O fim da máscara de cílios preta? Conheça as novas tendências: no mascara e non-black mascara

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O queridinho das maquiagens há décadas, o tradicional rímel preto, está perdendo seu protagonismo. Nos últimos tempos, vêm surgindo novas tendências no mundo da beleza que apontam para o fim do uso das máscaras de cílios pretas e o surgimento de looks mais leves e coloridos. Será que realmente é o fim do produto mais queridinho?

Uma tendência que está ganhando força é a no mascara. Sua inspiração surgiu de um termo muito utilizado atualmente, o “clean beauty” – algo mais minimalista e natural. Nesse contexto, são utilizados produtos de tratamento para a pele, como séruns e extensões de cílios que criam um olhar mais discreto e permitem que o destaque fique no volume natural, sem a necessidade de usar rímel. Esse look mais sutil traz uma sensação de frescor e conforto. Muitas influenciadoras estão divulgando a maquiagem no mascara, o que aumenta ainda mais a visualização desse estilo e, consequentemente, normaliza o visual mais “clean”.

Por outro lado, nasce um novo movimento chamado non-black mascara, diferente da tendência comentada anteriormente, essa incentiva o uso de rímeis coloridos, sendo os tons mais ousados os favoritos, como azul, verde, marrom, roxo, bordô e até mesmo o branco. Essas cores podem trazer um toque de diversão e criatividade para a maquiagem, ou ainda mais destaque para a cor dos olhos, do blush, da sombra, ou seja, da região que você desejar. As máscaras de cílios marrons, por exemplo, são perfeitas para quem busca um visual mais suave para o dia, mas com um toque mais elegante.

Maquiadores e especialistas em maquiagem comentam que essa transição de estilos reflete em uma maior liberdade na beleza. Assim, as pessoas estão deixando de lado os padrões tradicionais para dar destaque na diversidade – você pode descobrir seu próprio estilo.

O futuro das máscaras de cílios promete ser um caminho de diversidade, liberdade e criatividade. Que tal agora você experimentar uma máscara colorida ou até, quem sabe, deixar seus cílios mais naturais?

——————————————

O artigo acima foi editado por Giuliana Miranda.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!