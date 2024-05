Mães Influencers: 8 Mulheres Que Compartilham A Maternidade Nas Redes Sociais

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Você sabia que existe uma comunidade de mães influencers? Este grupo tem se tornado cada vez mais famoso, principalmente pelo fato de que a maioria das mães que divulgam suas vidas nas redes são mães de primeira viagem e estão em busca de aprender com outras mulheres sobre o universo da maternidade.

A preferência dos internautas seria por mães que não mascaram e nem romantizam seu cotidiano. Além disso, cada mãe possui um perfil diferente, com gostos e histórias que, de alguma forma, podem se assemelhar com as de quem as assiste, trazendo representatividade. As mães influencers, em sua maioria, não tem o conteúdo focado apenas nisso, mas também em outras áreas.

E assim, separamos 8 influenciadoras digitais e mães para você conhecer!

Bianca Andrade (Boca Rosa)

Um dos maiores nomes desse grupo é a Boca Rosa (ou Bianca Andrade), mãe do Cris, ou Gudugo, apelido dado por ela. Além de mãe, ela também é empresária, dona de sua própria empresa e influencer, no entanto, nada disso impede que ela mostre seu lado mãe em seus stories, sempre relatando algo que seu filho faz de novo e que ela considera especial o bastante para compartilhar com seus 20 milhões de seguidores.

Michele Passa

Com seu icônico bordão e seus 1.1 milhão de seguidores no Tiktok, a “mãe da família preta milionária” mostra seu cotidiano em suas redes, muitas vezes na companhia de seu marido e especialmente de sua filha, Zahara. Seu conteúdo não é exclusivamente ser uma mãe influencer, porém, ela nunca deixa de mostrar esse lado da sua vida, muitas vezes aparecendo com sua filha para um “arrume-se com a gente”. Ela e a filha participaram, inclusive, de uma campanha da Lancôme com a Vogue para o dia das mães.

@michelepassa Decidimos combinar nossos looks e a base do tom é rosa, a cor da felicidade para combinar com o novo La Vie Est Belle Rosa Extraordinário, o primeiro floral da linha e o presente perfeito para uma mãe extraordinária que nós somos. E a mami tem cupom é claro: MICHELE10 garante 10% OFF na compra do Rosa + brinde exclusivo da marca no site oficial 💅🏾. Link direto nos meus stories. Corre que é por tempo limitado 😉 @Lancôme #LaVieEstBelleThanksToYou #LaVieEstBelleLancome #LancomePartner ♬ som original – MICHELE PASSA

Maju Mendonça

Mãe da Lulu e do José Vicente, a jornalista Maju Mendonça acumula 4.7 milhões de seguidores no Instagram, tendo viralizado nas redes devido ao jeito extraordinário que sua filha, de apenas 3 anos, Lulu, se comunica. Antes, Maju já trabalhava como influenciadora digital dando algumas dicas de maternidade, porém começou a ganhar ainda mais visibilidade com sua filha, a qual surpreende a todos com sua desenvoltura em frente às câmeras e outras pessoas adultas, e com isso, Maju começou a postar ainda mais sobre o universo materno e a educação que ela e seu marido dão para seus filhos.

Gabi de Pretas

A influenciadora e podcaster Gabi Oliveira (ou Gabi de Pretas), começou em abril de 2022 sua jornada no mundo da maternidade, após ter passado pelo processo de adoção de seus dois filhos, Mário e Clara. Em suas redes, relatou desde o começo como era ser mãe solo de duas crianças, mostrando os momentos de felicidade por estar finalmente com seus filhos, mas também os momentos de confusão, como quando as crianças começaram a morar com ela.

Morgana Secco

A mãe das “menininhas que falam palavras dificéis”, Morgana Secco, tem mostrado o cotidiano de suas duas filhas, Alice e Júlia. Ela viralizou nas redes por ensinar palavras consideradas difíceis para suas filhas de 5 e 2 anos, com a pequena Alice participando até mesmo de um comercial do Banco Itaú. Em suas redes sociais, onde acumula mais de 4 milhões de seguidores, ela aborda assuntos como cotidiano e maternidade, mostrando principalmente a importância de deixar crianças agirem como crianças.

Luana Benfica

Mostrando seu próprio jeito de lidar com a maternidade, especialmente em uma idade tão jovem, Luana Benfica, aos 21 anos, acumula 1.4 milhão de seguidores apenas no Instagram. Tendo sido mãe aos 19 anos, Luana mostra em suas redes seu cotidiano com sua filha, Flora, e seu namorado Kim, porém sem deixar sua juventude de lado, apresentando o melhor da vida para a pequena e lidando com o universo materno da melhor forma que consegue.

Belli

Adequada à chamada “educação positiva”, Belli é mãe de duas meninas, Helena e Lívia, e em suas redes sociais compartilha o cotidiano de uma mãe que leva a educação positiva como regra, além dos desafios e vitórias que esse tipo de educação trás a suas filhas. Porém, ela também mostra com clareza os diversos desafios existentes, como quando crianças fazem birra ou não obedecem algum combinado estabelecido previamente.

Viih Tube

Viih Tube é conhecida nas redes sociais desde sua adolescência, quando começou a postar vídeos no Youtube. No entanto, aos 23 anos, ela é mãe da pequena Lua e está grávida de seu segundo filho. Ao todo, seus seguidores assistem uma versão mais madura da adolescente que assistiam anos antes, vendo seu conteúdo mudar bastante após a chegada de Lua, deixando de ser um conteúdo de beleza, cotidiano e viagens para passar a ser puxado para o mundo da maternidade e essa realidade.

