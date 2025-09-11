Her Campus Logo Her Campus Logo
photo by Sandy Millar on Unsplash
“Nunca é tarde”: o que esperar de Casamento às Cegas 50+

Isabela Miranda Student Contributor, Casper Libero University
Inspirado no sucesso norte-americano Love is Blind (2020), o Casamento às Cegas Brasil estreou em 2021 e, desde então, se tornou um fenômeno na Netflix. Apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, o reality já possui quatro temporadas e conquistou um grande público ao mostrar histórias de amor que surgiram além das aparências.

A quinta temporada da série  chega em três partes: os quatro primeiros episódios estreiam nesta quarta-feira (10), a segunda parte no dia 17/09, com mais quatro episódios e o os dois últimos serão lançados no dia 24/09.

Gravado em Itapecerica da Serra (SP), o programa é uma produção inteiramente brasileira e vem se consolidando temporada após temporada, através da diversidade dos participantes, dinâmicas e histórias reais que chamam a atenção do público.

O objetivo do reality continua sendo mostrar que é possível se apaixonar pelo que o outro é, sem ter tido a primeira impressão da aparência. Durante dez dias, homens e mulheres se conhecem sem se ver, separados por cabines. O primeiro encontro presencial acontece apenas depois do pedido de casamento.

Não à toa que alguns casais seguem firmes até hoje, como Nanda Terra e Mackdavid (1ª temporada), Ágata Moura e Renan Justino (3ª), Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo e Leonardo Plácido e Vanessa Kurashiki (4ª). Histórias que começaram no programa, com algumas reviravoltas e se transformaram em famílias, com filhos já nascidos e outros a caminho.

Mas a nova temporada traz um diferencial emocionante: todos os participantes têm mais de 50 anos. São 30 pessoas, entre 50 e 70 anos, que decidiram recomeçar no amor, desde viúvos, divorciados, solteiros e até quem nunca teve um relacionamento sério.

E tem mais: um episódio especial contará com famosos reagindo à temporada, entre eles Luana Piovani, Marcelo Adnet, Camilla de Lucas e Regina Volpato.

Conheça os participantes:

Com histórias que trazem a maturidade, bagagem de relacionamentos passados e muita autenticidade, a nova temporada  traz uma forte expectativa como nenhuma outra ofereceu, contando com executivos, artistas, empreendedores, aposentados e mães, reforçando a ideia de que nunca é tarde para amar e recomeçar.

