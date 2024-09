NFL 2024/25: Início da Temporada e Primeira Partida no Brasil

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A temporada 2024/25 da NFL, a maior liga de futebol americano dos Estados Unidos, teve início no dia 5 de setembro, cercada de expectativas. O primeiro jogo da temporada foi entre o atual campeão Kansas City Chiefs e o Baltimore Ravens, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

O confronto entre dois dos melhores quarterbacks da liga, Patrick Mahomes e Lamar Jackson, foi amargo para os Ravens, que perderam por 27 a 20 em um jogo disputado até os últimos segundos.

expectativas para os favoritos

Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles e Baltimore Ravens estão entre os favoritos ao título. Os Chiefs, liderados por Mahomes, estão em busca de seu quinto título e, quem sabe, do tricampeonato consecutivo.

Já os Eagles, comandados por Jalen Hurts, e os Ravens, liderados por Lamar Jackson, reforçaram seus elencos com grandes jogadores, como Saquon Barkley e Derrick Henry, respectivamente.

Estrutura da temporada

A temporada regular da NFL se estenderá até janeiro de 2025, com 32 equipes disputando 18 semanas de jogos. Ao final dessa fase, 14 equipes avançam para os playoffs (que seria a fase de mata-mata do campeonato americano), que começam no dia 11 de janeiro. O grande campeão será decidido no Super Bowl LIX, que será disputado no dia 9 de fevereiro, no Caesars Superdome, em Nova Orleans.

Franquia e jogadores para ficar de olho

Entre as franquias com potencial para surpreender, destacam-se o Houston Texans e o New York Jets.

O jovem quarterback dos Texans, CJ Stroud, teve um ano de calouro brilhante e agora conta com o apoio do recebedor Stefon Diggs para levar a equipe mais longe. Já os Jets dependem da recuperação do veterano Aaron Rodgers para uma campanha sólida.

Super bowl lix: o grande espetáculo

O Super Bowl, evento mais esperado da temporada, ocorrerá no dia 9 fevereiro de 2025. Além de decidir o campeão da liga, o evento conta com o tradicional show do intervalo, que atrai atenção global. No próximo ano, podemos esperar uma grande performance do rapper Kendrick Lamar.

A temporada 2024/25 da NFL promete trazer grandes emoções para os fãs do esporte, especialmente com o inédito jogo em São Paulo, que trouxe a energia da liga norte-americana para os torcedores brasileiros, reforçando o crescente interesse pelo futebol americano no Brasil. Se a grande decisão for tão eletrizante quanto a deste ano, com certeza irá cativar ainda mais o público.

Jogo histórico no brasil

Uma das grandes novidades desta temporada é a realização do primeiro jogo da NFL no Brasil. No dia 6 de setembro a Neo Química Arena, em São Paulo, foi palco do confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. A primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil terminou com vitória dos Eagles por 34 a 29 e a presença de mais de 47 mil pessoas que prestigiaram um jogo emocionante e várias atrações musicais.

Minutos antes do jogo começar, a cantora Luísa Sonza interpretou o hino nacional brasileiro enquanto o cantor Zeeba seguiu o protocolo da NFL ao cantar o hino dos Estados Unidos. Já Anitta fez do intervalo do jogo seu próprio Super Bowl, apresentando um medley de hits com muito funk, animando a torcida no estádio em Itaquera.

Esse foi apenas o primeiro jogo da liga no Brasil, que tem um plano para aumentar a relevância do esporte fora das fronteiras americanas. Com mais de 41 milhões de torcedores brasileiros e a movimentação de R$300 milhões na capital paulista, de acordo com a Embratur, a NFL pretende engajar ainda mais com esse novo público.

Cairo Santos na nfl

No cenário internacional, o Brasil continua sendo representado pelo kicker Cairo Santos, que joga no Chicago Bears desde 2014. O jogador, um dos poucos brasileiros na liga, tem sido uma inspiração para jovens fãs de futebol americano no país, ajudando a popularizar o esporte em terras brasileiras.

