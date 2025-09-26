Mais inovação e menos repetição: como ter novas ideias em um mundo lotado de estímulos midiáticos?

Vivemos em um tempo em que somos cercados diariamente por notificações, vídeos, e conteúdos que se repetem em looping. Em meio ao bombardeio de informações das redes sociais, é comum sentir a mente sufocada e ter um bloqueio criativo.
A grande questão é: como ter ideias originais em meio ao caos da internet, e em uma realidade dominada pelas redes sociais e pela concorrência de conteúdo? Hoje em dia, as pessoas têm inovado cada vez menos, principalmente por dar seguimento às trends populares. Logo, quando abrimos o famoso aplicativo de vídeos rápidos, é difícil ver algo original. Nos deparamos com repetições, cópias e conteúdos similares.
Com o auge da inteligência artificial, tivemos a praticidade das respostas automáticas em segundos, correndo o risco de deixar a preguiça nos vencer e deixar a tecnologia pensar por nós. Isso impacta diretamente no nosso processo criativo, onde vivemos com cada vez menos inovação e mais repetição, sendo possível observar a escassez de originalidade.
Mas apesar desses estímulos midiáticos, ainda é possível preservar e perpetuar a criatividade com novas ideias. Confira cinco práticas que podem ajudar:
1. Desintoxicação digital e ócio criativo
Desconecte-se por algumas horas ou dias. Busque referências fora da tela e permita-se desfrutar de momentos de ócio, para que você se reconecte com suas ideias e surjam outras perspectivas.
2. Escreva no papel
Colocar pensamentos no papel ajuda a organizar a mente e resgatar insights que poderiam se perder no fluxo digital.
3. Filtre seu feed
Siga apenas perfis que façam sentido para sua realidade. Optando por menos conteúdos repetitivos e ganhando mais espaço mental para ideias próprias.
4. Converse fora da bolha digital
Troque experiências com pessoas que não vivem 24h conectadas. Muitas vezes, é no dia a dia, na rua e através de relações que tiramos inspiração para ter criatividade, para além do online.
5. Estabeleça metas criativas
Defina prazos e desafios pessoais, como escrever um texto por semana ou desenvolver uma ideia por mês. Traçando metas e aderindo novos hábitos, você terá um fator a mais para agregar à criatividade.
Dessa forma, podemos nos reconectar com ideias que muitas vezes estavam adormecidas, através de outros estímulos, sem que sejam digitais. A melhor dica entre todas é: buscar novas alternativas e pensar por si próprio, para que a originalidade vença a mesmice e a repetição.
__________
O artigo abaixo editado por Ana Carolina Carvalho.
Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!