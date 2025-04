Ídolos mirins: o mundo dos jogadores de base e o acesso ao futebol profissional

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Casemiro, Lucas Moura, Marquinhos, Guilherme Arana, Neymar, Gabriel Martinelli e Endrick são alguns dos poucos jogadores que realmente ganharam holofotes no futebol brasileiro mirim.

Atuando em grandes times como Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, eles se destacaram o suficiente na Copinha para serem levados ao futebol profissional. Hoje, são titulares em times europeus e realizam o sonho de qualquer menino que ama futebol: ser convocado para defender o Brasil em copas do mundo ou olimpíadas.

Embora a Copinha realmente ajude muitos jogadores a terem o seu talento reconhecido, muitos não chegam nem perto de terem seu sonho realizado (mesmo que tenham talento para isso). Hoje, vamos embarcar em um mundo pouco explorado: a realidade dos jogadores de base e o porquê de a glória eterna chegar para poucos.

O que é a Copinha?

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais famosa como “Copinha’’, nasceu diretamente da Prefeitura de São Paulo, em 1969, como uma iniciativa para celebrar o aniversário da cidade, comemorado em 25 de Janeiro.

O que era apenas um passatempo para a população aproveitar um bom e velho futebol acabou se tornando uma das maiores competições de categoria de base do Brasil.

Inicialmente, o torneio era limitado apenas para clubes paulistas, com um objetivo de fortalecer os times de base que o estado possui. Porém, a competição foi ficando cada vez mais famosa entre os outros estados do país e, em pouco tempo, a Copinha decidiu abrir as portas para os times de outros estados e até de outros países.

Não podemos deixar de destacar o importante trabalho que a Federação Paulista de Futebol (FPF) teve em expandir e profissionalizar o torneio, focando sempre em melhorar as transmissões e a integração no calendário do futebol brasileiro.

A Copinha é, de fato, uma grande oportunidade para os jogadores se destacarem e terem o seu lugar ocupado nos grandes times brasileiros – e, quem sabe, até nos times internacionais. O campeonato sempre começa no início do ano, e, no ano de 2025, não foi diferente, durando do dia 2 ao 25 de Janeiro. Seu campeão? O time de base do São Paulo.

Para entendermos melhor o mundo desses atletas, Samuel Alexander, ex-jogador de base do Corinthians, foi entrevistado e nos trouxe um pouco da realidade dos times de base do Brasil.

Os desafios de ser jogador de futebol

Seja por ter um tempo de qualidade com a família reduzido, ou por não ter o resultado esperado em algum jogo, os jogadores enfrentam uma grande carga emocional. “Um jogador precisa aprender a lutar contra a sua própria mente. É importante ter uma terapia emocional, ter alguém que o acompanhe nesse tempo’’, declara Samuel. Podemos considerar que, se um jogador de base não tiver cabeça para entrar neste mundo, vai ser mais difícil do que realmente é.

Vale ressaltar o apoio familiar que esses meninos precisam receber. “Se você não tem um lar que deseje e apoie de coração que o seu sonho se torne realidade, vai ser muito mais difícil ele de fato se tornar real’’, ele diz. Em outras palavras, tudo o que um jogador de base precisa é de muito preparo emocional e do apoio da família.

Estar em um ambiente relativamente saudável deixa a mentalidade desses adolescentes mais forte e mais preparada, mesmo sabendo que o mundo do futebol não é totalmente justo e limpo.

A falta de acompanhamento psicológico e técnico

Sendo surpreendentemente ou não, muitos times de base do Brasil sofrem com a falta de profissionais especializados em psicologia. No passado, esse tema podia ser um tabu, mas, hoje, é indiscutível a importância da saúde mental no desempenho dos atletas. Uma pesquisa feita em 2024 pelo GE apontava que 6 dos 20 clubes da série A não possuíam acompanhamento psicológico.

A escassez de técnicos profissionais nos times de base também afeta o preparo do atleta. “A falta de técnicos afeta muito o desenvolvimento do jogador. Nós, jogadores de base, estamos em uma fase de desenvolvimento […] alguns jogadores, como Endrick e Estevão, são casos de um em um milhão, […] só nos desenvolvemos para o profissional a partir dos 19, 20 anos’’ declara Samuel.

A competitividade nos relacionamentos

Sonhos, ambições, desejos e talentos: tudo isso é posto em jogo quando se trata de jogadores de base. A competitividade e a ânsia de se sobressair afetam o relacionamento dos jogadores, pois, segundo Samuel, neste mundo, o que reina é a ambição. “Todos queremos ser profissionais. O trabalho em equipe é importante, mas sempre vai ter o pessoal […] a base tem o quíntuplo de jogadores, comparado com o profissional. Entre mim e você, eu sempre vou escolher a mim mesmo’’.

A base é seletiva?

Existem vários filhos de jogadores profissionais que atuam na base, como Henrique Lemos, filho de Fagner, ex-jogador do Corinthians e novo contratado do Cruzeiro. Henrique sempre foi considerado uma grande promessa devido a suas habilidades. Os filhos de grandes jogadores sempre terão um destaque maior, mas será que o sobrenome é mais forte do que o talento?

Questionado sobre o favoritismo entre os filhos de jogadores na base, Samuel conta: “O favoritismo existe, mas não é como as pessoas imaginam. Eles sofrem muito mais pressão do que nós [filhos de não jogadores] pelos pais que acham que eles também serão jogadores. Os próprios treinadores querem ser beneficiados pelo seu trabalho […], no futebol, a malandragem existe mais do que vemos.’’

No mundo esportivo, a habilidade deve ser essencial para a formação de um bom atleta. No entanto, sobrenome e dinheiro sempre farão a diferença nas oportunidades. O essencial seria as equipes darem o devido apoio para que os novos jogadores pudessem alcançar o melhor desenvolvimento.

