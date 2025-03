O fim do Disney Channel, o fim de uma era! Relembre momentos icônicos do canal de televisão

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Na última sexta-feira de fevereiro, dia 28, o canal de TV Disney Channel encerrou suas atividades no Brasil. Depois de marcar gerações de jovens e crianças com seus filmes e séries, além de lançar grandes nomes da indústria da música e do entretenimento – como Jenna Ortega, Demi Lovato e Selena Gomez.

A Disney decidiu encerrar seu canal de televisão a cabo ao perceber a queda na audiência, enquanto o consumo de suas plataformas digitais aumentava.Essa escolha marca o fim de uma era que fez – e ainda faz – parte da vida de muitas pessoas.

Pensando nisso, reunimos alguns momentos icônicos do canal.

High School Musical

Em 2006, o Disney Channel lançou um de seus maiores sucessos: o primeiro filme da trilogia High School Musical. Com direção de Kenny Ortega e estrelado por Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale nos papéis principais.

O filme fez tanto sucesso que acabou ganhando uma turnê, que passou pela América Latina, Canadá e Estados Unidos, High School Musical: The Concert contou com quase todo o elenco. No entanto, Zac Efron, escolhido para ser o galã dos filmes, não conseguiu alcançar algumas notas vocais na época e, por isso, foi substituído por Andrew Seeley na turnê.

Além disso, o filme teve duas continuações, com o último longa da trilogia sendo lançado nos cinemas.

Primeira Revelação

Os fãs de Hannah Montana nunca esquecerão a primeira vez que Miley Stewart, interpretada por Miley Cyrus, decidiu contar para o público que, na verdade, era Hannah Montana.

Em Hannah Montana: O Filme , lançado em 2009, antes do final da série, Miley revela sua verdadeira identidade durante um show em sua cidade natal. O mais interessante é que, na série, esse momento parece nunca ter acontecido, já que o segredo de Hannah Montana continua sendo guardado até a última temporada.

Feiticeira da Família

Em 2009, o Disney Channel lançou mais um filme derivado de uma de suas séries de sucesso. Dessa vez, Os Feiticeiros de Waverly Place teve seu desfecho revelado antes mesmo do episódio final da série.

No filme, Alex Russo, interpretada por Selena Gomez, vence a competição e se torna a feiticeira da família. No entanto, devido a um desejo que ela mesma faz para trazer a sua família de volta, a competição acaba sendo anulada. Mesmo assim, Alex repete o feito e garante sua posição pela segunda vez no último episódio da série.

Comerciais

É impossível falar do Disney Channel sem lembrar das propagandas icônicas em que as estrelas do canal desenhavam as orelhas do Mickey.

Além dos atores, personagens de desenhos animados, como Phineas e Ferb, também apareceram nesses comerciais.

Com o passar dos anos, os anúncios sofreram algumas mudanças, mas continuaram presentes e, sem dúvida, se tornaram uma marca registrada do canal.

