Met Gala 2025: esses foram os 5 melhores looks da noite

O Met Gala 2025, realizado nesta segunda-feira, 5 de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, celebrou a moda como expressão cultural e política com o tema “Superfine: Tailoring Black Style”. Inspirado no livro Slaves to Fashion, de Monica L. Miller, o evento homenageou 300 anos de história do dândi negro e da alfaiataria como forma de resistência e afirmação de identidade.

O cĂłdigo de vestimenta “Tailored for You” incentivou os convidados a reinterpretar a alfaiataria clássica com criatividade e personalidade. Foi uma noite marcada por zoot suits, smokings reinventados, pĂ©rolas, bordados e silhuetas ousadas que dialogaram com a ancestralidade e a modernidade do estilo negro.Â

Entre os destaques da noite, cinco celebridades se sobressaĂ­ram com looks que capturaram perfeitamente a essĂŞncia do evento.

1. Colman Domingo

Co-anfitrião do evento, Colman Domingo encantou com um conjunto da Valentino, composto por uma capa azul-cobalto sobre um terno de padrões mistos. O look homenageou o legado de André Leon Talley, ícone da moda negra, e refletiu a ideia de “resistência através da beleza”, como afirmou o próprio Domingo.

2. Diana Ross

A lenda da música Diana Ross retornou ao Met Gala após mais de duas décadas, usando um vestido branco com cristais e uma cauda de 18 pés, criado em parceria com seu filho Evan Ross e o designer nigeriano Ugo Mozie. O vestido trazia bordados com os nomes de seus filhos e netos, simbolizando a importância da família e da herança cultural.

3. Teyana Taylor

A cantora Teyana Taylor brilhou com um um look co-criado por Ruth E. Carter e Marc Jacobs. O conjunto incluía um terno risca de giz bordô, capa com “Harlem Rose” bordado, chapéu com plumas e durag combinando. A produção homenageou o dândi negro e sua música “Rose in Harlem”, destacando-se como uma das mais impactantes da noite.

4. A$AP Rocky

O rapper e co-anfitrião A$AP Rocky apresentou um look de sua própria marca, AWGE, composto por um parka inspirado em jaquetas populares no Harlem, calças de lã, colete, camisa branca e gravata preta. A combinação de streetwear contemporâneo com alfaiataria clássica homenageou a herança da moda nova-iorquina.

5. Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg fez um retorno marcante ao Met Gala com um vestido preto de cetim duchesse, com lapelas de smoking e mangas raglan, criado por Thom Browne. O look foi complementado por um casaco branco bordado com 350.000 lantejoulas, chapéu de copa e joias personalizadas, simbolizando a elegância e a sofisticação da alfaiataria negra.

Esses cinco looks não apenas destacaram o talento e a criatividade dos designers envolvidos, mas também celebraram a rica história e influência da moda negra na cultura contemporânea.

