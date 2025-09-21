Mirassol: o que está por trás do forte desenvolvimento do clube?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O Mirassol Futebol Clube foi fundado em 9 de novembro de 1925, no interior do estado de São Paulo, para representar a cidade nos amistosos e torneios regionais. A equipe passou a atuar no futebol profissional do ano de 1951, quando participou pela primeira vez do campeonato paulista da segunda divisão (atual série A2).

Com dificuldades para se manter, no ano seguinte voltou ao amadorismo e se arriscou novamente em 1960, desta vez na terceira divisão. Em 64, se fundiu com o Grêmio Recreação e Esportivo Cultura, outro time da cidade.

O time do interior que pouco investimento recebia, criou a sua principal fonte de renda a partir da grande promessa da base, Luiz Araújo, que foi vendido para a equipe do São Paulo com 20% dos direitos econômicos. O talento do atleta despertou interesses do exterior, fechando a venda do atacante para o Lille, da França, por R$38 milhões, e R$7,7 milhões foram para o Leão Araraquarense.

Parte do dinheiro (R$5,5 milhões) foi destinada para o clube construir o centro de treinamento, projetado em 2017, prevendo a criação de quatro campos de futebol com padrões internacionais. Em 2018, foi inaugurado buscando atender todas as necessidades da equipe do Mirassol. Depois disso, o Terror do Interior não parou de crescer.

Desde 2020, o leão vive os melhores momentos como clube. Fez a melhor campanha do Paulistão, terminando em 3º colocado e eliminando o São Paulo nas quartas de final.

O time, que também disputava o Brasileirão Série D, teve complicações com a pandemia e disputou as quartas de final da competição somente em 2021, contra a equipe do Aparecidense-GO no agregado de 5×3, o que lhe garantiu a vaga para a Série C.

Classificado para as semifinais, enfrentou a equipe do Altos, vencendo por 4×0 a ida e 1×0 a volta, indo de forma segura à finalíssima. Contra o Floresta-CE, fez 1×0 nos dois jogos, e de forma inédita, conquistou seu primeiro título nacional.

No início de 2022, o time eliminou o Grêmio na primeira fase da Copa do Brasil e caiu para o Azuris na segunda fase. Ainda permaneceu na mesma divisão, tendo a oportunidade de fazer uma campanha melhor que no ano anterior.

O formato da série C mudou, fazendo com que a primeira fase tivesse apenas um único grupo com todos os times. Assim, o Mirassol somou 33 pontos e se firmou na liderança.

Na segunda fase, novamente líder no grupo B, com 12 pontos, teve tranquilidade em se manter invicto, classificar-se para as quartas e garantir o acesso à segunda divisão do Brasileirão. Fez a grande final contra a equipe do ABC de Natal, no jogo de ida, sem gols, no jogo de volta, o Leão conseguiu o 2×0 e conquistou o segundo título nacional do clube.

Em 2023, eliminou o Grêmio e foi pela primeira vez para a segunda fase da Copa do Brasil, além da grande campanha na segunda divisão, ficando em 6º colocado e com apenas um ponto de diferença para o G-4.

O comentarista Gabriel Dudziak, da Rádio CBN, informou em entrevista à HC: “Me parece que, desde 2023, o Mirassol conseguiu solidificar um jeito de jogar mesmo com diferentes treinadores e passou a apostar em um perfil de jogador condizente”.

Já em 2024, o CT do time passou por um processo de modernização: se inspirando no Palmeiras, investiu R$15 milhões (desde sua criação) e foi destacado pelo Mirassol como um dos “mais modernos do Brasil”. Inaugurou novos espaços e focou bastante na melhora dos equipamentos de academia, fisioterapia e fisiologia, ajudando a transformar o clube em uma potência do interior.

O time ganhou cada vez mais visibilidade, mas ainda sim no campeonato paulista de 24, foi o último colocado de seu grupo. Com foco na Série B, o Leão conseguiu o tão sonhado acesso à elite do futebol nacional, sendo o 2º colocado do torneio e chegando como o representante de cidade pequena a disputar a Série A nos últimos 40 anos.

“Se eu tivesse que destacar um aspecto apenas, no entanto, ficaria com essa parte emocional, que muitas vezes a gente acaba chamando de personalidade. O Mirassol faz o jogo dele contra qualquer adversário. Se estiver enfrentando um time pior, ele se impõe, mesmo que não seja um apaixonado pela posse de bola. Se estiver enfrentando um time melhor, ele faz algumas adaptações, mas não deixa de ser corajoso nessas partidas, buscando toque de bola rápido, objetivo e finalizações perigosas”, destacou o jornalista.

O ano de 2025 começou com a alegria de estar na primeira divisão e a expectativa nos campeonatos nacionais. No Paulistão, caiu no grupo A e ficou em 9º colocado na classificação geral. Nas quartas de final, pegou o Corinthians e não conseguiu o resultado, perdendo por 2×0.

O foco era o campeonato brasileiro e a expectativa de entender o que o Mirassol iria propor para cima de seus adversários. Nos primeiros três jogos, demorou a engrenar, perdendo para o Cruzeiro por 2×1 e empatando por 1×1 com Fortaleza e o Bahia. Na 4ª rodada conseguiu sua primeira vitória contra o Grêmio, por 4×1 jogando em casa, no Maião. Novamente passou mais três rodadas com dificuldade: empate com o Juventude e o Atlético-MG, ambos por 2×2 e a derrota para a equipe do Bragantino por 1×0.

Para não repetir quedas bruscas de outros clubes que chegaram à elite e depois não se sustentaram, Dudziak sugere: “Encontrar o equilíbrio entre sustentabilidade financeira e bons investimentos na equipe é ideal. Sabemos que o dinheiro não entra em profusão para um clube deste tamanho, de forma que a gestão profissional é praticamente perfeita e obrigatória. Não há muito espaço para erros. É necessário desde já prospectar o mercado para ter engatilhadas possibilidades de reforços em caso de perdas de peças, seja por negociação ou queda de desempenho”.

A partir disso, a fase do Leão Caipira mudou, tendo até a 23ª rodada do brasileirão: nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota para a equipe do Flamengo. A campanha surpreende e a equipe do interior se encontra na quarta colocação do campeonato, brigando pela Libertadores.

Gabriel também responde em relação a 2025 e o sonho com a glória eterna: “Acredito que ainda vá haver uma queda do Mirassol no campeonato. Os números mostram que o aproveitamento das finalizações do time tem sido muito alto e que o goleiro Walter tem feito milagres”, aponta.

“Não é fácil, mas o caminho mais garantido seria melhorar na defesa, não permitindo tantas finalizações assim do adversário. Se eventualmente o desempenho cair, quem dirige precisa se lembrar das metas de curto, médio e longo prazo. De qualquer maneira, se for o caso de pensar em 2026, me parece que seguir a ideia de jogo e trazer jogadores de perfil adequado aproximará o time deste objetivo”, diz ao complementar.

___________

