Afinal, qual é a diferença entre o pó solto e o pó compacto na maquiagem?

O pó é o último passo na preparação da pele durante a maquiagem. Ele é usado para selar e fixar os produtos líquidos e cremosos que vêm antes dele, como a base. Além de ajudar a amenizar a oleosidade do rosto.

A discussão sobre a diferença entre os dois tipos desse produto se iniciou quando a influenciadora e empresária Bianca Andrade, mais conhecida como “Boca Rosa”, publicou um reels em seu Instagram expressando sua opinião sobre o pó solto.

Segundo a empresária, ele não é um produto prático e, por isso, só poderia ter sido criado por um homem que desconhece a realidade corrida de uma mulher. O produto em si, realmente é de uma tecnologia mais antiga usada há muitos anos, enquanto o pó compacto é algo mais recente, porém que continua menos popular no mundo da maquiagem.

Os seguidores da influenciadora acharam que o único propósito do vídeo era virar uma estratégia de marketing para a própria marca de Bianca, Boca Rosa Beauty, que passou por um rebranding. Em sua antiga linha de maquiagem ela mesma vendia o pó solto. Assim, o vídeo aumentou as expectativas para o lançamento do pó compacto da nova linha.

quais são as diferenças entre pó compacto e pó solto?

As maiores diferenças entre os dois tipos de produto são a entrega de textura e cobertura. Diferentemente do pó solto, o pó compacto é prensado, o que faz com que o item tenha mais carga de pigmento e seja mais grosso.

O pó compacto pode ser um grande aliado para quem deseja uma pele pesada. Além de deixar a maquiagem matte, o pigmento prensado pode cobrir imperfeições que passaram ilesas na preparação de pele.

Ao contrário do compacto, o pó solto é leve e fino, proporcionando um acabamento mais natural à pele. Ele é recomendado por muitas maquiadoras, já que não “pesa” o olhar por acumular menos produto nas linhas de expressão, especialmente em peles maduras.

A maquiadora Adriana Franco contou sobre sua preferência em usar o pó solto na hora de maquiar.

“Eu uso mais o pó solto, principalmente em pele madura, já que em cima de uma base com boa cobertura ele forma uma camada mais fina e dá um acabamento melhor e menos pesado nesse tipo de pele”.

O retorno do pó solto no mundo das maquiadoras

O pó solto já foi chamado pó de arroz por muito tempo e, embora fosse aplicado na face com a intenção de deixar a mulher mais próxima ao padrão de beleza vigente na época, o seu uso seguia normas bem diferentes das atuais. Se antes a intenção era carregar nas camadas de pó para esconder a cor natural da pele, hoje o toque do pincel é sutil e tem como finalidade dar um melhor acabamento à maquiagem, valorizando a beleza natural da mulher.

Por outro lado, a chegada do pó compacto no mercado foi um sucesso por ser mais prático e inovador na maquiagem. Em alguns produtos o pó vinha já com cor para que não fosse necessário o uso da base antes e se popularizou muito por volta dos anos 2000.

A popularidade do pó solto começou a voltar apenas a poucos anos atrás, enquanto todas as marcas já haviam se adaptado ao pó compacto, a marca de cosméticos Laura Mercier permanecia com seu único pó, o solto. Por ser uma marca amplamente reconhecida no mundo da maquiagem, blogueiras voltaram a normalizar esse produto em seus vídeos de maquiagem e voltaram a indicá-lo para suas seguidoras.

