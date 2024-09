Filmes que irão disputar vaga pelo Brasil no Oscar 2025 são selecionados

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A Academia Brasileira de Cinema já divulgou a lista com o nome dos seis filmes que vão concorrer a uma vaga para representar o Brasil no Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional. As produções concorrentes foram escolhidas entre os longas que estavam na disputa, anunciadas no início desse mês.

No total, foram 12 longas inscritos, sendo eles: A Metade de Nós, de Flávio Botelho; Ainda Estou Aqui, de Walter Salles; Cidade Campo, de Juliana Rojas; Estômago 2 – O Poderoso Chef, de Marcos Jorge; Levante, de Lillah Halla; Motel Destino, de Karim Aïnouz; Ninguém Sai Vivo Daqui, de André Ristum; O Sequestro do Voo 375, de Marcus Baldini; Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges; Sem Coração, de Nara Normande e Tião; Vermelho Monet, de Halder Gomes; e Votos, de Ângela Patrícia Reiniger.

Dos selecionados, apenas um será escolhido a partir desta lista para ser enviado à comissão avaliadora da Academia, que decidirá se ele será indicado para o Oscar na categoria correspondente. O nome do escolhido será anunciado em 23 de setembro. Já os finalistas oficiais que disputarão o prêmio, serão revelados apenas em 17 de janeiro de 2025.

Entre as principais apostas estão: Ainda Estou Aqui, recentemente exibido no Festival de Veneza 2024; Motel Destino, que estreou no Festival de Cannes 2024; e Cidade Campo, premiado como Melhor Direção na mostra Encounters do Festival de Berlim 2024.

Segundo o jornalista e crítico de cinema André Azenha, nos últimos anos, o Brasil tem mostrado uma presença notável em diversas categorias do Oscar, com filmes como: O Menino e o Mundo (2013) e Democracia em Vertigem (2019), recebendo aclamações internacionais. Para Azenha, o filme Ainda Estou Aqui parece ter o maior potencial para figurar entre os indicados na categoria da premiação.

“A performance aclamada de Fernanda Torres tem sido amplamente comparada à de sua mãe, a lendária Fernanda Montenegro, cuja indicação por Central do Brasil, em 1998, ainda ressoa no imaginário do cinema brasileiro. Se a tendência de reconhecimento continuar, Ainda Estou Aqui pode muito bem ser a escolha do Brasil para competir na próxima edição do Oscar”, afirma o crítico, fazendo sua aposta.

Para o jornalista, o cinema brasileiro, apesar de ser frequentemente aclamado nos festivais internacionais, ainda enfrenta desafios significativos em termos de distribuição local e reconhecimento global. “A percepção de que o cinema argentino ou mexicano, por exemplo, tem mais sucesso no Oscar muitas vezes se deve ao fato de que apenas os melhores filmes desses países chegam ao Brasil. No entanto, é crucial lembrar que o Oscar não é o único indicador de qualidade cinematográfica”, finaliza Azenha.

A seguir, confira os seis filmes selecionados que podem representar o Brasil no Oscar 2025:

Ainda Estou Aqui, de Walter Salles;

Cidade Campo, de Juliana Rojas;

Levante, de Lillah Halla;

Motel Destino, de Karim Aïnouz;

Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges;

Sem Coração, de Nara Normande e Tião.

O texto acima foi editado por Ana Luiza Sanfilippo.

