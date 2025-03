Campeões Estaduais e as expectativas para o Brasileirão 2025

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Os fãs de futebol já estavam ansiosos para o início do maior campeonato nacional do país. Esse dia finalmente chegou e estamos todos prontos para assistir mais uma edição eletrizante do Brasileirão.

Os times da Série A se reforçaram durante a janela de transferência e aproveitaram os estaduais para testar as novas contratações. Com isso, muitos dos times que vão disputar o campeonato brasileiro venceram o título no seu estado.

É claro que vencer o campeonato estadual não torna um time automaticamente favorito ao título brasileiro, mas é um “termômetro” para o momento da equipe, afinal, o Brasileirão só acaba em dezembro e os times precisarão manter um alto nível para brigar pelo título nacional.

os campeões estaduais que estão na série a

Campeonato Baiano: O Bahia foi o vencedor em cima do maior rival, o Vitória. O time de Rogério Ceni, que no ano passado surpreendeu ao terminar o Brasileirão em 8° lugar e neste ano espera superar a campanha de 2024. Além do bom desempenho no estadual, o Bahia disputou a pré-Libertadores e conseguiu se classificar para a fase de grupos do torneio continental.

Campeonato Cearense: O Ceará venceu o estadual e se tornou o maior campeão cearense de forma invicta em cima do Fortaleza. No Brasileirão, o “Vozão” retornou ao campeonato depois do rebaixamento de 2022 e, com isso, o elenco passou por uma reformulação com 16 novos reforços. O destaque fica para Pedro Raul, atacante que fez o gol do título estadual.

Campeonato Mineiro: O Atlético-MG garantiu o hexacampeonato com apenas uma derrota. Ainda que tenha perdido um titular absoluto, o atacante Paulinho, o Galo tem 10 novos reforços para 2025. Sem a Libertadores no calendário, o time aposta novamente no trabalho do técnico Cuca, para tentar repetir a campanha de 2021 e buscar o tricampeonato brasileiro.

Campeonato Carioca: O Flamengo venceu o Carioca com folga e também conquistou a Supercopa. Considerado um dos favoritos ao título do Brasileirão, o time está num momento muito bom desde que Filipe Luís assumiu a equipe. O elenco também se destaca, especialmente Léo Ortiz, Wesley e Gerson, que foram convocados para a Seleção Brasileira na última data FIFA. Além disso, o artilheiro Pedro, que sofreu uma lesão na temporada passada, está prestes a voltar e promete dar trabalho às defesas adversárias.

Campeonato Gaúcho: Depois de nove anos, o Internacional voltou a vencer o Gauchão. Na temporada passada, com a chegada do técnico Roger Machado, o time garantiu a vaga na Libertadores e pode surpreender na disputa do título brasileiro.

Campeonato Paulista: Em cima do seu maior rival, o Corinthians venceu o Paulistão, e chega ao nacional com a expectativa lá em cima. Depois de brigar contra o rebaixamento em 2024 e terminar em crescimento, a equipe, comandada por Ramón Díaz, mira na parte de cima da tabela e busca uma vaga na próxima competição continental. Com o trio Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, o time sonha alto para a temporada, mesmo após a eliminação na pré-Libertadores.

Quem mais se destacou

Apenas um time vence o estadual, mas 20 disputam o Brasileirão. Por isso, é importante prestar atenção em quem se destacou em seus respectivos estados e pode surpreender em 2025.

Palmeiras: Vice-campeão paulista, o Palmeiras foi o time que mais investiu em reforços para a temporada de 2025. Com destaque para Vitor Roque e Paulinho, o alviverde paulista começou o ano com altos e baixos, mas tem potencial para surpreender.

São Paulo: O tricolor paulista chegou até a semifinal do Paulistão, oscilando em alguns momentos, mas aposta no elenco que tem algumas novidades, como o meia Oscar e os laterais Enzo Díaz, Wendell e Cédric, além do menino da base Ryan Francisco, para ganhar espaço na competição nacional e também na Libertadores.

Santos: O Peixão foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, mas conta com o artilheiro do torneio em seu elenco. E claro, o destaque do Santos é a chegada de Neymar, que volta a disputar o campeonato nacional depois de 13 anos e com certeza é um diferencial na competição.

Cruzeiro: Eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro fez grandes investimentos na janela de transferências do começo do ano, como os atacantes Gabigol e Dudu e o zagueiro Fabrício Bruno. O Cabuloso ainda precisa provar seu valor em 2025, mas pode ser uma surpresa tanto no Brasileirão quanto na Sul-Americana (onde chegou na final no ano passado).

o que esperar do brasileirão?

Embora não tenha o mesmo número de craques e o mesmo prestígio internacional das principais ligas europeias, o Campeonato Brasileiro é conhecido por seu alto nível de competitividade e imprevisibilidade. As últimas edições foram marcadas por disputas acirradas pelo título até a última rodada.

Os grandes portais, colunistas e jornalistas esportivos apontam o Flamengo como o favorito para vencer o Brasileirão 2025. O rubro-negro carioca vive grande fase e possui um dos elencos mais qualificados da competição. Palmeiras, Internacional, Corinthians e Atlético-MG também aparecem em algumas apostas. Uma novidade importante no calendário de 2025 é o Super Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado no meio do ano nos Estados Unidos e contará com a participação de quatro times brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Com isso, o Campeonato Brasileiro será temporariamente paralisado, o que pode beneficiar os clubes que não participam da competição internacional e prejudicar aqueles que precisarão lidar com o desgaste da viagem e dos jogos.

Como fã do esporte e torcedora, afirmo que tudo pode acontecer no Brasileirão. Nos resta aproveitar a competição e ficar na expectativa de gritar “É CAMPEÃO!”

