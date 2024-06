Conheça 5 marcas de Clean Beauty para renovar a sua nécessaire

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

O QUE É CLEAN BEAUTY?

O termo clean beauty vem crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. Como o próprio nome já diz, é um movimento no mercado de cosméticos que prioriza o uso exclusivo de ingredientes que não são prejudiciais à nossa pele nem ao nosso organismo quando aplicados ou consumidos.

Isso significa que produtos clean beauty são livres de parabenos, sulfato, chumbo e petrolatos.

COMO SURGIU?

Assim como a maioria das tendências que surgiram nos últimos anos, o clean beauty também é originário de marcas pequenas e com uma produção quase que artesanal. A maior aceitação dos consumidores fez com que marcas de grande escala começassem a investir nesse segmento.

Após ganhar muita fama nas prateleiras dos Estados Unidos e da Europa, o movimento chegou ao Brasil e, hoje em dia, podemos encontrar facilmente lançamentos e opções de produtos clean beauty no país.

BENEFÍCIOS

Não é à toa que esse movimento tem crescido cada vez mais rápido, diversos benefícios podem ser observados desde os primeiros usos de produtos clean beauty.

As vantagens estéticas são percebidas com a redução de alergias, queimaduras e irritações na pele. Além disso, as vantagens se estendem ao meio ambiente devido à proposta de consumo consciente envolvido na política das marcas.

Mas, acima de tudo, o principal ponto positivo é que devido a esse movimento, as indústrias de cosméticos e de matérias primas têm estudado cada vez mais para garantir a segurança de uso dos ativos.

POR QUE ADERIR aO CLEAN BEAUTY?

O clean beauty é o reflexo de uma geração preocupada com a saúde e aderir ao movimento é aprofundar ainda mais sua noção de autocuidado e consciência de consumo. Aqui estão cinco marcas para você colocar na sua nécessaire.

Care é uma marca que possibilita uma beleza limpa e duradoura, com princípios cruelty-free, veganos, livres de toxinas e com embalagens recicláveis e refiláveis.

Com produtos de skin care, self care e maquiagem, a Simple Organic nasceu para oferecer às pessoas uma beleza mais limpa, sustentável e sem crueldade animal. Com produtos naturais, 100% veganos e sem componentes sintéticos.

Para uma rotina descomplicada, os produtos da Ollie são práticos, multifuncionais e com proteção solar para usar em diversos momentos e facilitar sua vida, sempre cuidando ao máximo de sua pele.

Um dos queridinhos para o nécessaire de viagem, os produtos da Guava são em sticks e multifuncionais, fácil de usar e levar. 100% vegano e perfeito para quem gosta de cuidar da pele

Victoria Ceridono queria dividir seu interesse por clean beauty com o mundo, então fundou a Vic Beauté. Com produtos livres de crueldade animal e multifuncionais.

