Apesar de hoje as coisas estarem mais flexíveis, essas questões ainda persistem entre nós.

@voguemagazine Stars like KendallJenner, Usher, SabrinaCarpenter, Normani, and more struggle with acne as much as the next person. Luckily, they’ve all opened up on the products that make the most significant difference for them during Vogue’s BeautySecrets. ♬ original sound – Vogue

As espinhas quebram o padrão que nos é estipulado. Manchas vermelhas e bolinhas amareladas e esverdeadas nos fazem sentir totalmente fora daquilo que nos é designado.

Embora exista todas essas pressões e padrões sobre as mulheres, é importante usarmos eles verdadeiramente ao nosso favor e não para nos encaixarmos, afinal as acnes estão completamente fora de qualquer personificação estabelecida para nós, mas para trazer beleza para aquilo que precisamos lidar, até o momento da melhora.

A influência da acne é intensa nos diversos momentos da vida de uma mulher e da sua autoestima, saber lidar com ela e com as pressões colocadas sobre nós ao decorrer de nossa vivência é uma virtude.

—————————————————————–

O artigo acima foi editado por Giuliana Miranda.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!