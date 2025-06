Laufey no país da Bossa Nova: saiba como foi o show da cantora no Popload Festival

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A cantora islandesa Laufey desembarcou no Brasil pela primeira vez para performar no Popload Festival, realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, em 31 de maio. Sua presença por aqui não poderia ser mais especial, afinal, sua música é um pop que engloba elementos do jazz e da bossa nova, ritmo autenticamente brasileiro.

@laufey olá brasil 🤍🤍🤍 concert tomorrow in sao paulo im so excited to scream along with you !!!! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 ♬ From The Start – Laufey

Quer saber mais sobre tudo o que rolou nesse show? A Her Campus Cásper Líbero pôde cobrir todo o festival como imprensa, e ainda ver de pertinho o início da apresentação da cantora. Venha ler!

O clima no Popload Festival

O festival tinha um público bem diverso, já que os artistas participantes eram de gêneros um tanto diferentes. Além da Laufey, formavam a programação: Exclusive Os Cabides, Tássia Reis, The Lemon Twigs, Terno Rei & Samuel Rosa, Kim Gordon, St. Vincent e Norah Jones. No entanto, era fácil identificar quem estava lá por ela.

Grupos de garotas adolescentes, em boa parte acompanhadas pelos pais, usavam delicados laços nos cabelos. Muitas delas, mesmo estando de suéteres e meias-calças, aguentavam o sol para pegar grade.

“Best Friend a gente queria que ela tocasse, porque a gente tá aqui juntas”, diz Letícia, que é fã da Laufey há dois anos. Ela está acompanhada de Luiza, que começou a ouvir a cantora por influência da amiga.

Esse clima jovem e familiar podia ser sentido no festival todo. Era um evento tranquilo, no espaço amplo e descontraído do Parque Ibirapuera.

O show da Laufey

Laufey subiu ao palco às 17h40, para uma performance de 1 hora. Como imprensa, a HC pôde assistir às três primeiras músicas bem em frente a ela. A cantora entrou saltitante e ovacionada pelo público, que a acompanhou empolgado em duas canções de seu segundo álbum, Bewitched (2023): “While You Were Sleeping” e “Dreamer”. Depois, ela trouxe o ritmo da bossa nova em um de seus maiores hits, “Falling Behind”, do Everything I Know About Love (2022).

Com o lançamento de seu terceiro álbum, A Matter of Time, marcado para 22 de agosto, Laufey não podia deixar de cantar seu primeiro single, “Silver Lining”. Durante a performance, ela tocou uma guitarra, usada na seguinte, “Lovesick”. Ao longo do show, ela mostrou seu talento como multi-instrumentista: também tocou violão, piano e violoncelo.

Após apresentar uma de suas primeiras músicas, um cover da clássica “I Wish You Love”, Laufey disse que iniciaria uma sequência mais triste no show. Ela emocionou a plateia com “Promise” e “Let You Break My Heart Again”.

Voltando ao seu primeiro álbum, ela evocou a sensação de se estar apaixonado com “Fragile” e “Valentine”. Entretanto, também nos lembrou de que o sentimento pode se esvair rapidamente com “Bored”, do Bewitched.

“Vocês vêm dizendo ‘come to Brazil’, e eu sei que vocês dizem ‘come to Brazil’ para todo mundo, mas eu sinto que, quando vocês dizem isso para mim, é ainda mais especial porque eu amo muito a música brasileira e eu amo muito todos vocês.”

E os fãs brasileiros também ganharam uma surpresa especial. Laufey apresentou uma música ainda não lançada de seu novo álbum, intitulada “Lover Girl”. Com ares de bossa nova e palmas alegres, o público logo se envolveu com a canção até então desconhecida.

“Eu sou uma deusa no palco, humana quando estamos sozinhos”, diz a tradução de “Goddess”, música da versão expandida do Bewitched. De fato, Laufey aparentava ter uma aura divina ao performa-la no Popload. Ela foi seguida por “Tough Luck”, segundo single do A Matter of Time, que, apesar de novo, foi cantado alto pelo público.

Por fim, Laufey encerrou o show com seu maior hit, “From The Start”, que já acumula mais de 700 milhões de streams no Spotify. Mais uma vez, ela deixou claro o quanto as raízes brasileiras da bossa nova são importantes para a sua relação com a música. Trocou sua blusa por uma camiseta do Brasil e, durante a performance, sua irmã gêmea, Junia, subiu ao palco carregando uma bandeira do país com o rosto da cantora no círculo central.

Caso você não tenha podido assistir ao show da Laufey no Popload, fique tranquilo: ela prometeu voltar!

The article above was edited by Beatriz Gatz.

