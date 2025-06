Harry Potter: conheça o elenco e saiba o que esperar da nova série

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Potterheads, preparem as suas varinhas, porque o Expresso Hogwarts está saindo novamente da Plataforma 9 ¾ para a nova série de Harry Potter.

Uma vez, Harry perguntou a Dumbledore: “Professor, isso tudo é real? Ou só está acontecendo dentro da minha cabeça?”, que respondeu, “Claro que está acontecendo dentro da sua cabeça, Harry. Mas porque isso deveria significar que não é real?”

Tudo isso é real, e finalmente poderemos sentir a emoção e nostalgia de assistir ao nosso Trio de Ouro juntos. E por falar neles, parece que algumas corujas já fizeram suas entregas. A carta de Hogwarts chegou para os primeiros alunos e professores da nova série! Será que eles já foram comprar suas varinhas no Beco Diagonal?

Pelos corredores de Hogwarts

A série será transmitida pela HBO (rede de televisão por assinatura estadunidense), que afirma que sua adaptação será mais fiel aos livros do que a saga de filmes de 2001. Segundo a produção, a série vai explorar todos os cantos do mundo bruxo, e, em cada temporada, levará Harry em aventuras incríveis para públicos novos e antigos.

Espera-se que a adaptação tenha sete temporadas, cada uma abordando um dos livros. Isso pode “dar nó na vassoura”, já que muitos dos fãs da saga não leram nem os primeiros livros, quanto mais a saga completa, baseando-se somente nos filmes.

Resta torcer para que todos compreendam que esta nova adaptação se inspira diretamente nos livros, e não nos filmes. Afinal, o mundo bruxo vai muito além do que foi mostrado nas telas. Há detalhes, personagens e histórias que só os capítulos conseguiram revelar com profundidade. É justamente essa essência que a nova adaptação promete resgatar: um retorno fiel às páginas que encantaram gerações.

Novos rostos para antigos personagens

O Chapéu Seletor fez as suas escolhas. Após muita expectativa, finalmente conhecemos os atores que vão vestir as capas e empunhar as varinhas na nova adaptação.

“Harry, você é um bruxo”. O gigante gentil Rúbeo Hagrid, primeiro personagem a informar Harry sobre o mundo da magia, será interpretado por Nick Frost, que esteve presente em Todo Mundo Quase Morto. O personagem foi imortalizado por Robbie Coltrane e Martin Bayfield na adaptação anterior.

“As palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia”, disse o sábio enigmático Albus Dumbledore, já interpretado por Michael Gambon, Richard Harris e Jude Law. O diretor de Hogwarts foi o primeiro nome anunciado no elenco: será interpretado por John Lithgow, que recentemente esteve presente em Conclave, interpretando o cardeal Tremblay.

“Pode parecer que estou desapontada, mas, na verdade, estou impressionada com a sua ousadia”. A rigorosa e protetora professora de transfiguração e vice-diretora, Minerva McGonagall, será interpretada por Janet McTeer, que fez parte do elenco de Como Eu Era Antes de Você. Nos filmes, ela foi interpretada pela nossa querida Maggie Smith e por Fiona Glascott.

“Ainda que você consiga formular uma resposta inteligente, não creio que consiga verbalizá-la”. Só pela rispidez da frase, já podemos relembrar o implacável e incompreendido professor de poções, Severo Snape – antigamente representado por Benedict Clarke e Alec Hopkins, mas, principalmente, por Alan Rickman. Na nova série, quem assumirá o papel será Paapa Essiedu, que atuou também em I May Destroy You.

Como um dos destaques do primeiro filme da franquia, temos Luke Thallon que será o terrível professor Quirrell. E é claro que não dá para deixar de lado Argus Filch, correndo mais do que os alunos, interpretado por Paul Whitehouse, uma vez vivido por David Bradley.

Os horríveis tios de Harry, Petúnia e Válter Dursley, foram anunciados: serão representados por Bel Powley e Daniel Rigby. E o Expresso Hogwarts não parou por aí. Lox Pratt dará vida ao “Espere até meu pai saber disso!” de Draco Malfoy. E por falar em Malfoy, Johnny Flynn interpretará o patriarca da família, Lúcio. Seguindo a trama dos malvados, temos Bertie Carvel como Cornélio Fudge.

“Harry, você sempre terá um lugar na Toca. Aqui, você é da família”. A segunda mãe de Harry, Molly Weasley, será vivida por Katherine Parkinson. Leo Earley será Simas Finnigan; Alessia Leoni será Parvati Patil – sua irmã, Padma, ainda não foi escalada; e Sienna Moosah será Lilá Brown.

Coragem, lealdade e inteligência, essas são as palavras que definem cada integrante do nosso Trio de Ouro. Mais de 30.000 crianças fizeram audições para os papéis principais da série, até que três foram finalmente anunciadas. O corajoso e sobrevivente Harry Potter será Dominic McLaughlin. Alastair Stout ficará responsável pelo leal e comilão Ronald Weasley. Por fim, Arabella Stanton fará a inteligente e justa Hermione Granger.

E para a alegria dos fãs, foram reveladas as primeiras imagens do set da série. Que jeito melhor de começar esse cenário senão pelo Expresso que levou Harry até o Castelo Bruxo?

Platform 9 3/4 being built at Studio for HBO's Harry Potter. pic.twitter.com/s2VMMF86ib — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) June 10, 2025

Com os novos rostos e atualizações a todo vapor, a jornada no mundo bruxo promete encantar uma nova geração – e reviver uma que estará sempre por perto. Seguiremos como bons observadores do Mapa do Maroto, atentos a cada passo do elenco. E quando as corujas trouxerem novidades, estaremos aqui para contar tudo. “Porque, no fim das contas, Hogwarts sempre estará lá para nos receber de volta”.

O artigo acima foi editado por Juliana Sanches.

