Já se perguntou quais os passos para estudar fora? A HC te conta!

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Em um mercado de trabalho cada vez mais exigente, muitos estudantes brasileiros planejam iniciar o ensino superior no exterior. Se você é estudante e se interessa por esse assunto, já deve ter visto, nas redes sociais, a rotina de alguns brasileiros que estudam fora do país, como a Catarina Tourinho e a Giulia Paie.

Sem dúvida, essa é uma experiência que traz desafios, amadurecimento e uma visão mais ampla do mundo. Além de, claro, ser um diferencial na hora de entrar no mercado de trabalho. Tomar a decisão de aplicar para faculdades de outros países pode gerar muitos questionamentos e ansiedade, a burocracia exige planejamento e as suas opções de ingresso devem ser analisadas com cautela.

Mas afinal, quais são os primeiros passos?

Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que, assim como aqui no Brasil, para estudar fora você também precisa fazer uma prova e até mesmo alguns cursos.

O S.A.T (Scholastic Assessment Test) é uma prova padronizada muito utilizada nos Estados Unidos, nela são abordadas questões de leitura, gramática, escrita e matemática. A pontuação varia entre 400 e 1600 pontos e quanto maior sua nota, maiores são as chances de admissão em uma universidade.

Os cursos de A.P (Advanced Placement) são universitários, mas a nível de ensino médio, ou seja, se você ainda não se formou na escola, eles podem ser grandes aliados durante a sua preparação. Ao final do ano letivo, os estudantes podem fazer o exame A.P, aumentando as chances de aceitação nos processos seletivos.

Aqui vão algumas dicas!

A College Board, uma associação sem fins lucrativos que auxilia os alunos nessa jornada, é responsável pela criação e administração do S.A.T e também oferece cursos de A.P. Para trazer mais informações a respeito desse assunto, conversamos com Claudia Valencia, diretora associada da instituição.

Claudia nos explicou que o S.A.T e o A.P são reconhecidos por diversas regiões do mundo e que apesar de os cursos de A.P serem exclusivos para alunos do Ensino Médio, você pode fazer o S.A.T mesmo que já tenha finalizado o ensino básico.

A respeito dos maiores desafios que os estudantes enfrentam, Claudia pontuou três: mudanças na política de admissão das universidades, mudanças na moeda e, claro, se sentir preparado para estudar em outro país.

Para ela, antes de tudo, é necessário fazer pesquisas e entender as suas opções. Mais de 70 países reconhecem o A.P e o S.A.T, então há diversas opções de universidades e cursos. É importante entender qual método de ingresso é ideal para as instituições que você almeja. A diretora ressalta que o autoconhecimento é um fator essencial: “eles devem aprender mais sobre eles mesmos, fazer pesquisas sobre as universidades que estão interessados.”

Claudia conta que os estudantes podem criar uma conta na College Board de forma gratuita e assim, ter acesso a recursos como simulados, onde os estudantes treinam para as provas e conseguem sentir como é na prática.

Anotou tudo? Agora é só iniciar sua busca pela universidade dos sonhos e, claro, se planejar muito bem.

_______

O artigo acima foi editado por Ana Luiza Sanfilippo.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais.