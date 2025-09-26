Mais inovação e menos repetição: como ter novas ideias em um mundo lotado de estímulos midiáticos?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Vivemos em um tempo em que somos cercados diariamente por notificações, vídeos, e conteúdos que se repetem em looping. Em meio ao bombardeio de informações das redes sociais, é comum sentir a mente sufocada e ter um bloqueio criativo.

A grande questão é: como ter ideias originais em meio ao caos da internet, e em uma realidade dominada pelas redes sociais e pela concorrência de conteúdo? Hoje em dia, as pessoas têm inovado cada vez menos, principalmente por dar seguimento às trends populares. Logo, quando abrimos o famoso aplicativo de vídeos rápidos, é difícil ver algo original. Nos deparamos com repetições, cópias e conteúdos similares.

Com o auge da inteligência artificial, tivemos a praticidade das respostas automáticas em segundos, correndo o risco de deixar a preguiça nos vencer e deixar a tecnologia pensar por nós. Isso impacta diretamente no nosso processo criativo, onde vivemos com cada vez menos inovação e mais repetição, sendo possível observar a escassez de originalidade.

Mas apesar desses estímulos midiáticos, ainda é possível preservar e perpetuar a criatividade com novas ideias. Confira cinco práticas que podem ajudar:

1. Desintoxicação digital e ócio criativo

Desconecte-se por algumas horas ou dias. Busque referências fora da tela e permita-se desfrutar de momentos de ócio, para que você se reconecte com suas ideias e surjam outras perspectivas.

2. Escreva no papel

Colocar pensamentos no papel ajuda a organizar a mente e resgatar insights que poderiam se perder no fluxo digital.

3. Filtre seu feed

Siga apenas perfis que façam sentido para sua realidade. Optando por menos conteúdos repetitivos e ganhando mais espaço mental para ideias próprias.

4. Converse fora da bolha digital

Troque experiências com pessoas que não vivem 24h conectadas. Muitas vezes, é no dia a dia, na rua e através de relações que tiramos inspiração para ter criatividade, para além do online.

5. Estabeleça metas criativas

Defina prazos e desafios pessoais, como escrever um texto por semana ou desenvolver uma ideia por mês. Traçando metas e aderindo novos hábitos, você terá um fator a mais para agregar à criatividade.

Dessa forma, podemos nos reconectar com ideias que muitas vezes estavam adormecidas, através de outros estímulos, sem que sejam digitais. A melhor dica entre todas é: buscar novas alternativas e pensar por si próprio, para que a originalidade vença a mesmice e a repetição.

