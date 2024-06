Kinds of Kindness: Tudo o que sabemos sobre o filme de Yorgos Lanthimos, aclamado em Cannes

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A estreia de Pobres Criaturas no final de 2023, seguida por seu sucesso de bilheteria e em premiações, fez com que o nome de seu diretor, Yorgos Lanthimos, também se tornasse ainda mais conhecido e aclamado. No ano seguinte de seu último projeto, o diretor está prestes a lançar Kinds of Kindness – ou Tipos de Gentileza, como traduzido no Brasil-, que promete ser outro sucesso após sua primeira exibição no Festival de Cannes em maio deste ano.

Sua estreia nos cinemas dos Estados Unidos está marcada para 21 de junho. Vamos conhecer um pouco mais sobre as informações divulgadas do longa-metragem, seu elenco de peso e, é claro, seu diretor.

Direção

Yorgos Lanthimos, de origem grega, é um diretor, produtor e roteirista. Ficou conhecido, principalmente, por seu filme A Favorita (2018), que garantiu um Oscar de Melhor Atriz para Olivia Colman, em 2019. Além deste, três de seus outros filmes também receberam indicações ao Oscar, sendo eles: Dente Canino (2009), O Lagosta (2015), e o mais recente, Pobres Criaturas (2023), que fez Emma Stone levar a estatueta de Melhor Atriz por seu papel como Bella Baxter.

Marcado por seu estilo próprio, a assinatura de Lanthimos em seus filmes está frequentemente presente nos temas muitas vezes únicos e intrigantes – e às vezes até desconfortáveis –, que conversam com questões sociais e comportamentais da sociedade humana.

Em Kinds of Kindness, Lanthimos também está presente no roteiro, coescrito por ele e Efthimis Filippou, com quem já trabalhou em projetos anteriores.

Elenco

Há rostos familiares da antiga filmografia de Yorgos neste filme. A mais notória é Emma Stone, que formou uma grande dupla com o diretor após a realização de projetos juntos – que elevaram a carreira de ambos – em A Favorita (2018) e, é claro, em Pobres Criaturas (2023). Os dois já até revelaram o planejamento de seu próximo filme juntos, chamado de Bugonia. Com esse total – por enquanto – de quatro filmes confirmados da dupla, eles podem chegar a fazer parte do grupo de parcerias de sucesso de Hollywood, como Martin Scorsese e Robert De Niro, ou Sofia Coppola e Kirsten Dunst, por exemplo.

William Dafoe e Margaret Qualley, ambos presentes em Kinds of Kindness, também atuaram em Pobres Criaturas. Já Joe Alwyn trabalhou novamente com Stone e Lanthimos após terem feito A Favorita.

Além destes nomes, o filme também conta com Jesse Plemons (Ataque dos Cães e Guerra Civil), Hong Chau (Pequena Grande Vida e A Baleia), Hunter Schafer (Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes) e Mamoudou Athie (Arquivo 81 e Elementos).

Enredo

A trama irá girar em torno de três diferentes histórias, todas com os mesmos atores, mas em papéis diferentes dos anteriores. Em uma, um policial desconfia do comportamento de sua esposa após ela desaparecer no mar e voltar, acreditando que talvez não seja de fato ela; em outra, um homem toma ações para desobedecer a seu chefe e retomar o controle de sua vida; e na terceira, uma mulher tem o objetivo de encontrar a gêmea de alguém que prometeu que ela teria a habilidade de ser uma poderosa líder espiritual.

Aclamação em Cannes e Críticas

Em maio de 2024, o filme foi exibido no 77° Festival de Cannes, na França, em competição pela Palma de Ouro. Apesar de não levar a estatueta, o ator Jesse Plemons foi o vencedor do prêmio de melhor interpretação masculina por seu papel em Kinds of Kindness.

As opiniões de críticos foram, no geral, bem receptivas ao filme. Para a Variety, o crítico Peter Debruge revelou: “Este filme longo e escaldantemente original cativa ao mesmo tempo que frustra, desafiando a lógica convencional enquanto apresenta um riff absurdista sobre a sociedade moderna. Nunca é tedioso, e, ainda assim, a sensibilidade exagerada de Lanthimos exige um tipo especial de paciência”.

Peter Bradshaw, do The Guardian, expressou em sua review: “Kind of Kindness parece mais pesado e longo do que eu esperava, como se estivesse buscando por uma resolução significativa que talvez não esteja lá. No entanto, a ausência e a perda talvez sejam o ponto principal”, dando em seguida uma nota 4/5.

Ao escrever para a revista Vulture, Bilge Ebiri afirmou que “Pode ser um pouco cansativo – filmes antológicos costumam ser, e este é longo – mas podemos sentir a empolgação do diretor. Ele está totalmente de volta em sua ‘caixa de areia’”. Outros críticos, no entanto, não se impressionaram com o longa, como Stephanie Zacharek, que opinou achar “Uma continuação rígida e tediosa de Pobres Criaturas”, ao escrever para a Time Magazine.

Assista ao trailer da obra: