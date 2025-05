Missão Impossível: O fim de uma das franquias mais bem sucedidas do cinema?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Missão Impossível: O Acerto Final estreou nos cinemas brasileiros em 22 de maio de 2025 trazendo um questionamento: e se a maior missão impossível de Ethan Hunt (Tom Cruise) não for desarmar bombas nem saltar de precipícios, mas sim aceitar que toda saga chega ao fim?

O oitavo filme da franquia retoma a trama exatamente de onde Acerto de Contas Parte 1 (2023) parou, com a busca da Entidade, uma inteligência artificial que manipula dados, reescreve verdades em tempo real e ameaça pulverizar a linha entre ficção e realidade. A pergunta que persegue público e personagens é dupla: como deter um inimigo digital onipresente e, será a última vez em que o mundo grita “good luck, Ethan”?

O FILME em si

A narrativa atravessa três continentes em ritmo de contagem regressiva, mas não vive apenas de acrobacias. Toda grande perseguição acena para momentos icônicos da série: a descida silenciosa ao cofre de Langley, a escalada no Burj Khalifa e o salto em queda livre sobre Paris. Esses flashbacks relembram façanhas e perdas que moldaram o agente Hunt ao longo de quase três décadas.

Desta vez, a equipe IMF (Força de Missões Impossíveis) corre para localizar o submarino russo Sevastopol, afundado no Ártico com o núcleo da Entidade a bordo. Enquanto a pressão aumenta, Tom Cruise exibe preparo físico extremo e deixa transparecer o peso desses anos todos em campo. O impacto emocional atinge o clímax quando surge a mensagem póstuma de Luther Stickell (Ving Rhames), gravada antes de sua morte e ouvida nos minutos finais, lembrando o agente de que “o mundo ainda precisa de você”.

Para quem acompanha a franquia, o filme também serve como retrospectiva rápida dos caminhos que trouxeram Ethan até aqui. Cada diretor deu seu toque à trama, Brian De Palma deu o tom paranoico do primeiro longa em 1996; John Woo transformou a sequência de 2000 em ópera de ação; J. J. Abrams introduziu o núcleo dramático em 2006 e Brad Bird levou a série a ambientes impossíveis em 2011. Em 2015, Christopher McQuarrie assume de vez o leme, puxando a mistura de suspense e espetáculo que define Nação Secreta, Efeito Fallout, Acerto de Contas Parte 1 e, agora, O Acerto Final.

o pós estreia

Fora das telas, a franquia segue forte. Nos primeiros dias de exibição, O Acerto Final somou US$ 204 milhões nas bilheterias globais e US$ 63 milhões só nos Estados Unidos. Trinta anos depois do longa original, a marca continua relevante e líder de público. A Paramount Pictures e o diretor Christopher McQuarrie falam em conclusão planejada, mas não trancam a porta. O roteiro elimina a ameaça da Entidade, concede a Hunt alguns minutos de paz e ainda deixa uma fresta narrativa para um possível retorno, se houver história e bilheteria que justifiquem.

Reunindo nostalgia dos arquivos de missão, espetáculo de ação e discussão atual sobre inteligência artificial, Missão Impossível encerra o ciclo com sensação de dever cumprido. Se for o último round, Ethan Hunt se despede no auge, acenando da borda de um penhasco que ele próprio escalou, se for só mais um degrau rumo a uma nova aventura, o filme prova que, para Tom Cruise, a aposentadoria continua sendo a missão mais impossível de todas.

——————————————

O artigo acima foi editado por Júlia Salvi.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!