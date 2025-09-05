Giorgio Armani morre aos 91 anos: relembre seus melhores momentos!

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O estilista italiano Giorgio Armani faleceu, aos 91 anos, nesta quinta-feira (4). O designer era considerado o padrinho da moda e foi pioneiro na produção de trajes para o tapete vermelho.

Armani – que não tinha intenção de trabalhar com a moda, cursou três anos de medicina, antes de tentar uma carreira no exército – trabalhou como assistente de vitrine de uma loja italiana e chamou atenção de Nino Cerruti, que o convidou para cuidar de uma linha masculina. Em 1975 , criou sua própria marca com o parceiro romântico e de negócios Sergio Galeotti. Desde então, a grife se tornou um sucesso no mundo, as suas roupas dominaram a indústria por décadas e são sinônimo de glamour, minimalismo e elegância.

Uma vez, o designer disse que elegância não se trata de ser notado, mas sim de ser lembrado, e Giorgio Armani será para sempre inesquecível. Pensando nisso, a Her Campus Cásper Líbero separou os cinco melhores momentos de sua carreira para relembrarmos.

A revolução da moda masculina

Giorgio ganhou visibilidade em 1980 no filme Gigolô Americano por desconstruir o terno masculino. Ele arrancou os enchimentos e forros, ajustou as proporções para revelar o corpo e moveu os botões até ficar com algo flexível como um cardigã. Quando toda a rigidez foi retirada, deu origem aos famosos – e super confortáveis – terninhos de luxo da marca.

O cinema veste Armani

A vestimenta masculina fez tanto sucesso que consagrou o estilista no mundo do cinema. Ele desenhou mais de 200 figurinos ao longo da sua trajetória. Entre os mais marcantes – além de o filme Gigolô Americano – estão Robert De Niro em Os Intocáveis, Leonardo DiCaprio em O Lobo de Wall Street e Brad Pitt em Bastardos Inglórios.

Vestindo as premiações

O designer trajou os artistas nos momentos mais memoráveis de suas carreiras. Lady Gaga vestiu, durante o Grammy Awards de 2010, um vestido lilás com estrutura de anéis. Seu single “Poker Face” ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Dance/Eletrônica e Melhor Gravação Dance.

A atriz Viola Davis usou um vestido sob-medida da linha Armani Privé na cor vermelho para o Oscar de 2017. A artista subiu ao palco para receber a estatueta na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por Fences.

No Globo de Ouro de 1990, Julia Roberts ganhou o prêmio de Melhor Atriz por Ações de Amor em um terno masculino cinza oversized.

Jogadores do Liverpool em 1996

Durante a final da Copa da Inglaterra de 1996, em Wembley, os jogadores do clube de futebol britânico Liverpool optaram por usar ternos assinados por Giorgio Armani de cor creme antes do início da partida. Os trajes se tornaram parte da lenda do futebol inglês, e um deles foi colocado em exposição no Museu Nacional do Futebol, em Manchester.

Nas passarelas

Existe um senso comum na moda quando se trata dessa grife: Armani ama as mulheres. Seus modelos valorizam o corpo feminino sem explorá-lo, ele faz as roupas para servir a mulher e não o contrário.

Todos os seus desfiles mostram o respeito pelas mulheres. A sensualidade sutil, porém nada vulgar, os cortes e os tecidos que deixam entrever a feminilidade sem expor demais definem a sua passarela.

